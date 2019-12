Yazılarımda hep başarılar, güzellikler, umutlar, girişimciyi destekleyen unsurlar olmasına dikkat ederim bilirsiniz. Bu yazıların öznesi ya kişiler olur, ya kurumlar, ya kentler. İzmir de bir umut kentidir. Ama hep umut da karın doyurmaz. Biliyorsunuz, bir yağmur yağdı, ortalığı sel götürdü. Ben kendimi bildim bileli, İzmir her yağmurda aynı manzarayı yaşıyor. Hepimiz her yağmurda diken üstündeyiz. Bu yağmurda bir de sular akmadı. Tam tuz biber. Büyükşehir, su kesintisinin Karabağlar'da olacağını söyledi ama öyle de olmadı. Konak, Buca, Bornova bundan etkilendi.

İzmir bir konuda lider kent. TÜİK verilerine göre arıtma sayısı ve arıttığı su miktarı ile "Türkiye'nin lider kenti" İzmir.

500 kilometre ayrık sistem yağmursuyu toplama kanalı var. Ama her ne hikmetse her yağmurda ama her yağmurda aynı çileyi çekiyoruz. Evler, işyerleri, alt geçitler, yollar, mahalleler su altında kalıyor. Hiç unutmuyorum, son yerel seçimde İstanbul adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yıldırım, bir soru üzerine İzmir ile ilgili bazı rakamlara yer verdi. O programda, İzmir'de kanalizasyon ve su ayrışma oranının yüzde sıfır olduğunu söyledi.

Tepkiler gecikmedi. İzmir bu konuda lider kentlerdendi. Evet lideriz ama ayrıştırmada, yüzde sıfır ile yine lideriz ama yağmurda batmaya. Sel sularında yüzüyoruz.

Yıldırım'ın söylediği ile tepki verenlerin söyledikleri farklı konular. Peki lider kent nasıl olunur? Yanıtı basit. Yağmurda, eyvah yine ortalığı lağım suları basacak diye endişe duymazsan olur. Bana göre, bu iş artık umut deryasına kalmış durumda.





2020, BAŞAK VE BOĞALARIN YILI



1979 yılında gönüllüler tarafından kurulan Koruncuk Vakfı, 40. yılını kutluyor. Urla'da hizmete giren Koruncukköy, tam bir başarı hikayesidir. Bir kentin hayırseverlerinin el ele vermesinin en güzel örneğidir. Vakfın İzmir Başkanı Işıl Nişli, değil bu haftanın, tüm zamanların alkışını hakeden bir isim. 40. yıl kutlamasına Dr. Ender Saraç ile Astrolog Aygül Aydın, ruh ve beden dengesi üzerine hazırlanan bir programla katıldı. İki isim de 2020 yılının hayatı planlama, beden ve ruh uyumunu yakalama fırsatlarını tek tek anlattı. Benim dikkatimi çeken bu yıl Başak ve Boğaların yılı olması. Başak ve Boğalar, bu yılın tadını çıkarın.





16 BİN KİŞİ NİYE GELDİ?



1zmir Fransız Kültür Merkezi kurumsal bir karar aldı. Artık İnstitut français İzmir olarak anılıyor. Geleneksel olarak düzenlediği yeni yıl pazarını bu sene de açtı. Pazarda standlar açılıyor, el emeği ürünler yılbaşı konseptiyle sunuluyor. 3 günde tam 16 bin kişi ziyaret etti. Bakın bu rakam önemli. Çünkü siz bir ekonomi temelli fuar düzenleseniz, dünyanın dört bir yanından katılımcı çağırsanız, bu ziyaretçi sayısına anca ulaşırsınız. Yani yeni yıl pazarı gibi bir anlayışa talep var. E bu talebe yanıt veren el emeği üretici de var.

Neden kentin farklı noktalarında benzer etkinliklere belediyeler ön ayak olmuyor?

Yeni yıl heyecanını neden üretime çevirmiyor.

Umut deryası işte. Mutlu yıllar.