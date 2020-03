Doktorlar, hemşireler sağlıkçılar. Ne ulvi bir meslek. Hayat kurtarıyorlar.

Korona virüsü salgınında kendi yaşamları risk altında olmasına karşın bizim için çalışıyorlar. Ettikleri yemin, aldıkları eğitim, vicdanları, akıllara durgunluk veren enerjileri, özverileri, çabaları hep bizim için.

Böyle bir başka meslek var mı?



PASTA, BOYOZ SERVİSİ

Üstelik karşılıksız. Türkiye aşkına, insan aşkına gösterdikleri bu emek için her akşam biz de onlara minnet borcumuzu göstermek adına alkışlıyoruz. Ama sadece alkışla yetinmeyenler de var. İzmir'in simge pastanelerinden Sevinç Pastanesi ile Alsancak Dostlar Fırını bunlardan sadece ikisi.

İzmir'in iki güzel işletmesi, işbirliği yapıp iki günde bir hastanelere gidiyor. Sağlık çalışanlarına boyoz ve pasta götürüyor.

Karşılıksız. Tıpkı sağlıkçıların hissettikleri o karşılıksız sevgiyle. Sevinç Pastanesi, bugün 3. kuşak temsilcisi Burak Pelit yönetiminde ve Alsancak Dostlar Fırını da 2. kuşak Berrin Akar Rasuli yönetiminde. Tam bir İzmir aşığı olan Pelit, "Babalarımızdan, dedelerimizden elimizi taşın altına koymayı ve yeri geldiğinde birleşmeyi öğrendik.

İstedik ki bunu yapabilecek tüm işletmelere örnek olalım" diyor.



MASKE DESTEĞİ

Salgının her işletmede olduğu gibi onları da etkilediği muhakkak. Ama o ve Dostlar Fırını içlerinden gelen bir duyguyla bir şeyler yapmak ve sağlıkçılara minnetlerini göstermek isteyenlerden. Alhatoğlu Zeytinyağlarının başındaki iki isim olan Alper ve Mustafa Alhat kardeşler de öyle. Biliyorsunuz, maske olayı var. Sağlık çalışanları için çok önemli. Onlar da ilçelerindeki hastanelerin ihtiyaç duyduğu on binlerce maskeyi temin edip bağışlamak için harekete geçti.

Ama şu bir gerçek. Sağlık çalışanları gibi yine işin başında olan insanlar var.

Kasiyerler. Evet marketlerde her gün yüzlerce insanla ilişki içinde olmaları nedeniyle yüksek risk grubunda olmalarına karşın çalışan kasiyerler. Mahallenizin bakkalı, kasabı, esnaf. Taksiciler, toplu taşıma araçlarının sürücüleri. Güvenlik güçlerimiz. Haberciler, gazeteciler... Onlar da bu zor günlerde karşılıksız bir aşkla çalışıyor. Ben buradan hepsine alkışlarımı gönderiyorum. Bence her akşam yalnızca sağlıkçılar değil onlar için de alkışlarımızla teşekkürlerimizi sunmalıyız.



Değişime hazır mısınız?

Artık korona virüsünden önce ve sonra diye iki hayatımız olacak. Bu kesin. Yaşam şeklimiz ciddi oranda değişecek. Sosyal mesafe hayatımıza girdi. Ama bu asosyal olacağız anlamına gelmiyor. Ancak işimiz zor. Alışkanlıklarımızı değiştirmezsek tüm bu alkışlar boşa gidecek demektir. Değişmek zorundayız ve değişime hazır olup olmadığımıza karar vermeliyiz. Değişmezsek ya bu salgında ya da sonrakinde bizi iyi bir şeyin beklemediğini artık biliyoruz. Kartlar dağıtıldı ve oyunun kuralı çoktan değişti.



BİRİNCİ KURAL

Hijyen artık bir numaralı kural. Yalnızca kendiniz için değil sevdikleriniz için de bu kurala dikkat etmelisiniz. En küçük ihmal hepimiz için tehlikeli. Bugünlerde evde kalmak sorunun çözümü için ön şart. Ama risk geçtiğinde ve bu ön şarta artık ihtiyaç duyulmadığında yine eski hayatımıza dönmek istiyorsak, bu pek mümkün değil. Çünkü risk her zaman var. Buna karşı eğitim ve sağlık sistemi yapılanacak. İş dünyası yeni sisteme uygun hareket edecek. Sosyal hayat da öyle. Çark artık farklı dönecek. Belki bu değişim hepimize iyi gelecek. Sağlıkla kalın, evde kalın.