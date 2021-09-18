Siyasete, siyasetçiye mesafem var.

Apolitik değilim elbet. Gençlerin de kesinlikle siyasetin içinde olmasını sevenlerdenim. Ama ne hikmetse siyaset, bende gündemin son sırası. Eylül ayını severim. Yenilenmenin, değişimin, duyguların ayıdır. Romantiktir Eylül. Az biraz hırçındır. Doğanın renk cümbüşüdür.

Şairlerin ilham kaynağıdır Eylül. Cemal Süreyya ne güzel söylemiş. "Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..." Eyüp Kadri İnan, henüz 28 yaşında. Siyaset okudu, yüksek lisansını da siyaset üzerine yapıyor. AK Parti'de de siyaset yapan bir genç. 2018 yılında AK Parti Gençlik Kolları Başkanı idi. Geçtiğimiz Mart ayında AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı oldu. Türkiye'nin dört yanında Gençlerle Buluşma toplantıları düzenledi. Bence gerek siyaseten gerekse gençlerin siyaset ve siyasetçiyle buluşmasına zemin hazırlayan bu buluşmalar iyi fikir.

Eylül ayı.. Şiir gibi. İşte İnan'ın bu gençlerle buluşma toplantılarının Kahramanmaraş ayağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Yedi Güzel Adam Müzesi'ndeki 'Gençlerle Şiir Gecesi' buluşmasında Erdoğan'ın kendisine yöneltilen "Eşinize şiir yazdınız mı ya da okudunuz mu?" sorusuna verdiği yanıt, tam bir Eylül ayı yanıtı. "Şiir gibi yaşamımız var".. Ne güzel bir cümle..

O gün altı çizilecek çok farklı konuları da dile getirdi. Dedi ki "Sevgimizi kalpten kalbe aktarmanın en çarpıcı aracı hala şiirdir. Duygularımızı ete, kemiğe büründürmenin en kestirme yöntemi hala şiirdir.

Ruhumuzu dinlendirmenin de harekete geçirmenin de teskin etmenin de en kısa yolu hala şiirdir" Şiir gibidir Eylül. Bugün sevdiceğinize Eylül ayının lütuflarını esirgemeyin. Şiir gibi sarılın ona. Nazan Bekiroğlu'nun dediği "Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi.." sarılın.



ÇOCUKLAR İÇİN YENİ PROJELER YOLDA

Başkanlığını İnci Sancak'ın yaptığı Ege Engelsiz Yaşam Derneği, yeni projeler için kolları sıvadı. Geçtiğimiz perşembe günü bir araya geldik. Pandemi sürecindeki kısıtlamalarda özel gereksinimli çocuklar ve aileleri hepimizden daha çok etkilendi. Bu süreçte Ege Engelsiz Yaşam Derneği, çocukların hem eğitim hem de sosyal hayatlarına devam edebilmesi için büyük çaba gösterdi. Oldukça yorucu ve yıpratıcı bir süreçti. Ama bitmedi.

O süreç kısıtlamaların kalkmasıyla hafifledi gibi görünse de aşılması gereken bir çok sorun hala masada duruyor. Oturduk konuştuk. Neler yapılmalı, neleri yapabilirizi bir kez daha gözden geçirdik. Eylül ayı yenilenme ayı. Yeni projeler için birbirimize güç ve moral verdik.

Yoğun tempo öncesinde önce hasret giderdik şimdi çalışma zamanı. Tek derdiğimiz çocuklarımıza şiir gibi bir hayat sunabilmek. Haftanın alkışı, dizi, bilgisayar, telefon başında değil de kitaplarını aralayıp yüksek sesle şiirler okuyanlara gelsin.