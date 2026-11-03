Emekliye 3 formül

Bugün Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Bununla birlikte 4 aylık oran belli olacak. Son hesaplamada 3 aylık oran yüzde 5.57 çıkmıştı. Peki yıl sonunda artış oranı yüzde kaç olacak. İşte üç ayrı hesap... Milyonlarca memur ve emeklinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ise yüzde 5 artışa eklenecek fark oranını gösterecek 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verileri birbiri ardına belli oluyor. Dördüncü veri yani ekim enflasyonu bugün açıklanacak. Yüzde 5.57 çıkan 3 aylık enflasyonun üzerine bu veri de eklenmiş olacak. Yıl sonu için ise değişik anketlerden farklı fakat birbirine yakın sonuçlar çıkmaya devam ediyor.

YÜZDE 10 KESİN GİBİ

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini ekim ayı için yüzde 2.11, 2026 yılı için ise yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.08 olarak bekleniyor. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 10.08, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2.88 enflasyon farkıyla yüzde 8.02 zam alabileceğini gösteriyor. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin ekim ayı enflasyon tahmininin yüzde 2.09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.06 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.45, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 3.22 fark ile yüzde 8.39 olarak bekleniyor. Son açıklanan anket ise AA Finans'ın anketi oldu. AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2.2 artacağını tahmin etti. Ankette 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 29.64 olarak yer aldı. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.09, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 2.89 enflasyon farkıyla yüzde 8.03 olabileceği anlamına geliyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 28.4 olarak yer almıştı. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 9.04, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 1.91 enflasyon farkıyla yüzde 7 zam alabileceğini ortaya koymuştu.

MAAŞLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira. Bu maaş eğer ocak zammı yüzde 8.02 olursa 75 bin 856, yüzde 8.03 çıkarsa 75 bin 863, yüzde 8.39 olarak gerçekleşirse 76 bin 116 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, zam oranı yüzde 8.02 olursa 34 bin 55 lira, yüzde 8.03 çıkarsa 34 bin 58 lira, yüzde 8.39'u bulursa 34 bin 172 lirayı bulacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Burada da en güçlü formül, 6 aylık enflasyon formülü olacak. Bu uygulamaya yine başvurulursa, anketlerdeki enflasyon tahminlerine göre en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 926-26 bin 13 lira aralığına çıkacak.