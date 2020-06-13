Bir ay önce açıklanan İzmir rakamlarında toplam vaka sayısı 6 bin 238 idi. Alınan tedbirlerle bu rakam hızla düşerken Ege Üniversitesi'nde 9 Haziran itibariyle tüm Covid-19 hastalarının iyileşerek taburcu edildiği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu ise kısıtlama kalkınca İzmir neredeyse eller havaya moduna girdi. Kurallar hiçe sayıldı. Bu iki günde İzmir Emniyetinin denetimleri sonucu sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı gerekçesiyle 300 kişiye 945 bin lira ceza kesildi.

Ciddi demek şaka olmayan, yani gerçek demektir. Gerçek şu ki kurallara uymadık. Emniyetin de denetleme gücü bir yere kadar. Kendi denetimimizi kendimiz yapmalıyız. Madem kendi denetimimizi yapmadık, madem sosyal mesafeyi hiçe saydık, sonucuna da katlanmak zorundayız. Ama bu iş böyle gitmemeli. Çünkü kurallara uyan, durumun ciddiyetinin farkında olan İzmirliler de var.



IZMIR'DEN BASVURU YOK

Yeni normalleşme kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Sağlıklı Turizm Belgelendirme" programı başlattı. Konaklama ve yeme içme tesislerindeki çalışanlardan, müşteri yani bizlerin sağlık durumuna kadar tedbirleri içeren bir dizi kriteri içeriyor.

Bu belge, tesisin korona virüs kapsamında alınması gereken önlemleri aldığını gösteriyor. Otellerde 157, restoran ve kafelerde 122 kriter var.

Türkiye Akreditasyon Kurumu, onaylı yedi yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü başvuruları değerlendiriyor.

Ne otel ne de restoran kısmında henüz İzmir'den belgeyi alabilen yok.

Otel kısmında başvurular var. 16 otel başvurmuş durumda. Restoran, cafe başvurusu ise İzmir'de 9 Haziran itibariyle hiç yok.



MASKE, MESAFE, TEMIZLIK

Elbette İzmir'deki konaklama ve yeme içme sektörü hijyen kurallarına uyuyor, birçoğuna da yakinen tanığım. Ancak bunu belgelendirmenin de önemli olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle yaz sezonunda Çeşme'nin...

Yazıyı yazdığım sırada bu hafta sonu için kısıtlamanın olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak olsa da olmasa da kurallar değişmiyor.

Maske, mesafe ve temizlik. Sadece bu üçüne dikkat edeceğiz o kadar.

Sıcaklar daha artacak, Ege'nin eşsiz doğası daha bir coşacak. Ancak virüsün sıcaklıklardan etkilenmediğini de unutmamak gerekiyor. İşte bu yüzden İzmir olarak daha hassas davranmak zorundayız. Virüs salgınından etkilenen ikinci kent olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var.