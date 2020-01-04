Yeni yıl hepimize önce sağlık, mutluluk ve başarılar getirsin. Gönlünüz yeni yılda iyilikle dolsun. Yılın son günlerinde İzmir'de bir grup iş insanı, "Gönül Dostları" adı altında bir araya geldi. Bu insanları buluşturan ortak duygu, karşılıksız sevgi, çıkarsız saygı oldu.

'Gönül Dostları'nın sözcülüğünü üstlenen iş insanı Hanif Pehlivanoğlu, bu dostluğu kalplerindeki manevi tarafla ifade ediyor.

Diyor ki, "Biz bir araya geldik, çünkü baktık, birbirimizin evlatlarını birbirimize emanet edebiliyoruz. Baktık ki birbirimize sırtımızı gönül rahatlığıyla dönebiliyoruz.

Baktık ki gönüllerimiz bir ve hepimiz iyilik duygusuyla hareket ediyoruz. O zaman neden bu dostluğu daha da büyütmeyelim?" Evet bu dostluk giderek büyüyecek. Bence iş dünyasında unutulan değerleri tekrar hayata geçirerek hepimize örnek olacak.

KİMLER YOK Kİ

Gönül Dostları arasında İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Egeden Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özkebapçı, Fuga Mobilya'nın sahibi Kadir Alkışel, Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci, İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Murat ve Mustafa Nezir kardeşler ile Sinan Bezircilioğlu, Beşkardeşler Market Zinciri ile 360 Şarküteri mağazalarının sahibi Erkan Kahya, Doğankoç Özel Güvenlik Hizmetleri Sahibi ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Ögretim Görevlisi Kenan Doğan, Ofis mobilyaları sektörünün öncülerinden Serter Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Serter, tekstil sektöründe 27 yılı geride bırakan Ali Akarsu, Ressam Fatma Elvin Öztürk, Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber Gül, İnşaat Yüksek Mühendisi Necmi Okumuş, İş ve siyaset dünyasından Lütfi Kılıç, yönetim danışmanlığı alanında faaliyet gösteren İlhan Başar bulunuyor. Gönüller bir olunca, gerisini siz biliyorsunuz.





İTİBARIN MERKEZİNDE İLETİŞİM YATAR

18 Ocak'ta İzmir Büyükşehir Meslek Fabrikası'nın Konferans Salonu'nda bir seminer düzenlenecek. İletişim ve İtibar Yönetimi Semineri. Bence kaçırmayın.

Alanında uzman isimler günümüzün en mühim konusunda bilgi aktarımı yapacak. Konuşmacılar arasında iletişim sektörünün duayeni Salim Kadıbeşegil de var. Tek kimlikli dünyada çok kimlikli yaşamanın ne olduğunu, ne olması gerektiğini, nasıl olmasının icap ettiğini anlatacak. Malum hepimizin günümüzde birden fazla kimliği var. Sosyal medyada başkayız, hayatta başka. Doç. Dr. Engin Deniz Eriş'in dijital dünyada sosyal medya stratejileri de sanırım, itibarınızı doğru yönetim yönetemediğinizi sorgulatacak bir sunum olacak. Dediğim gibi kaçırmayın.



LAFIMI GERİ ALDIM

İki hafta önce "Bunları biliyor musunuz?" başlığıyla yazmıştım. İzmir'in tüm caddelerinin tüm yollarının tuhaf olduğunu, her yerde bir çukur olduğunu, arabayla gitmenin çileye döndüğünü anlatan 5 satırlık bir yazı. İşte o yazıdan sonra şaşırtan bir gelişme oldu. Her ne kadar yazıda yazmasa da oturduğum semtteki, en bozuk yola asfalt atıldı. Şimdi o "Bunları biliyor musunuz?" başlığımı geri alıyorum ve diyorum ki "Bilmiyorsunuz", bari bilene "yaptırın". O nasıl asfalt öyle. Yolun ortasında ve yanlarında duran mazgallar, yeni dökülen asfalt nedeniyle minik çukurlar halinde. Tamam, yağmur yağınca bu mazgalların hayati önemi var da bunun yolu da herhalde bu değildir.

Yokuş aşağı bir yolda, arabayla giderken mazgallar nedeniyle oluşan bu kara deliklere girmemek için slalom yapmak zorunda bırakıyorsunuz ki bu daha tehlikeli.