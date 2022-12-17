Play-Off aşkına

Geçen hafta Ege derbisinde alınan Manisa FK galibiyetinin moraliyle Rize deplasmanına çıkan Göztepe, zorlu maçtan 3 puanla dönerek Play-Off için umutlandı.

Bu sezon ikinci kez ikide iki yapan sarı-kırmızılılar, kazanarak birbirleriyle oynayacak rakiplerini beklemeye başladı.İzmir ekibinin yıldızlarının ilk yarıda ortaya koyduğu futbol umut verse de son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle skor bir türlü değişmedi. Benim anlamadığım ise Ekrem hocanın Marko Kvasina ısrarı. Bu oyuncu girdiği pozisyonları harcadı. Sadece bu maçta değil önceki müsabakalarına da baktığımız zaman Göztepe'nin neden bu kadar gol sıkıntısı çektiğini anlıyoruz. İlk yarıda akılda kalan anlardan biri de hiç kuşkusuz İsmail Köybaşı'nın yakaladığı net fırsattı. İsmail o anda kaleye vurmak yerine gerisinden gelen kaptan Yasin Öztekin'e çıkarsa Göztepe ilk yarıyı önde kapatabilirdi.



İKİNCİ YARI ÇOŞTULAR

İkinci yarının hemen başında İsmail Köybaşı'nın uzak mesafeden muhteşem golü Göztepe'yi adeta ateşledi. Ev sahibi ekip bu golün şokunu yaşarken 53'te sahneye bu defa Palmer çıktı. Maç boyunca muhteşem oynayan Yasin, tecrübesini konuşturdu ve Palmer'e al ve golü at dedi.

İngiliz yıldıza da değinmemek olmaz. Takıma biraz geç ısınsa da son haftalarda hem defansif hem ofansif anlamda katkıları alkışı hak ediyor. Galibiyetin sırrı bugün nerdeyse takımın genelinin de çok iyi mücadele etmesi. Maçın genelinde defans uyum içindeydi. İsmail Köybaşı'na da küçük bir parantez açmak isterim. Tecrübeli futbolcu, hem defansta hem de hücumda ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği olumlu performansla gençlere ders verdi. Son olarak yönetim eğer devre arasında birkaç kilit oyuncu alırsa takım zirveyi de görür...

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