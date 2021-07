Pandemide onlara çok şey borçluyuz.

Elimiz, ayağımız oldular. Ekmekten süte aklınıza ne gelirse evlerimize taşıdılar. Gerçekten gönülden teşekkürü hak ediyorlar.

Ama özeleştiri de yapmak lazım. Hem işverenlerin hem motokuryelerin. Çünkü çoğunun trafikte tehlike yarattığına hepimiz tanık oluyoruz.

Hızlı teslimat kavramı onları esir almış durumda. Sanki işin gayesi buymuş gibi bir algıyla iş yapılıyor. Oysa hız, ölüm demek.

Hız, acılı aileler demek.

Kaldırımda gideni, makas atanı, telefonu elinde olanı, kaskı kafasında olmayanı herhalde bir tek gören ben değilim. Her an her saniye gördüğümüz için kanıksamış bile olabiliriz.

Pandemi döneminde reytingi yükselen bu meslekle ilgili bol haber okuduk. Ben de okunmayanları bir hatırlatmak istedim. Bu hatırlatmayı da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün rakamlarıyla yapalım.

Sadece haziran ayında ülke genelinde 35 bin kaza meydana geldi. Bunların 5 bin 234'ü motosiklet sürücülerin karıştığı kaza.

Binin üzerindeki motorlu bisiklet kazası bu sayıya dahil değil.

Yine bin 100'ün üzerindeki bisiklet kazası da dahil değil. Tabii ki hepsi kurye değil.

Ama bu rakam, dört tekerlekli araçları kullanmayı bilmediğimiz gibi iki tekerlekli olanları da kullanmayı bilmediğimizin kanıtı.

Bir başka deyişle her gün 174 motosiklet kazası oluyor. Saat başı 7 kaza. Neredeyse her 15 dakikada iki kaza.

Her 15 dakikada bir kişinin telefonu çalıyor. Kaza haberi veriliyor. Sevdiklerinin, yakınlarının, eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının, kardeşlerinin başına dünya yıkılıyor.

Yılın ilk altı ayında 21 binin üzerinde sadece motosiklet sürücülerinin karıştığı kaza oldu. Yani özeleştiri yapmıyorsanız, bu kazaların neden-sonuç ilişkisindeki cenderesinin bir yerinde siz de varsınız demektir.

İster motorkurye olun ister normal bir motosiklet sürücüsü olun ama şu hız sapkınlığından, şu kurallara uymama cehaletinden kurtulun.

Bu arada hız kavramı da yanlış biliniyor.

Sanmayın ki otoyolda hız sınırı 110 ise yüzde 10 da size iltimas ediliyorsa sınır 121.

Öyle bir şey yok.

Dünya Sağlık Örgütü bu konuya net yaklaşıyor.

Diyor ki hız yapma davranışı, yasal hız sınırının üzerinde aşırı hızda ya da yasal hız sınırını aşmayan ancak içinde bulunulan koşullar için uygun olmayan yüksek hızda araç kullanmaktır.

Yani siz motorla 50 kilometre hızla gidiyorsunuzdur ama koşullar buna uygun değilse aşırı hızlısınız demektir. Bu tanım Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da net bir şekilde ifade ediliyor.

Kazaların en büyük nedeni hız. Motosiklet kazalarının en büyük nedeni aynı şekilde hız.

Şimdi, akıllı telefonunuzu açın. Google'a "Motokurye" yazın. Bakın ne çıkıyor?

"Hızlı teslimat" değil mi?

Bu, suça teşvik değil de nedir?

Bu, o acı haberi vermek için 15 dakikada bir telefonun çalmasını sağlayan cehalettir.

Ben başlığa bilerek 'Hızlı teslimat can yakıyor' dedim. En azından biri motokurye diye internette arama yaptığında bu yazıyı görür, okur, özeleştirisini yapar umuduyla...

