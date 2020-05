Turizm sadece bizde değil tüm dünyada farklı olacak. Hepimiz denizi, plajları, Ege'nin eşsiz koylarını, çam ağaçlarının kokusunu özledik. Ancak turizm, bildiğimiz ve göz ardı ettiğimiz kurallarla baştan aşağıya yeniden şekillenecek.

Maskeli turizm, maskeli tatil dönemi başlayacak. Özellikle Çeşme ve Alaçatı bu konuda hazırlık yapıyor.

Bakanlığın belirleyeceği uluslararası sertifikasyon sisteminin dışında sosyal mesafe ve hijyen kuralları için de ayrıca çalışmalar yürütülüyor.

Biz İzmirlilerin gözdesi, dar sokaklı Alaçatı'da artık öyle içli dışlı, sarmaş dolaş olamayacağız.

Gönlüm aynen yukarda yazdıklarımı aklım ise bunun olmayacağını söylüyor.

Covid 19 sürecinde gördüğümüz tablo da bunun kanıtı. Sosyal mesafe kuralları evde kalma çağrılarına baştan uyduk ama tehlike çanlarının şiddeti düştükçe, bir sokak ortasında öpüşmediğimiz kaldı.

Maskeli turizm değil bizimki maskeli bir hayat. Kurallara uyuyor gibi yapıp sonrasında her şeyi boşveren bir tablo var ortada.

Sanki virüs yok, sanki her şey güllük gülistanlık gibi.

Sokaklar dolu, caddeler araba dolu.

Düşünsenize sokağa çıkma kısıtlamasında bile en az 17 bin kişi ceza yiyor.

Neden, boş bahanelerle sokaklara çıktıkları için.

17 bin kişinin tamamının sağlıklı olduğunu düşünmek mümkün değil.

Ki bu sayı önceki kısıtlamalarda 35 bin civarındaydı.



YAŞAMSAL RİSK

Kıssadan hisse kurallar çiğnenmek için vardır içgüdüsüyle hareket eden bir yapı var. Öyle bir yapı ki hepimizi yaşamsal riske sokuyor. Düşünün Alaçatı'nın dar sokaklarındasınız, sosyal mesafe kuralını, hijyeni, maske takmayı ihlal eden ve virüs taşıyıcısı bir kişinin, tek bir kişinin burnunuzun dibine geldiğini.

İşte bu yüzden Alaçatı ipleri sıkı tutuyor. Belediye başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları da bu işin üzerinde titizlikle duruyor. Bünyesinde 120 otel olan Alaçatı Turizm Derneği sektörde çalışan 3 bin personele yönelik online hijyen eğitimleri için düğmeye bastı.

Yine bünyesinde 140 otel olan ÇEŞTOB işbirliğiyle otellerde alınacak önlemler çoktan belirlendi. Tüm bunları yaparken tüm işletmeler ise para kazanma değil ayakta kalma, işini yapma hedefiyle yola çıkıyor. Hepsi fedakarlık yapıyor.

Yapıyor çünkü Alaçatı turizminden komicisinden tutun da garsonuna kadar her yıl 5 bin kişi ekmek yiyor.

Yapıyor çünkü, turizm demek bizi ayakta tutan ekonomi demek. Durum böyle olunca biz turistlere de görev düşüyor.

Hepimizin salgınla baş edebilmek için vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerekiyor. Maskesiz birini gördüğümüzde uyarmamız, sosyal mesafeyi ihlal edeni uyarmamız, hijyene dikkat etmeyeni uyarmamız gerekiyor. Gittiğiniz süpermarkette, manavda, hayatımızın her alanında bunu yapmamız gerekiyor. Maskeli hayat maskeli bir balo değil. Bir gerçek. Covid 19 geçip Covid 59'un gelmeyeceğini kimse söyleyemeyeceğine göre bu gerçeğe uygun yaşamak da şart. Uyarmak hepimizin vatandaşlık görevi. Uyarıyı takmayana da cezalar güncellenmeli.