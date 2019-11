İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Yedi Bilgeler bağlarında, şehrin tüm olumsuzluklarından uzak, üzüm bağlarının tam ortasında, eşsiz doğayla iç içe gizemli bir restoran, Çiy

2012 senesinde başlayan bir serüvenin yeni parçası olan Çiy restoranın mutfağından çıkan kendine has lezzetler misafirlerini adeta büyülüyor. 2012 senesinde göz doktoru Bilge ve eşi Gülgün Yamen tarafından kurulan Yedi Bilgeler, üzüm bağı içerisinde yer alan; Damla Özay'ın ortağı olup işlettiği Çiy restoran lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Yamen Çiftinin, üzüm bağı ve çiftlik evinin zaman içerisinde otele dönüşmesiyle oluşan Yedi Bilgeler, muhteşem doğasıyla meşhur. 28 odalı çok şirin bir butik otel olan Yedi Bilgeler içerisinde geçtiğimiz Kasım ayında hizmete giren Çiy restoran hayli iddialı. Restoranın kurucusu ve şefi Damla Özay, mutfakta 7 kişilik ekibiyle eşsiz lezzetlere imza atıyor. Damla hanımın damak tadı ve bölgenin ruhunu yansıtan lezzetleri sunan Çiy restoranda mevsiminde doğal ve yerli ürünlerle hazırlanan yemekler, özel içeceklerle servis ediliyor.





YÖREDEN MEVSİME GÖRE



Restoranın sabit bir menüsü yok, menüde yer alan yemekler 6 ya da 8 hafta da bir sürekli yenileniyor. Neden mi? Çünkü Çiy restoranın mutfağının şefi Damla hanımın damak zevki doğal şartlarda ve mevsiminde yetişen, fazla kilometre yapmamış, bölgeden seçilen malzemelerden yana da o yüzden. Damla hanım restoranın mutfağına giren sebze, meyve, et ve deniz ürünlerinin mümkün olduğu kadar bölgeden olmasına ve de mevsiminde tüketilmesine dikkat ediyor. Menülerini de mevsimselliği baz alarak hazırlıyor. Bölgenin toprağında yetişen her şeyin yine bu bölge bağlarından çıkan şaraplarla uyum içinde olduğunu söylüyor.



DEĞİŞMEYEN İKİ LEZZET



Menüde değişmeyen 2 kalem yemek var. Bunlardan birincisi yatay kesilmiş kemiklerin, çiğ tartar eti ile birlikte servis edildiği fırın ilik. Diğeri ise 1693 olarak adlandırılan çok özel çikolatalı tatlı. Çikolata, ülkemize 1693 yılında ilk kez İzmir'den girmiş, likörlü vişne sorbe ile hazırlanan bu özel tatlı da adını oradan almış. Izgara bamya, bamya turşusu ve köz biber kremasıyla servis edilen asma yaprağına sarılı granyöz ise efsane. Restoranda sürekli bulabileceğiniz yemeklerden birisi de ördek. Mısır mücver, fasulye kavurması ve vişneli sosla servis edilen ördeği kesinlikle denemelisiniz. Restoran mutfağında Kehribar ismiyle 4 senedir yaşayan bir organizma olan ekşi maya mevcut. Misafirlere sunulan ekmekler her gün kehribar adındaki bu ekşi maya hamurdan yapılıyor.





SONBAHAR MENÜSÜ



ÇIY restoran çeşitli etkinlik, düğün, kokteyl ve organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Otel konaklamalı sunulan organizasyon seçenekleri epey ilgi görüyor. Ekim Kasım, sonbahar menüsünde ise, tuzda pişmiş pancar, ördek göğsünden alınarak üç hafta tuzda bekletilen ördek pançetta, yanık tereyağlı kereviz püresi ile servis ediliyor.



PEYNİRLERİN HEPSİ YERLİ



Bunun yanında baklava yufkasına sarılı nar soslu ördekli börek de göze çarpıyor. 'Mandalina Soslu Hamsi Marine' ve 'Kuzu Gerdan Köfte' ise menüde yer alan diğer yemekler arasında. Peynirlerin hepsi yerli; misafirler için Konya'dan obruk, Erzincan'dan küflü peynir, Kars'tan gravyer ve ısırganlı kaşar peyniri getiriliyor. Ve sofraya kendilerinin hazırladığı marmelatla servis ediliyor.