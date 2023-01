Rize-Artvin Havalimanı bölge ekonomisini uçurdu

Türkiye'nin Sesi olarak her geçen gün yıldızı giderek parlayan kentlerimizden Rize'deyiz... Karadeniz'in en güzel kentlerinden biri olan Rize, yeni yapılan Rize-Artvin Havalimanı ile her anlamda hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Rize- Artvin Havalimanı, kentin ekonomisine katma değer sağlıyor. İnşaat sektöründen turizme, esnafından taksicisine kadar her kesime havalimanı hizmetinin büyük faydalar sağladığı görülüyor. Bölgeye çok olumlu yansımaları olduğuna şahit olduk. Rize izlenimlerim sırasında bölge halkının; esnafının ve iş dünyasının nabzını tuttuk. Taleplerini ve değerlendirmelerini aldık. Rize'de memnuniyetin hat safhada olduğunu görmekten mutluluk duyduk. Ve şimdi gazetemiz aracılığıyla Rize izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.



ERDOĞAN'A HAVALİMANI TEŞEKKÜRÜ

Pazar ilçesinin denize sıfır manzarasına sahip olan Kahve Durağı adlı mekanda kahvaltı yaptım. Burada biraz dinlenip şehir merkezine doğru yola çıkarken biraz sohbet edelim dedik. Bu yerin sahibi kim deyince, karşımıza bir genç çıktı. Adı Emre Kesimalı... Kendisini görünce şaşırdık... Çünkü o kadar gençti ki buranın sahibi olduğunu tahmin edemedik. Hem de çok mutlu olduk, çünkü genç yaşta patron olması gerçekten büyük başarıydı. Emre beye işin aslını sorduk. Anlattı: "Biz aile şirketiyiz. Babam bütün işleri bana devretti. Firmamızla inşaat ve turizm gibi çok çeşitli işler yapıyoruz." Kesimal, havalimanının bölgedeki yansımalarına da değindi. Genç patron, "Önce Sayın Başkanmız ve hemşehrimiz Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Hayalimizi gerçekleştirdi. Artık seyahat etmek için Trabzon'a gitmiyoruz. Böyle bir sorunumuz kalmadı. Havalimanımız sayesinde her yerden yerli ve yabancı turistler geliyor. Yerli turist sayısında çok büyük artış oldu. İşlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Rize havalimanı ekonomimize çok şey kattı. Dolayısıyla bu da hem kent ekonomisini hem de bizim işlerimizi çok olumlu yönde etkiledi" dedi.



TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

Pazar ilçesini gezerken esnafı ziyaret ettik. Rize Havalimanı'nın yöre esnafına ne kattığını daha yakından görmek ve öğrenmek istedik. İnşaat malzemeleri satan bir işyerine uğradık. Sahibi Ömer Kalyoncu... Selam verip biraz hem sohbet ederek nabız yokladık. Misafirperverliğiyle dikkatimi çeken firma sahibi Ömer bey bizlere oranın meşhur çayından ısmarladı. Koyu sohbet başlayınca "İşler nasıl?" dedik. Cevabı netti... "Havalimanı yapıldıktan sonra işlerimiz açıldı" dedi. Kalyoncu, "Çok şükür, sektörümüz hareketli. İl dışında yaşayan Rizeli hemşerilerimiz havalimanı yapılınca yatırımlarına hız verdi. Memleketlerine gelip kendi arazilerine ev yapıyorlar. Yazlık yapıyorlar. Bazı arsa sahipleri bungalow tipi evler yapıyorlar. Pansiyon yapan bile var. Çünkü gelen turistlerin kalacak sorunu oluyor. Ben elimden geldiği kadarıyla kar marjımızı yüksek tutmamaya çalışıyorum. Sürümden kazanıyoruz diyebilirim. Havalimanı yapıldıktan sonra Türkiye'nin her yerindeki Rizeliler buraya akın etti. Turist sayısı çok arttı. Bu nedenle bölgenin acil otele ihtiyacı var" dedi.



'HEMŞİN VADİSİ TURİZME AÇILSIN'

Rize'nin muhteşem Hemşin yaylasına çıktık. Manzara muhteşemdi... Burada insan yaşlanmaz dedik... Ahşap bungalow evler tatilcilerin gözdesi... Kayadibi Bungalow Turizm'in sahibi Hüseyin Baştopçu'nun tesisi büyüleyici. Hemşin Vadisi üzerinde. Doğa harikası bir yer. Yolda giderken tavsiye üzerine ziyaret ettik. Gördüğümüz doğal güzellikler büyüleyiciydi. İşleme sahibi Hüseyin bey anlattı, biz dinledik. "53 yaşındayım. Rizeliyim. Bu havalimanı bizim için hayaldi, gerçek oldu. Bölgemizin dünya ile bağlantısı güçlendi. Artvinliler de aynı avantajları yaşıyor. Çok yeni olmasına rağmen 300 bin yolcu trafiği gerçekleşti. Turistler Rize ve Artvin'e rahatça gelebiliyor. Turizm ve otelcilik yapan firmalar çok yoğun ve bereketli bir sezon geçirdi. Başta Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Haziran'dan Eylül'ün ilk haftasına kadar yurt içi ve yurt dışından rezervasyonlar alıyoruz. Çok büyük faydası oldu. Hemşin Vadisi'nin tamamen turizme açılmasını istiyoruz. Bu gerçekleşirse, turizme katma değer kazandıracaktır. Böyle bir gelişme bizi çok heyecanlandırır. Vadi için planlanan projeler bir an önce harekete geçirilmeli. Biz de yatırımlarımızı artırarak burayı turizm cenneti haline getirmek istiyoruz..." Dileriz, bölgedeki turizm yatırımcısının bu beklentileri de gerçekleşir.



'ERDOĞAN SÖZÜNÜ TUTTU'

Rize'ye giderken havalimanında taksiciler dikkatimizi çekti. Yanlarına gidip biraz sohbet ettik. Bizim işimiz hem memnuniyetleri hem de sorunları dinleyip yazmak. İşler nasıl gidiyor diye sorduk. Hepsi de havalimanının yapılmasından memnun. İşlerinin çok olumlu etkilediğini söylediler. Durağın sorumlusu olan İrfan bey çok memnuniyetini belirtirken, "Hemşehrimiz Başkan Erdoğan bizlere verdiği sözü tuttu. Havalimanımız yapıldı. Kendilerine minnettarız... Ancak bir de ricamız var. Havalimanının içinde araçlarımızı park edebileceğimiz bir durağımızın olmasını istiyoruz." Taksicilerin isteği bu. Bizler aracıyız. İletmiş olalım...