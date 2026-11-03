Rybakına sezonu lider kapatacak

WTA Tokyo'da 2. turda Putintseva'yı 2 sette geçen Elena Rybakina, sezonu 1 numarada kapatmayı garantiledi. ABD Açık'ta Aryna Sabalenka'dan hem şampiyonluğu hem de birinciliği kapan Kazak raket, Uzakdoğu turundaki Ningbo'da da zafere ulaşarak liderliği taçlandırmıştı.

FERRERO YENİ ÖĞRENCİSİNİ AÇIKLIYOR

Carlos Alcaraz'ın eski koçu Juan Carlos Ferrero, yeni sezonda geri dönüyor. Eurosport'a röportaj veren İspanyol antrenör, Rafa Jodar söylentilerine net cevap vermezken, yeni sezon için bir ATP oyuncusuyla anlaştığını ve 9 Kasım'da bu ismin açıklanacağını söyledi.

AYLA AKSU ÇEYREK FİNALDE

Ayla Aksu Kahraman, Valle d'Aosta Ladies Open'da çeyrek finale yükseldi. İtalya'nın Courmayeur kentinde düzenlenen WTA 125 turnuvasında Ayla Aksu Kahraman, İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-6, 6-4, 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

WAWRINKA VEDA ETTİ

41 yaşındaki Stan Wawrinka, Basel'de Jiri Lehecka mağlubiyetinin ardından 23 yıllık tenis kariyerini noktaladı. Tek el backhand dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Olimpiyat altını sahibi Wawrinka; Federer, Nadal ve Djokovic'in domine ettiği altın çağda 3 majör kupa kazanarak tarihe geçti.

ZEYNEP GUANGZHOU'DA KAYIP

WTA Guangzhou'daki temsilcimiz Zeynep Sönmez, turnuvanın 2. turunda J.Teichmann'a 6-4, 3-6, 1-6 ile mağlup olarak turnuvaya veda etti. Önümüzdeki süreçte birkaç 125'lik turnuva oynaması sıralaması için daha mantıklı olabilir.