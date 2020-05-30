Evet, doğru. 50 bin kişi, küresel çapta bir salgın olacağını tam 10 yıl önce söyledi. Söylemekle de kalmadı, bunu yazdı. Nerede yazdı? The Future Agenda: 2020 Yılında Dünya isimli kitapta. O kitapta daha neler neler yazıldı.

Future Agenda aslında, dünyanın en büyük açık öngörü programı olarak tanımlanabilir. Bu program o dönemde Vodafone'un dünya çapında desteklediği bir programdı.

2010 yılından sonraki 10 yılda insanlığı bekleyen ortak sorunlar için çözüm önerilerinin ele alındığı bir baş yapıt olarak ortaya çıktı. Kitabın küresel tanıtımı da İstanbul'da yapıldı.



2 BIN KİŞİLİK ÇALIŞTAY

Kitapta yer alan veriler için 25 ülkede 50 çalıştay düzenlendi.

2 bin kişi bu çalıştaylarda kafa patlattı. Günümüzün modası online tartışmalar ise o tarihte 147 ülkede düzenlendi ve 50 binden fazla insan katıldı. Future Agenda Programı Global Direktörü Tim Jones, ortaya çıkan veriler sonucunda belirlenen 50 ana konunun, programa katılanlar tarafından 16 paralel konuya indirildiğini İstanbul'daki lansmanda açıkladı. Tam 10 yıl önce.

Aslında kitabın bence ana fikri şu.

Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

10 yıl içindeki değişim, öncekilerin hiçbirine benzemeyecek ve insanoğlunun yaşam modeli A'dan Z'ye değişecek. Geleceği aydınlatan bu derin araştırmada ilginç olan ve benzerlerinden ayrılan çok önemli bir özellik ise "Kesin Olacaklar" ve "Öngörüler"i içermesiydi.



KESİN OLACAKLAR

Örneğin, 10 yıl önce günümüz için kesin olacaklar şöyleydi. Nüfus artışındaki dengesizlik devam edecek dendi, etti. Temel kaynaklarla ilgili kısıtlar artacak dendi, arttı. Ekonomik güç giderek daha çok Asya'ya kayacak dendi, öyle de oldu. Evrensel veri erişimi artacak dendi, e daha ne olsun, tavan yaptı.

10 yıl önceki bu kitap, bugün yaşadığımız salgının da olacağını söyledi. Kitaba göre, ki aslında kitaba konu olan araştırmayı yapan fütüristlere göre, "Kamu sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerde iki ya da üç büyük salgın başlayarak tüm dünyaya yayılacak ve acil tepki gerektirecek" denmişti. Fütüristler salgına karşı çözümün acil tepki olacağını da belirtmişti. Ancak kimi ülkeler bu tepkiyi vermekte gecikince binlerce insan hayatını kaybetti.



ÖNGÖRÜLER

Kitabı bulup okursanız, mutluluktan refaha kadar birçok öngörünün de yer aldığını göreceksiniz. Fütüristler nereden güç alır? Akıl, bilim, mantık, aşk, romantizm, tüm duyulardan tüm duygulardan, tüm toplumsal bilinçten, analizlerden, tarihten, aklınıza ne geliyorsa onların hepsinden güç alır. Almak zorundadır ki doğru projeksiyonla geleceğe ışık tutabilsin.

İşte bu kitap, 10 yıl önce değişimin olacağını işaret ediyor. Eskisi gibi olmayacağını söylüyor. Ben de eskisi gibi olmayacağını biliyorum da... Bazı konularda endişem de yok değil.



BAŞARILI OLDUK

Türkiye, salgınla mücadelede başarılıydı. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Şu an çok da iyi bir noktaya geldik. İkinci bir dalga olmaması için tüm kurallara sıkı sıkı uymak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü, hem fütüristlerin hem ekonomistlerin, hem araştırma şirketlerinin, hem de dünyanın ortak bir öngörüsü var. Türkiye 10 yıl sonra dünya devi olacak. Bundan kasıt, ekonomisiyle sosyal yaşamıyla bir dev. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir Türkiye bırakmak istiyorsak, bugün dişimizi sıkıp, şu salgına karşı ne yapılacaksa hep birlikte yapmaya devam etmeliyiz.