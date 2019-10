Özellikle sakatat ve kokoreçleri ile ün yapmış mekan, tam bir güven ortamı. Hem leziz hem kaliteli

Bu hafta lezzet durağımız kalite, zarafet, lezzet ve güvenin adı olan doğa ile iç içe asırlık çınar ağaçlarının altında, sessizliğin, dinginliğin, huzurun adresi "1912 Asmalı Karşıyaka". Bostanlı Atakent'te şehrin merkezinde ama şehir stresinden uzak, çok farklı bir atmosferde dostlarınızla keyfi ve huzuru hissedeceksiniz. 1912 Asmalı Karşıyaka'yı tanımlamak gerekirse; zarafet, estetik, damak tadı, müzik ve güven ortamı. Burada sıcak samimi, sevgi, güven içerisinde bir aile ortamı mevcut. Buraya insanlar eşini, kızını gönül rahatlığı içerisinde güvenerek göndermektedir. Marka, kalite demektir. Markalaşma dinamik bir süreçtir. Bir hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız. Marka, ürüne anlam ve kişilik kazandırmakta, müşteri ile mekan arasındaki iletişimi sağlamaktadır.





CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE



1912 Asmalı Karşıyaka, kaliteli bir müşteri kitlesine sahiptir. İş, spor sanat dünyasından eğitimli, seviyeli, kültürlü insanlar gelmektedir. İş yemekleri, bayi toplantıları, doğum günleri ve evlilik yıldönümleri kutlanmaktadır. Çok kaliteli müziği ve muhteşem yorumuyla dinleyebileceğiniz, eğitimci bir müzik grubu bulunmaktadır. Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri özel müzik grubuyla her türlü müziği dinleyebilir, dostlarınızla keyifli akşamlar geçirebilirsiniz. Müzik olduğu akşamlarda o mekânda rezervasyonsuz yer bulmak mümkün olmamaktadır. Müfit Göçmüş. Eğitimci, bu ülkenin değerleri olan çocuklarımızı yetiştirmeye adanmış bir ömür. Naif, kibar beyefendi. Yaşamayı, eğlenmeyi, yemeyi içmeyi seviyor. Masa adabını kültürünü biliyor. Eğitim dünyasında çalıştığı yıllar boyunca, edindiği deneyim ve derinliği işletmecilikte de ortaya koymuş. Bu işte, sevgisini, birikim, kültür ve gözlemlerini kendi açtığı mekânında değerlendirmiş. Bugüne kadar kendisi nasıl mutlu olduysa müşterilerine de onu yaşatmış. İşinizi sevince ruhunuzu verince, müşteriyi kendi yerine koyunca yani empati yapınca bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. 7 yıl önce ilk açıldığı günlerde tanışmıştım Müfit Hocamla. Dostluğumuz, sevgimiz yıllarca devam etti. Başarı hikâyesini hep takip ediyorum. Dostlarımla ara sıra mekânını şereflendiriyor, hocamla hasbihal ediyoruz. Müfit hoca devamlı yeniliğin ve gelişmenin peşinde. Her zaman mekanda yenilikler yapmaktadır. Mekanı gezdirirken yaptığı yenilikleri anlatırken gözlerinin içi parlıyordu, adeta yaşıyordu. Bir iddiasını ortaya koydu "İzmir'in en şık mekânıyız" diyor.



ÖZELLİĞİ SAKATAT



Müfit hoca, misafirleri ile tek tek özel olarak ilgilenmektedir. 40 yıllık masa kültürü ve tecrübesi ile kalite anlayışıyla ve özenle müşterilerini ağırlamaktadır. Personeli ile arasında kurduğu samimiyet ve sevgi, o enerji müşterilere pozitif yansımaktadır. Güler yüzlü personeli işini sevgi ile yapınca kusursuz bir hizmet ortaya çıkmaktadır. İşletmede, çeşit çeşit soğuk mezenin muhteşem görüntüsü insanın iştahını kabartıyor. Biz buraya özgü olan mezelerden beyin salatasını çok beğendik. Sizin de tatmanızı öneririm. Kabaklı ceviz, köpoğlu, acılı ezmenin tadı nefis. Bol sarımsak ve süzme yoğurtlu ıspanak, acı biberli közde patlıcan ve tam yağlı beyazpeynir her masada bulunmalı. Cacıkları da süzme yoğurttan. Bol dereotu ve ince dilim taze soğanlı favaları harika. Sıcak ot tabağı buranın efsanesi. Sıcaklarda kaşarlı kasap köfte, kalem pirzola, paçanga böreği ve kaşarlı mantar yer almaktadır. Bu mezelerden sonra sıra etlere geliyor. Burasının en büyük özelliği sakatatlar. Ana yemekte kuzu tandır var. Kuzunun ön kol etlerinden seçilip kesilerek bekletiliyor. Gerçekten çok başarılı bir sunum. İçi sulu ve yağı yerinde. Bol kekik yaraşıyor. İsterseniz biraz da pul biber ekleyin, tadına doyum olmuyor.



KOKOREÇ MANGALDAN



Kuzu 'atom' kokoreç, ufacık sarılmış. Kuzunun sütlük denen yerindenmiş. Mangalda pişmiş. Kokusu yok, daha doğrusu mis gibi kokuyor. Bugüne kadar birçok yerde kokoreç yemiş olabilirsiniz ama mutlaka 1912 Asmalı Karşıyaka'da tatmalısınız. Arnavut ciğeri, süt danasından. Çok iyi temizlenmiş ve çok temiz bir yağda tam kıvamında pişmiş. Kuzu badem; Kızgın ve temiz yağa bir dalıp bir çıkmış gibi. Lezzeti adeta lokum. Tereyağlı koç yumurtası kavurma da ağzınıza layık. Bunların dışında ana yemekte et sote, bonfile, antrikot, kuzu şiş, pirzola, kurban kavurma ve beyin tavayı deneyebilirsiniz. Tatlı olarak revani, Kemalpaşa, Çanakkale'nin peynir tatlısı ve sakızlı muhallebi bulunmaktadır.

Son söz; Bazen büyük iddialar ortaya koymadan da üretip insanlara hizmet edebilirsiniz. Yıllarca eğitimcilik yaptıktan sonra da bilgi, birikim, tecrübelerinizi kendi ortamınızda değerlendirebilirsiniz. Müfit Hocam da kendi değerlerini kültürünü 1912 Asmalı ile yaşatmış. Lezzet dünyamıza kaliteyi, lezzeti, zarafeti getirdiği için kendisini saygı ile selamlıyorum.