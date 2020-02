Ne güzel sözdür. Öğrenmenin yaşı olmaz. Anlamı gayet basit.

Öğrenmeyi teşvik eden bir atasözü. Peki doğru mu? Elbette hayır.

Bugün artık bilim diyor ki öğrenmenin yaşı vardır. Öğrenme, okul çağına denk gelen yaşlarda daha iyi olur. Daha açık deyimle her insan her yaşta eğitilemez, o yüzden eğitim sistemi var.

Ama bakın şu söz doğru.

Girişimciliğin yaşı olmaz. 10 yaşında da girişimci olabilirsiniz 70 yaşında da. Elbette öğrenme dediğimiz eğitim, girişimciliğe güç veren etkiye sahip. Dört yanımız alev alev. Virüs, savaş, terör her tarafımızda. Tüm olumsuzluklara karşın Türkiye, ister inanın ister inanmayın büyümesini sürdürüyor.

Küresel rekabetten geri kalmıyor. Bunda Türkiye'deki başarılı girişimcerin yabana atılamayacak payı var.



İSTANBUL'U GEÇECEK

İzmir bu noktada hayli iddialı bir konuma geliyor. Teknokentlerimizde hatta özel söktere ait çalışma alanlarında "start up" hikayeleri yazılıyor. Nedir Start Up? Kelime anlamıyla, yeni hayata geçen küçük şirket ve ona dair yapılan faaliyetleri kapsıyor. Bu işi yapanlar ise Start Up'ı "yeni nesil girişimcilik" olarak kullanıyor. İzmir bu konuda yakın zamanda Türkiye'nin girişimcilikte lideri olan İstanbul'u sollayacak. Buna eminim, çünkü bu alanda cazibesi hızla artan kent durumundayız.

Neden bunları yazdım? 10 yıl öncesine dönelim. Bugün kafamızı nereye çevirsek bir girişimci hikayesini duymamıza karşın 10 yıl önce kimse bilmiyordu. Girişimci dediniz mi ne dediğinizi anlamayan insanlarla karşı karşıyaydınız. İşte o dönemde Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği kuruldu. Yani LİYAKAT. Bence ismi çok şık. Berkay Eskinazi tarafından kurulan derneğin tek bir amacı vardı.

Girişimci potansiyellerini performansa çevirecek projeler üretmek ve yenilikçi fikirleri ekonomiye kazandırmak. Böyle bir hedefle çıkılan yolda çok emek verdiler.





CESARET VERDİLER

Girişimci nedir kimse bilmezken onlar tek tek bıkıp usanmadan anlattılar.

Cesaretlendirdiler, "Yaparsın" dediler.

Hata yapanlara hatasından ders almasını öğrettiler. İzmir'de çok insanı iş sahibi yaptılar. Girişimcinin yanında oldular. Ben şahidim. O dönemde sıcak haberin içinde olan biri olarak dirsek temasındaydım. Ne hikayelere tanıklık ettik. Ne çok girişimcilerle açılışlar yaptık. Sıfırdan girilen işlerde yakalanan başarıları örnek olsun diye hep anlattık, yazdık.

E üzüm üzüme baka baka kararır.

O kadar işin içinde olursanız, siz de sonunda girişimci olursunuz. Oldum da.

6 yıl önce aktif gazeteciliği bırakıp bir girişimci olarak, istihdam sağlayarak, üretim dünyasının içine daldım. Ama ne üretim. İşte bu noktada LİYAKAT hep yanımda oldu. Sevgili Berkay Eskinazi'nin desteğini hep arkamda hissettim. Çok çalıştık. İşimizi iyi yapmak için değil iyi yaptığımız işi, girişimcilik ekosistemine uyarlamak, evrimleştirmek için çalıştık.

Tam 10 yıl sonra artık ben de LİYAKAT üyesiyim.



HER ÜYESİ GİRİŞİMCİ

Bana göre LİYAKAT, profesyonel girişimcilik eko sisteminin en samimi toplumsal örgütü. Her üyesi girişimci olan bu dernekte, her girişimci bu yola baş koyanların önünü açmak için çaba gösteriyor. Hani ben bu derneğe üye olayım da şuradan bir menfaat sağlayayım diye düşünen yok. Düşünse de zaten yaşama şansı yok. İşte böylesine saf, böylesine berrak bir dernek. Bunları yazmak istedim. Çünkü bu yazıyla, hani LİYAKAT adı çok şık ya işte uzaktan bakanların sanki cicili bicili beylerin, hanımların çay kahve içtiği bir dernek gibi algılanması olasılığına karşı tarihe iz bırakmak istedim. LİYAKAT'ın bugüne kadar yaptıklarını da google hazretlerine sorabilirsiniz. Girişimci olmak büyük bir mutluluk ama LİYAKAT üyesi olmak daha büyük bir mutluluk. Sevincimi sizle paylaşıyor mutlu tatiller diliyorum.