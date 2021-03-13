Dünya Kadınlar Günü'nde Alavya'da, Alaçatı'yı Alaçatı yapan Leyla Figen'i anmak için bir araya geldik. Baş konuğumuz sevgili eşi Şevki Figen'di. 96 yaşında. Yeni Asır'da iki yıl yazarlık yaptı. Kendisi İstanbul doğumlu. Yedek subay olduğu dönemde, Kore Savaşı için kura çekmişti ama kurada kendi deyimiyle "İzmir aşkı" çıktı. Askerliğinin ardından İstanbul, Ankara, Amerika, Afrika'da uluslararası şirketlerde yönetici olarak çalıştı. Mutlu bir evlilik yaptı. İlk eşini geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybetti. İzmir'e ikinci gelişi 20 yıl sonra oldu. Turyağ'ın genel müdürü olarak efsane işlere imza attı. İzmir'de bu kez Leyla Figen ile yolları kesişti. Mutlu bir evlilikleri oldu. 20 yıl sürdü. 1995 yılında Amerikalıların "Teknopark" için ziyareti sözkonusuydu. O dönem proje yeri Alaçatı civarıydı. Onlara Leyla Figen eşlik ediyordu. Leyla Figen, Alaçatı'yı ilk kez böyle keşfetti. Teknopark işi olmadı ama Leyla Figen'in aklı Alaçatı'da kaldı. Eşine "Gel buradan bir taş ev alalım" dedi. Şevki Figen kırmadı. Leyla Figen, aldığı taş evi, taş ustalarıyla restore etti. Sonra da Alaçatı'nın ilk turistik restoranı Agrilia'yı açtı. İşte bu Alaçatı'ya ikinci hayatı veren adım oldu.



YILDIZI PARLADI

Leyla Figen'in kendisi zaten hayat doluydu. Yakın arkadaşı Zeynep Öziş'i cesaretlendirdi. Alaçatı'nın ilk oteli Taş Otel de böyle açıldı. Bir yanda Agrilia diğer yandan Taş Otel. Giderek Alaçatı'nın yıldızı parladı. Alaçatı'yı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ni de kurdu. Alaçatı bugün Türk turizminin gözbebeği ise bu net bir şekilde Leyla Figen sayesinde oldu. Ama 2002 yılında Leyla Figen aramızdan ayrıldı.

Onun mirasına sevgili Rana ve Erol Tabanca çifti sahip çıktı. Dünyaca ünlü projelere imza atan Polimeks Holding'in mimari ekipleri tarafından inşaa edilen Alavya'da eskiye saygı gösterilerek, en yeni teknolojiler kullanıldı. Ünlü tasarımcı ve İç Mimar Hakan Ezer'in imzası var. Leyla Figen'in hayal ettiği Alaçatı ruhu burada korumaya alındı.

İşte o ekip, Alavya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Leyla Figen'i anmak için Zeynep Boneval, Zeynep Öziş, Tomris Maravent, Okşan Resimcioğlu, Sabahat Fosfor'un da katılımıyla bir araya geldik. Şevki Figen o kadar neşeliydi ki. Ama bir kırgınlığı vardı. O da eşinin adının bir müze ya da meydana verilmesi, yaptıklarının ölümsüzleşmesini istiyordu. Kaldı ki bu konuda dönemin Çeşme belediye başkanları sözler de vermişti. Ama hayata geçmemişti.





MUTLU HABER

İşte o anma buluşmasına eşi Nuriş Oran ile katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Şevki Figen'i mutlu edecek haberi verdi. Kemalpaşa Caddesi'nde yapılan yeni meydana Leyla Figen adının verilmesi için belediye meclisine başkanlık önergesi vereceğini söyledi. Şevki Figen'i görmeliydiniz.

İşte Alaçatı bu yüzden Alaçatı. Şevki Figen gibi bir beyefendi, Leyla Figen gibi bir yaratıcı ruh, Rana-Erol Tabanca gibi mirasa sahip çıkan insanlarla Alaçatı, Alaçatı. Ekrem Oran neden böyle bir karar verdi biliyor musunuz?

Dünya yıldızlarını ağırlayan Çeşme Festivali'ni hatırlayın. Ekrem Oran, o zaman Ahmet San ile birlikte festival için gece gündüz çalışan isimlerdendi.

Aslında o zaman başladığı çalışmasına hiç ara vermedi. Leyla Figen'i ondan daha iyi anlayan kimse olamazdı. İşte bu yüzden adının yaşatılmasını istedi.

Bu yüzden Alaçatı, Alaçatı.

Son söz, Şevki Figen'in "Bir yöneticiden dostlarına mektuplar" kitabının önsözünden gelsin.

"Yeryüzünde insan İnsanda yürek Yürekte sevgi Sevgide umut Umutta insan" Alkışlar Alaçatı'ya..