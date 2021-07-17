Mutfak kültürümüz çok eskilere dayansa da bizler yeni keşfetmiş gibiyiz. Özellikle pandemi de büyükten küçüğe hepimiz, kendimizin şefi olmadı mı? Benim 4 yaşındaki oğlum Uzay Kaan İnce bile bu süreçte o kadar ilerledi ki oyun olmaktan çıktı iş. Bildiğin pişi yapıyor.

Gastronomi yolculuğunda oldukça hızlı yol aldık. Unuttuğumuz lezzetleri yapar olduk. Aslında bir anlamda geçmişimize sahip çıktık. Kendi adıma oldukça mutluyum bu süreçten.

Bize bu süreçte eşlik eden bir yarışma programlarının katkısını da es geçmemek lazım. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu bizim mutfaktalar sanki. O kadar yakınız. Hiç ilgilenmeyenler bile 'acaba ne yapıyorlar' diye bakmadan edemiyor.

İşte evimizin şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, yine evimize sokmak istemediğimiz, mümkünse "dışarda yiyelim de ev kokmasın" diye üvey evlat muamelesi yaptığımız deniz ürünlerini bizlere yeniden hatırlattı.

Neyle hatırlattı, kendi kaleme aldığı 'Denizden' isimli kitabıyla..

35 yıllık meslek yaşamının da ilk kitabı üstelik. Balığa iade-i itibar vermek için yazılmış 84 tariften oluşan bir hazine.

Denizden seçmesi aşırı isabetli değil mi? Her tarafımız denizlerle çevriliyken sadece ızgara balık yememiz kendimize ihanet değil mi? Oysa ne büyük zenginlik denizlerimiz. Atasözlerimiz bile var. 'Denizden babam çıksa bile yerim' sıradan bir söylem hiç değil.

AYVALIK ISABETLI SEÇIM

Denizden kitabını İstanbul'da değil de Cunda Despot Evi'nde tanıtması da bence çok anlamlı. Ayvalık, balığınmezenin en lezzetli haliyle buluşma noktalarından. Despot Evi, iş insanı İsmail Polat tarafından bizlere yeniden kazandırılan nadide bir eser. Burada tarih, adeta yeniden ayağa kaldırıldı.

Balığa iade-i itibar kazandırmak için yazılan Denizden'e ev sahipliği yapan Despot evi yine bir ilke imza atmış oldu.

Özetle; balığın sadece ızgaradan ibaret olmadığını hatırlatan Mehmet Şef yine iz bıraktı. Umuyorum ki biz de hakkettiği değeri vererek denizlerimize, balıklarımıza sahip çıkarız. Mesela av yasağına uyalım ki çeşitliliğimizi kendi elimizle yok etmeyelim.

Bu haftanın alkışı Mehmet Şef'e.

Kitabı biran önce alıp bilmediklerimizle tanışmak için oldukça heyecanlıyım.

Bence sizler de alıp bir göz gezdirin.