Tam üç gündür turizm fuarının kalbinin attığı HORECA Fair'deyim.

Ama bu fuar için de tam 3 aydır turizmcilerle dirsek temasındayım. Aslında bu yıl İzmir'de ikincisi, düzenleniyor ancak eveliyatında üç tane de Kuşadası'nda yapıldı.

Yani Türkiye'de turizmin ilk başladığı yerde. Sizin anlayacağınız turizmci olmasam da beş yıldır sektörün içinde değil tam göbeğindeyim. İster istemez deneyim kazanıyor, sektörün tüm aktörleriyle bir araya geliyor, sürdürülebilir turizm için ne gerekli öğreniyorsunuz.

HORECA turizmin bel kemiğini oluşturan otel ve restoranları kapsayan bir fuar. Biliyorsunuz İzmir'in bir de turizm fuarı var. Travel Turkey. Bana göre İzmir için zararı olmayan bir fuar, zararı yok diyorum çünkü çok fazla yararı da yok.

On yıllardır yapılıyor, on yıllardır İzmir turizmi de pek bir yere gidemiyor. Turizm dediniz mi, turistin gelmesi gerekir. On yıllardır turizm sayısında yoğunluklu bir artış olmadığına göre, mevcudiyet korunduğuna göre, zararı olmayan bir fuar.

HORECA henüz ikinci yılında İzmir'de 160'ın üzerinde yabancı satın almacı getiriyorsa, 15 bin profesyonel ziyaretçi ağırlıyorsa, ilk seneye göre 6 bin metrekare büyüyorsa, binlerce aşçı, otel satın alma birimindeki yetkiliyi ağırlıyorsa, yurt dışında ses getiriyorsa, yani biri büyüyor ve sonuçlarını da ortaya koyuyorsa, yani mevcudiyeti korumakla kalmayıp ileriye götürüyorsa artık turizme bir başka gözle bakmanın da zamanı gelmiştir demektir.



ALTERNATİF SUNMAK

Sun Expres Ticaret Direktörü Peter Glade'in bana göre çok önemli bir saptaması var. "Turist sayısı çok önemli ancak sayı her şey değil. Bu getirdiğimiz turistler İzmir'i ne kadar tanıyor, ne kadar harcama yapılıyor, turistler halkla ne kadar bir araya gelebiliyor bunlar önemli.

Bu fırsatı karşılıklı olarak yaratmalıyız" diyor. Evet, benim bugüne kadar İzmir'in içinde herhangi bir turistle herhangi bir temasım olmadı. Ne bir sinemada, ne bir tiyatroda, ne bir kafe de biraraya geldiğimi hatırlamıyorum. Ya siz? Hiç bir turistle aynı masaya oturdunuz mu?

Sahil yöresinden, Efes'ten, Şirince'den bahsetmiyorum. İzmir'de bir turistin size yol sorduğunu hatırlıyor musunuz? Turizme bakış açımızda değişim şart. İzmir'in tanıtımında farklılaşmak şart. Gelen turiste sunacağımız hizmetin kalitesinde artış şart.

Alternatif yanlarımızı güçlendirmemiz de şart. İzmir çok güzel ama rakipsiz değil.

Denizi, doğası, insanı muhteşem ama tek rota da değil. Turizm ise sırtımızı döneceğimiz bir alan hiç değil.



MÜTHİS HEYECAN

Tüm bu yazdıklarım işte bu beş yılın deneyimi. O kadar iyi işler çıkaran sektör insanı, bunu dert edinen o kadar çok turizmci var ki inanamazsınız. Ama bir yere gelip takılıyorlar. Onlar da anlamıyor nereye nasıl takıldıklarını. Sistemi değiştirmeye güçleri yetmiyor, umutsuzluğa kapılıyorlar. Turizm insan işi. İnsanla birebir yapılan bir hizmet. Ama son dönemde bu umutsuzluğun yerini müthiş bir heyecan almış durumda. Kimse yerinde duramıyor. Hani senelerdir diyoruz ya turizm patlaması diye. Sanırım bu oldu, olacak. HORECA bana bunu gösterdi, buraya gelen turizmci buna beni inandırdı.

Haftanın alkışı işte bu enerjiyi taşıyan isimsiz turizmcilere.



ÇESME PROJESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı o meşhur Çeşme Projesi kimini heyecanlandırdı kimini kızdırdı. Yapılması planlanan 20 golf sahası için "Dünya bu spordan, yeraltı su kaynaklarını tüketiyor diye çekiliyorken biz niye yapıyoruz?" diye eleştiren de var, sonuna kadar destekleyen de. 40 bin nüfuslu Çeşme'ye 100 bin kişilik istihdam sağlayacak olmasını gerçekçi bulan da var, endişelenen de. İşte İzmir Ticaret Odası, tüm bu tarafların sesi olarak yakın zamanda bir toplantı yapacak. Söz konusu Çeşme olunca hepimiz de söz sahibiyiz. Elimizdekinin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çeşme bizim turizmdeki en büyük şansımız. Eminim ki böylesine bir durumda, İzmir en iyi kararı verecektir.