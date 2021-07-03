Aslında çok olmadı. Geçen ay size Somalı Ertuğrul Özcan'ı bu sayfadan anlatmıştım. Zeytinyağ üretiyor. Girişimci bir üretici. Yenilik peşinde koşuyor. Zeytin işi biliyorsunuz, fedakarlık ister. Bu işten kazandığınızla öyle sefa süremezsiniz.

O kadar emek isteyen bir iştir ki, eğer bu işin içinde sevgi yoksa bırakın sefayı, cefa içinde olursunuz. Ertuğrul Özcan, işine sevgisi katarak çıktığı yolda ödüllere doymuyor. İlk olarak Zeytindostu Derneği 14. Ulusal Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri'nde altına madalyaya layık görüldü.

Ertuğrul Özcan'ın binbir emekle kurduğu Antikas Zeytinyağı böylece ilk ödülünü almış oldu. Özcan o gün "Hedefimiz yurt dışı" dedi.



ZEYTINYAGININ 'EN'LERI

Çok değil aradan 15 gün geçti. Bu kez Anatolian Uluslararası Zeytinyağı Yarışması Blend Kategorisi'nde, Antikas Zeytinyağları yine altın madalyaya layık görüldü.

O yarışmaya Arjantin, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Tunus, Libya, Cezayir, Fransa ve İsrail gibi zeytinyağının önde gelen üretici ülkelerinden bir çok marka katılmıştı.

Ama Antikas, ipi göğüsledi.

Özcan, yine Türk zeytinyağının markalaşma sürecinde küresel pazara dikkat çekerek "Uluslararası arenada sesimizi yükseltmeliyiz" dedi. Yine aradan 15 gün geçti.

Ve biliyor musunuz, Ertuğrul Özcan dediğini yaptı.

Dünyada bu tür uluslararası yarışmaların reytinglerini gösteren bir oluşum var. Zeytinyağı Dünya Sıralaması olarak geçiyor. İşte bu sıralamada dünyanın en prestijli beş yarışmadan biri kabul edilen Londra Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Yarışması'nda, Antikas boy gösterdi.



GÜMÜS MADALYA

Yapılan değelendirme sonucu Antikas Zeytinyağı, gümüş madalyaya kazandı. Özcan o yarışmada da "İşimizi keyifle, sevgiyle yapıyoruz" dedi.

Ertuğrul Özcan, girişimci bir üretici.

Fedakar.

Yaptığı işi sevdiği gibi yaşama karşı da pozitif bir insan. Güçlüklerin üzerinden sabırla geliyor. Durmuyor.

Ama bu özellikleri onu diğer üreticilerden farklı kılmıyor. Farklı kılan yenilikçi olması, bilgisini sürekli güncellemesi, en iyi ürünü elde etmek için çabalaması, markalaşmanın önemini çok iyi bilmesi.

Elbette sektörde benzer başarıları gösteren butik ya da kurumsal üreticeler var. Ama ben size söyleyeyim.

Ertuğrul Özcan farklı.

Gözlerindeki gülümseme bile bunu ortaya koyuyor.