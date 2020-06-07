Başlığı merak ettiniz değil mi? Fazla kafa karıştırmadan anlatmaya çalışayım. İçinde bulunduğumuz hafta, son yılların en köklü değişimlerinin yaşandığı bir hafta oldu. Kısaca hatırlayalım.

ABD merkezli roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in ilk insanlı uçuş roketini gönderdi. Özel şirket. Hani devletin, onun bunun değil. Adamın kendi şirketi. Nam-ı değer Elon Mask.

Gönderdiği roketin, fırlatma aracı Falcon 9 da gökyüzünden hoop aşağıya indi. Nereye? Atlantik Okyanus'undaki, İnsansız Yüzer Platform'a. Neden?

Çünkü yeniden kullanılacak.

Küreselden Türkiye'ye dönelim.

Bizde de devrimsel gelişmeler var.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı yapıldı. Gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor. Uzaya gidiyoruz ama karada da benzer hareketler var. Türkiye milli otomobilini yaparken, raylı sistemde de büyük bir çıkış içinde. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ), Türkiye'nin ilk Milli Yüksek Hızlı Treni'ni (YHT) üretecek.



DÜNYADA 236 ADET VAR

Tüm bunlar haftanın büyük ama çok büyük olayları. Ancak hiçbiri UNİCORN değil. Bu kelimeye uzak olanlar için açıklamak lazım. Tek Boynuzlu olarak Türkçeye çevrilebilen unicorn, 7 yıl önce Amerikalı ünlü yatırımcı Aileen Lee'nin kullanım farkıyla, girişimcilik ekosistemine dahil olan bir tanımlama. Unicorn girişimlerinin değerlerinin 1 milyar dolar ya da üstü olmasını ifade ediyor.

Bana göre haftanın en ama en önemli olayı ise ABD merkezli Zynga şirketinin Türk oyun geliştiricisi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın alması.

Bu satın alma ile Peak Games, ilk "Türk unicorn"un oluşumunu sağladı.

İlk olmak güzeldir. Dünyada 236 unicorn şirket bulunuyor. Bu şirketlerin toplam değeri 811 milyar dolar. Lider 116 unicorn girişim ile ABD. Onu Çin izliyor. En değerli unicorn girişim Uber. 68 milyar dolarlık piyasa değeri var. Peak Games'in kurucusu Sidar Şahin aslında unicorn girişimcilikte yeni değil. Kendisi alibaba.com'a satılan Trendyol'un da kurucuları arasında. Dahası da var.



YOK AMA NEDEN OLMASIN

Ama konumuz bu değil. Konumuz İzmir. İzmir'in unicorn'u var mı? Yok.

Başlık da o yüzden zaten. Unicorn'umuz yok ama dijital dünyada algımız farklı olsun diye attım. Çünkü inanıyorum ki olacak.

İzmir, zor bir şehir. İş yapma kültürü, başarıyı ödüllendirme, teşvik etme açısından da farklı bir yapısı var. Beyin göçünün verdiği negatif etkiyi yeni yeni tersine çeviren bir şehir. Ama unicorn için artık yeterli zemine sahip.

Bu şehirde irili ufaklı yüzlerce başarılı starup girişimcilik örneği var.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi, "Create In İzmir" diye bir proje geliştirdi. Hedef, girişimcilik ve inovasyon alanında projeler üretmek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projeye 17 milyon lira destek verdi.

İZKA, İZTAV, EGİAD projenin içinde yer alıyor. Bu proje unicorn şirketlerin doğmasında öyle ya da böyle katkı sağlayacaktır.

Covid 19 hepimizin de bildiği gibi gündemimizde en az iki yıl daha bu şekilde kalacak. Ekonominin, dijital ağırlığı ise daha önem kazanacak.

İzmir'in de zemini fena değil. İş sadece yaratıcı, yılmayan, girişimcilerde.

Neden unicorn olmayasınız? Hedefinizi büyük tutun. İyi tatiller.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın