‘Bize göre her yol sanata çıkıyor’

İzmirli ünlü ressam Gülperin Sertdemir, sanatta 40 yılını doldurdu.24 kişisel ve 50'nin üzerinde karma sergi açtı. 30'dan fazla ödüllü tasarımı var. Özel koleksiyonlarda, devlet koleksiyonlarında eserleri yer alıyor. Kızı Nesligül Sertdemir'e de sanat aşkını aşıladı. Anne kız, şimdi birlikte giyilebilir sanat üzerinde çalışıyor.Düşünün üzerinize giydiğinizin bir sanat eseri olduğunu. 40 yıllık sanattan, giyilebilir sanata giden bu yolculuğu Gülperin ve Nesligül Sertdemir ile konuştuk. Onlara göre sanat, her yerde...Sanat benim için gözle görünenin aynı şekilde resmedilmediği, görünmeyeni yakalayabilme özelliğine sahip estetik bir kavram. Felsefe ve duygularla, sanatsal doktrinlerle yol alır, birbirine bağlı prensipleri olan bir organizasyon, kültür ve zevktir.Temel prensibi de bir düşünceyi topluma aktarmaktır.Giyilebilir sanat, genellikle güzel veya etkileyici biçimde yapılmış el yapımı giysi veya mücevherlerin ayrı ayrı tasarlanmış parçalarını ifade ediyor. Ben sanatın her yerde, her yere uygulanabilir durumda olduğunu düşünerek yola çıktım.90'lı yıllarda özel bir markanın Çağdaş Türk Ressamları Koleksiyonu'nda yer alan, kravat ve eşarp tasarımlarım, giyilebilir sanat üretimlerimi gerçekleştirmek için güzel bir başlangıç noktası oldu. Sınırlı sayıda üretilen bu ürünler, benzersiz bir sanatsal yaratım olarak tüketicilerle buluştu ve büyük ilgi gördü. Daha sonraki dönemde resimlerimden ilham alarak oluşturduğum mücevher tasarımlarım ile bu alanda ürün üretmeye devam ettim. Kızım Nesligül de geçtiğimiz yıllarda suluboya ve karışık teknik ile oluşturduğum birkaç eserimden meydana gelen bir eşarp koleksiyonu tasarlayarak, giyilebilir sanat alanında üretim yapma fikrini devam ettirdi. Çok güzel tepkiler aldık.Senelerdir desen araştırmaları yapıyorum. Kadınların üzerinde olan desenlerin ve renklerin çekici olması gerektiğini düşünüyorum.Görülmeyen ve bilinmeyen renkleri bir araya getirdiğim güzel bir koleksiyon yapmayı planlıyorum.Çizimlerim farklı alanlarda kullanılsın ve bir sirkülasyon olsun istiyorum.Heykel ile resim arasında diye adlandırabileceğim 3 boyutlu çalışmalara başladım. Önümüzdeki dönemde ise şifon bluzlar, ev tekstili gibi farklı ürünlerle bu alanda ilerlemeyi hedefliyoruz.1999 yılından bugüne Gülperin Sertdemir Atölyesi olarak 25 sergi düzenledik. Sergilerimiz Paris, İstanbul ve İzmir'de sanatseverler ile buluştu. Dönem dönem farklı projeler üretiyoruz ama atölye gözümüzün bebeği. Burada sayısız öğrenci yetiştirdim. Çoğu meslek sahibi insanlar, çalışma hayatının yoğun temposunda kendileri için bir günü boş bırakıp geliyorlar.İş insanları için sanattan kopmamak önemli. Çünkü işiniz her ne olursa olsun temelinde doğru düşünüp, doğru karar vermeniz gerekiyor, sanatta da öyle. Sanat insanın bu yönlerini geliştiriyor.Dünya sanat akımlarının Anadolu kültürüne, Anadolu estetiğine, kendi ulusal değerlerimize ve kültür varlıklarına yansıması elbette özgün kişilik ve kimlik ile gerçekleşir.Kendime özgü kadın figürleri, bitki ve hayvan öğelerini stilize ediyorum. Çizgi disiplinim stilizasyona dayanan grafik değerleriyle öne çıkıyor. Dünya sanat akımlarının her bir parçasını resimlerimde görmek mümkün. Sanat eğitiminde de anlattığım her konunun özeti, resimlerimde sonlanır.Amacım, var olan Anadolu kültürümüze yeni bir üslup, yeni bir anlam kazandırmak. Smyrna, Hitit, Hatti, Hurri, Troya, Asur, Urartu, Frygia, Lydia, Karia, Lykia, Fenike, Helen, Assos'a kadar uzanan Anadolu insanının kendi başlangıcı, potansiyeli, dönemlerin kültürel göstergeleri olan, örf, adet, sosyal yaşantı, gelenek ve alışkanlıklarını, içinde bulundukları koşulları belleğimde kodladım. Dokusal zenginliklerle dolu figürler, nesneler arasındaki düzene farklı bir yorum getirdim.Araştırma, inceleme, yorumlama sonucu ortaya çıkan ana yapısının arkeolojisi gibi diyebiliriz...Sanatçı bir annenin kızı olmak nasıl?Çocukluğumdan beri hep sanatla büyüdüm. Küçükken herkesin evi böyle sanat dolu olur, herkesin annesi evde resim yapar sanırdım. Tabi anneniz bir ressam olunca, sizin de genleriniz buna evriliyor. Ben de küçükken karikatürlerle başladım. Hatta ağzımdan çıkan ilk sözler kalem-kağıt olmuş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden lisans, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yönetim Geliştirme Bölümü'nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldum. Ancak hayatımın her döneminde sanat ile iç içe olmaktan vazgeçmedim.Annenizin yolundan gidiyorsunuz diyebilir miyiz?Kesinlikle, bizim için her yol sanata çıkıyor. Küçüklüğümden itibaren ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok karikatür ve resim yarışmalarına katıldım, birçok ödül aldım. Psikolog kimliğim ile kendi çizimlerimi bileştirerek çeşitli şirketlerde, eğitim kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında eğitim hizmetleri verdim, kişisel gelişim bağlamında anlatılar sundum.Halen atölyede resim çalışmalarımı sürdürüyor, sergilerde yer alıyorum.Giyilebilir sanatta artık Nesligül Sertdemir'in imzası var değil mi?2010 yılından itibaren annemin eserlerinden oluşan "Giyilebilir Sanat" alanında kapsül koleksiyon projelerimi sanat tüketicisinin beğenisine sunuyorum. Giyilebilir sanat hem kolay erişilebilir, hem özgünlüğüyle fark yaratabilir hem de sanatın özüne destek verebilen bir bakış açısı. Çok önemsiyorum. Annemin de söylediği gibi kesinlikle sanat her yerde, hatta herkesin içinde bir yerlerde..