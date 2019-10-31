Bilgi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte işletmelerin yönetim anlayışlarında da değişimler yaşanmaktadır.

Bilgi ve teknolojinin yaygınlaşması, işletmelerin ekonomik yaşamda rekabet üstünlüğünü devam ettirebilmesi önemli hale gelmiştir. Üretim bilgiye bağımlı duruma gelmekte ve nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ile tüm dünyada işletmeler üzerinde önemli etkiler yaratılmaktadır. İşletmeler yeni pazarlara ulaşabilmede, bilgi ve teknolojinin öngördüğü değişim dinamiklerini yakalama çabası içine girmektedir.

Günümüzde birçok işletmenin elektronik insan kaynakları yönetimi (e-insan kaynakları yönetimi) ve elektronik işe alım (e-işe alım) süreçlerini uyguladığı görülmektedir. Bu tür uygulamalar işletmeler için yeni olanaklar ve kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca işletmelerin bu süreçleri uygulamadaki başarısı, işletme içinde ve dışında bulunan insan kaynağının niteliğine de bağlı bulunmaktadır.

İşletmeye uygun teknolojik yeniliğin belirlenmesinde, işletmenin işleyiş biçimi ve kültürü içinde yer alan insan kaynağı da ön plana çıkmaktadır.



BILGIYE KOLAY ULAŞILIYOR



Evrensel değerlerin üretime katkı sağlayacak insan kaynağının niteliğinde de değişimler yaratmıştır. Bilgi ve teknolojinin gelişimi insan kaynağının eğitimi yanında küresel değerlerin anlamlaştırılmasında, bilgiden bilgi üreten yaratıcı kimliğini de ön plana çıkarmaktadır.

Dünyadaki pek çok işletme insan kaynaklarına ait bilgileri saklamak ve işlemek için elektronik insan kaynakları sistemlerini kullanmaktadırlar. Böylelikle insan kaynakları ile ilgili düzenlemelere harcanan zaman ve masraflar azaltılabilmektedir. Bu sistemler, istenen bilgilere kolay ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu bilgilerin çeşitli analizlerle düzenli olarak raporlanmasını ve hem işletme yöneticilerinin hem de insan kaynakları uzmanlarının insan kaynaklarının stratejik konularına yoğunlaşabilmelerine imkan tanımaktadır.

Tüm dünyada her alanda gerçekleşen değişim süreci, çalışma yaşamında da hızlı ve güçlü bir biçimde etkisini hissettirmektedir.

Bu değişim süreci içinde yer alabilme ve rekabet ortamında varlığını koruyabilmede birçok işletmenin insan kaynakları yönetim anlayışına yöneldiği görülmektedir.

İnsan kaynakları kavramı, işletmede bulunan tüm işgücünü kapsadığı gibi, işletme dışında yararlanılacak potansiyel işgücüne de işaret etmektedir.



AYRI BİR UZMANLIK KONUSUDUR



İnsan kaynakları yönetim anlayışı, insanı yatırım yapılacak en önemli kaynak olarak değerlendirmektedir. Bilgi ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen ve yaratıcılığını sürekli geliştiren nitelikli işgücünün yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Bireylerin yeteneklerini, bilgisini, yaratıcılığını ve ihtiyaçlarını karşılama ve geliştirme esaslarına dayanan insan kaynakları yönetimi kavramı kullanılmaya başlanmıştır.

Personel yönetiminin birincil fonksiyonları olan işe alma, eğitim/geliştirme, değerlendirme ve ödüllendirme gibi faaliyetlerdir. Sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gibi nedenlerle yeni anlayış ve yaklaşımlarla yeniden ele alınması, geliştirilen yeni teknik ve yaklaşımları içeren insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. İnsan Kaynakları Yönetiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Günümüz örgütleri için bu denli hayati öneme sahip insan kaynaklarının yönetimi de ayrı bir uzmanlık konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son söz; "Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan en iyi bilgiye sahip olandır." Benjamin Disraeli