

Bu satırları yazarken henüz onunla tanışmadım. Ama siz bu satırları okurken tanışmış olacağım.

Onunla tanışmayı çok istedim çünkü bir sanat aşığı, bir sanatçı dostu.

Üstelik profesyonel turizmci. Alaçatı sevdalısı ve Alaçatı ruhunu dört yana yaymak istiyor.

Şimdi olayı daha iyi anlatabilmek için örnekle başlayalım. Evinize misafir geldiğinde, nasıl işleniyorsunuz değil mi? Misafirinizi en iyi şekilde ağırlamak için yemekler, onlar bunlar, hele yatıya ise temizlik üstüne temizlikler.

Misafiriniz sevdiğiniz, canınız ise tüm bunları da severek yaparsınız.

İşte Eda Aner ile tam da yüzden tanışmak istedim. Alaçatı'nın en güzel etkinliğinin en güzel ev sahibi olduğu için. Kendisi Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat etkinliğinin küratörü.

30 yılı aşkın turizm tecrübesine sahip.

Alaçatı Turizm Derneği üyesi. Ayrıca Türk turizminin 100 milyar doları aşan yatırımını yönetenleri tek çatı altında toplayan Turizm Otel Yöneticileri Derneği'nin Çeşme Başkanı.



SANATIN YUVASIYDI

Bu yıl Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat etkinliğinin ikincisini yapıyor. Alaçatı Turizm Derneği ve Çeşme Belediyesi iş birliğindeki bu sanat etkinliğine 40 sanatçı 200 eseriyle katılıyor. 4 gün sürecek bu sanat dolu günlerin, bugün ikinci günü. Yani benim, Eda Aner ile tanışmamın üzerinden bir gün geçti.

Yüzlerce misafiri, içten gelen sevgisiyle ağırladı.

Bu etkinliğin adı bence arzu edileni çok iyi anlatıyor. Alaçatı'da Dört Mevsim Sanat. Ne güzel bir bakış açısı. İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış...

Hep sanat. Böylece dört mevsim yaşayan Alaçatı. Aslında hatırlarsınız, Alaçatı sanatçıların galerileri, sanat eserlerinin yuvasıydı. Ama Alaçatı'nın popülaritesi, sanatın önüne geçti.

Gayrimenkul fiyatları arttı, kiralar uçtu.

Sanatçı için zorluklar başladı.





RUHUNUZA IYI GELECEK

İşte böyle bir dönemde Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, çok değil topu topu 10 yıl önceki sanat kokan Alaçatı özlemini Eda Aner'e anlattı. Üstelik pandeminin o ilk yılında. Eda hanım "Hemen bir sanat organizasyonu gerçekleştirelim.

Toplu bir etkinlik yerine sanat eserlerini ve sanatçıları otellere dağıtalım" dedi.

20 otelin katılımıyla geçen yıl harika bir etkinliğe imza attılar. Sanata ve sanatçıya böyle bir dönemde sahip çıkmak için ikincisini bir tık daha ileriye götürdüler. Kimler yok ki...

Derya Zenginoğlu, Claire Arkas, Efe Türkel, Zerrin Çiğdemli Aner, Betül Vural, Doğukan Çiğdem, Pınar Kanber, Chermine Vidori, Onur Çanka gibi bir çok değerli isim. Eserler 1882 Otel, Alakapı Otel, Art Shop, Casa Rubino, Gaia Bazaar, Galeri Vinoart, Broart Mare, Kapari Otel, Köşe Konak, Luce, Sakin Ev ve Zeytin Konak'ta sanatseverlerle buluşuyor.

Cumartesi gününüzü sanatla geçirmek için harika bir fırsatınız var.

Yarın ve ertesi gün de sanat turuna devam edebilirsiniz. Ruhunuza iyi gelecektir. Sanat dolu mevsimler Alaçatı'ya çok yakışıyor.