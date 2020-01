Biz ki otobüse binerken dahi hala sıraya girmeyi beceremeyen bir milletiz. Çünkü kuyruk bizi sıkar.

Kuyruk, acılarla yoğrulmuş geçmişin genetik olarak nesillere aktarılan iz düşümüdür. Ekmek kuyruğu gibi.

Oysa bu kuyruk öyle değil. Arkas Sanat Merkezi'nde geçtiğimiz 18 Eylül'de açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisinin kuyruğu. Sanat kuyruğu. İçinde sanat ışığı dolu insanların kuyruğu. Tam 160 bin kişi Arkas Sanat Merkezi'ndeki sergiyi ziyaret etti. Bunun 72 bini öğrenci.

Böyle bir sanat kuyruğunu görmek aslına bakarsanız bir hayaldi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, bu hayali gerçekleştiren isim oldu.

Zaten "Her şey hayal etmekle başlar" diyen bir sanatsever. Haftanın alkışı Arkas Sanat Merkezi'ne.

Bu sergiyle eş zamanlı olarak İnstitut français İzmir'de de Pablo Picasso temalı şaşırtıcı bir "Dora" enstalasyonu açılmıştı. Fransız sanatçı Bernard Pras'ın geri dönüşümlü malzemelerden yaptığı eseri, belirli bir noktadan bakıldığında sizi büyülüyor. İşte bu eseri de 14 bin kişi ziyaret etti. Her iki eserin toplam ziyaretçi sayısı 174 bini buluyor.

Her iki sergi de ücretsiz gerçekleşti.

Picaso sergileri arasında ücretsiz olan ilk sergi olarak da tarihte yerini aldı. Bu sergileri ücretli gerçekleştirmeniz halinde aynı ziyaretçi trafiğiyle, en iyi ihtimalle yaklaşık 9 milyon liralık bir geliri Arkas ve İnstitut Français İzmir, sanatseverler için gözünü kırpmadan yok saydı. Haftanın alkışı İzmirli sanatseverlere ve Arkas ile İnstitut Français İzmir'e gidiyor.



SANATA DEVAM

İzmir, Türk-Amerikan Derneği 14 Ocak'ta yeni yıl konserine ev sahipliği yapacak. İtalyan Tenor Livio Angelisanti'ye İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Maestro Paolo Villa eşlik edecek. Angelisanti aslında bir diplomat.

İtalya'nın İzmir Konsolosluğu'nda kültür işlerinden sorumlu. Müzisyen bir anne ve ressam bir babanın oğlu. Henüz 5 yaşındayken resim sergisi açan Angelisanti, aldığı siyaset eğitimi nedeniyle müzikle arasına istemediği bir mesafe giriyor.

Ne zamana kadar? İzmir'e atanmasına kadar. İzmir işte.

Suyundan mı huyundan mı bilinmez, insanın hayallerini gerçekleştiren bir kent. Türk ve İtalyan ustalardan aldığı şan dersleriyle Angelisanti, artık sahnelerde. Aradan 20 yıl geçti. İzmir'i o kadar çok seviyor ki başka bir ülkede çalışma fırsatı olmasına rağmen burada kalmayı tercih etti. Konsere gidecekseniz, bu gözle gidin. Bırakın, İzmir aşığı İtalyan tenor Angelisanti, sizi opera arayaları popüler İtalyan ve Napoliten besteleriyle müziğe doyursun.



ÖZLEMİŞİZ

Ünlülerin İzmir ziyareti bizi sevindirir.

Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas evliliklerinin 20. yılını Türkiye'de kutladı. Michael Douglas, İstanbul'un ardından oğlu Dylan ve kızı Carys ile Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti. Peki siz en son ne zaman ziyaret ettiniz? Eğer gittiyseniz bir daha gidin. 2015 yılında Efes Antik Kenti'ni 1.7 milyon kişi ziyaret etmişti. Sonrasında büyük bir kayıp yaşandı. 2016 yılında ziyaretçi sayısı 900 bine düştü. 2017 yılı toparlanma oldu ama yine 967 bini geçmedi.

2018 yılında 1.4 milyon ziyaretçi ağırlayan Efes Antik Kenti, geçtiğimiz yıl 1.8 milyon kişiyle özlenen trafiği yakaladı. Bunun 275 bini müzekart ile yapılan giriş. Geri kalanı ücretli ve ücretsiz girişler. İşte bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Evet turist gelsin ama biz de kültür harikalarımızı ihmal etmeyelim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın