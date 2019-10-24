Küreselleşen dünyada ekonomik, politik, sosyal ve kültürel dönüşümler hızlanmaktadır. Bu süreçte, küresel yeniden yapılanmanın odağında kentler yer almaktadır. Kentsel dönüşüm, 'bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi' olarak da tanımlanabilir.

Kentsel dönüşüm projeleri sağlıklı koşullarda yaşamanın ve planlı şehirleşmenin sağladığı sayısız fırsatlar sunmaktadır.

Kentsel dönüşümün önemli amaçlarından biri de, şehirlerin zaman içinde eskiyen kısımlarının yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesidir.

Yapıların eskimesi, güvenlik açısından risk unsuru oluşturabileceği gibi, estetik açıdan da yenilenmesi gerekebilir.

Şehrin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması, doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması da kentsel dönüşümün en önemli amaç ve işlevlerinden biridir.

Kentsel dönüşüm, insanımızın canını ve malını korumaya yönelik bir projedir. Ülkemizi güvensiz ve kaçak yapılardan, afet riski taşıyan binalardan kurtaracaktır.



YENİ BİR SOLUK GETİRİLDİ



Kentsel dönüşüm uygulamalarında geçmişten bugüne birçok tecrübe elde edildi. Gerek belediyelerin saha çalışmalarında, gerekse vatandaşlarımızın şikâyet ve talepleri ışığında yeni adımlar atılması zorunluluk haline geldi. Kentsel dönüşüm konusunda mağduriyetleri ortadan kaldıracak yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Kentsel dönüşümde süreç iyileştirilmiş, adeta dönüşüme yeni bir soluk getirilmiştir. Kentsel dönüşüm alanları ilan edilmeden önce vatandaşlarımızın talepleri toplanacak, yüz yüze görüşmeler ile anketler gerçekleştirilecek, toplumsal yapı analizi tüm ayrıntılarıyla ortaya konulacaktır.

Yeni dönemde dönüşüm projesi yapan müteahhitler yüzde 10 teminat vermeden ruhsat alamayacaklar. Vatandaşla anlaşma yaptığı halde inşaata başlamayan ya da başlayıp yarım bırakılanlar için de fesih süreci işleyecek.

Müteahhitle yapılan sözleşmelerde inşaatın 1 yıl başlamaması veya 6 ay durması gibi hallerde bina veya arsa sahiplerince tek taraflı olarak fesih hakkı kullanılabilecektir.

Sözleşme feshini sağlayabilmek arsa sahiplerinin 3'te 2 çoğunlukla karar almaları gerekiyor. Kentsel dönüşüme başlarken nasıl bina ortak karar protokolü düzenliyorlarsa o şekilde bir tutanak tutulacak. Fesih müracaatları kurulacak bir komisyon tarafından incelenecek.



STRATEJİ BELGESİ GEREKLİ



Her Kente Özgü, Kentsel Dönüşüm Anayasası geliyor, her belediye kendi ilçesine veya iline dair Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlayacak ve bakanlığın onayına sunacaktır. Kentsel Dönüşüm, hazırlanan bu belgeye göre yapılacaktır.

Bu sayede, şehirlerimiz "Kente Özgü bir Dönüşüm Anayasası" nın da sahibi olacaktır.

Öngörülebilir, etkin ve hızlı kentsel dönüşüm dönemine girilmiştir. Kentsel dönüşümdeki tüm paydaşların; vatandaşımızın, yatırımcılarımızın ve belediyelerimizin birbirleri arasındaki ilişkileri yeniden düzenlenmiştir. Yatay mimari, sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı, engelsiz yaşam, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik ile tarihi ve kültürel mirasın korunması hususları yer alacaktır.

Sonuç olarak kentsel dönüşümde yeni dönemle birlikte imar, ruhsat, denetim ve teknik müşavirlik sistemleri daha da gelişmiş olacaktır. Yapı malzeme üretimimiz ve ihracatımız artacaktır. Kayıt dışı ekonomiyi önlemede inşaat sektörünü disipline edecek, planlama ve tasarım konusunda ileri dünya standartlarını yakalamış olacağız.

Son söz; "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" Herakleitos.