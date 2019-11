Dededen toruna kasap bir ailenin temellerini attığı Cihan Et, steak house kültürünün İzmir’deki temsilcilerinden

Bugün lezzet durağımız aileden et işi ile uğraşan Yaylacık ailesinin ikinci ve üçüncü kuşağının Osmanlı Grup ortaklığında Forum Bornova Alışveriş Merkezi'nin girişinde kurduğu Cihan Et. Kuşaklar boyu yıllarca et işine verilen emeğin sevginin kültürün adıdır Cihan Et... Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan steak house'lar, çoğu müşterinin yemek konusunda ilk tercihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Globalleşmenin etkisiyle bir kültür aktarımı olarak Amerika'dan dünyaya yayılan steak house'lar, ülkemizdeki et lokantalarının modern ve entelektüel bir karşılığıdır. Türkiye'de steak house kültürü günden güne yaygınlaşmakta, görsel şova dayalı işletmeler insanlar tarafından büyük rağbet görmektedir. Türkçe karşılığı olarak düşünüldüğünde et lokantası tabiri doğru olacaktır. Steak house sıfatıyla hizmet vermeye başlayan işletmeler et çeşitliliğini zengin tutmaya başladılar. Bunun karşılığını da sürekli dolan restoranlarıyla aldılar.





DEDEDEN TORUNA



en önemli temsilcilerinden birisi Cihan Et'tir. 1922'de gelen Yugoslav göçmenlerinden olan 1920 doğumlu dede Ekrem Yaylacık, 1956 yılında Altındağ Kasabı olarak işe başlamış. Canlı hayvan ve et işine girmişler. 2004 yılında şirket olarak Nevzat Yaylacık ve oğlu Cem Yaylacık Cihan Et'i kurarak hayvancılık-kasap olarak yola devam etmişler. Çiftliklerinde kendi hayvanlarını yetiştiriyorlar. Altındağ'da toptan perakende çiğ et satışı mevcut. Et işleme, paketleme, parçalama tesisi var. Pişirme işine Osmanlı Grup ile ortaklık sonucunda 2017'de et restoranı ve döner olmak üzere iki restoranla girmişler.



ETİN EN ÖZEL HALİ



Güzel, lezzetli, kaliteli etin üç belli başlı kuralı var. Birincisi hayvanın türü. İkincisi ne ile beslendiği, üçüncüsü de nasıl kesildiği. Cihan Et'in farkını başarısını işletme ortaklarından genç dinamik başarılı Genel Müdür Cem Yaylacık, "En önemlisi eti iyi işliyoruz. Baba, dede mesleğimiz olan et işini iyi biliyoruz, eti tanıyoruz. Hangi etin, hangi amaçla kullanılacağını bildiğimiz için müşterilerimizin beğenilerine, damak zevklerine uygun eti sunuyoruz. Bir anlamda kişiye özel et konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz" diyor. Restoran da çok zengin bir et çeşidine sahip. Mangallık ve tava lezzetleri meşhur. Kısa sürede lezzet tutkunların adresi olmuş. İki yıl içerisinde çok önemli bir müşteri kitlesine ulaşmış. Aylık 20 bin kişiyi restoranlarında ağırlıyorlar.



GENÇEK SUCUK, SOSİS, SALAM



Salam, sucuk, sosis diye yediklerimizin, merdiven altı üretim yapanlar, etin dışında her türlü hayvansal atığı kullanarak ürettikleri salam, sucuk, sosis ve pastırmayı ucuza satarak tüketiciyi kandırıyorlar. Dana eti ile yapılan bu ürünler sağlıklı ve lezzetlidir, 'Ancak, maliyeti düşürmek için, içine küçükbaş hayvan etleri de konulabiliyor. Bununla birlikte üretim kalitesi düştükçe, içine tavuk derisi, kasaplarda kalan et parçaları, etin çok sinirli değersiz bölümleri konuluyor. Salam, sucuk ve sosisin içerisinde katkı maddeleri de bulunuyor. Cihan Et, kendi ürettiği sucuk salam ve sosis çeşitleri mevcut. Gerçek dana etinden yapılan sucuk, sosis, salamları güvenli hem de lezzetleri muhteşem. Ne yediğinizi biliyorsunuz, gerçekten sucuğunu sosislerini denemenizi tavsiye ederim.





SALATA VE TATLI



Et restoranlarında etin dışında salata ve tatlı aynı kalitede olmaz. Cihan Et'in salatasına bayıldım çok özel bir karışımla hazırlanmış. Manda sütünden yapılan sütlaç, bugüne kadar yediğim en iyi sütlaç mutlaka tatmanızı tavsiye ederim, tebrik ediyorum. HAZIR baharat kullanmadan kendilerine ait özel baharatıyla hazırlanan köfte çeşitleri muhteşem. Et çeşitleri, et gurubunda manda sütü ile yapılan marinasyon özel soslar harika. 8 saat kendi suyunda kemik iliği ile pişirilen kuzu çürütülmüş tandır harika bir tat. Bu kadar güzel bir tandır yemedim. 12 saat kendi suyunda ve kemik iliğinde pişirilen dana tandır gurubu. Özel Boşnak eti (İsli et) kendi ürettikleri füme et guruplarından denemenizi öneririm. Bonfile, şaşlık, soslu bonfile, lokum çeşitleri, özel pirzola, kalem pirzola, şiş çeşitleri bulunmaktadır.





ŞUBE AÇACAKLAR



Döner konusunda 4 ay gibi kısa sürede çok iyi tepkiler almışlar. Kendileri et işi yaptıkları için İzmir'de olmayan döner lezzetini İzmirlilerle buluşturmuşlar. Yüzde 100 yaprak dana ve kuzu karışımından yapılan odun ateşinde pişirilen dönerleri mekana ait özel İskender sosu ile kendilerine özel üretilen tereyağı süper özel olarak mekanda üretilmektedir. Tatlı olarak sütlacın yanında havuç dilim baklavasını da tadabilirsiniz. İzmir'de başka şubeler açmayı planlıyorlar, franchise teklifleri alıyorlar. Dubai, Katar, Fransa, Almanya ve birçok ülkeden franchise teklifleri geliyor. Hedefleri, ulusal ve uluslararası marka olmak.



SON SÖZ; Marka kalite demektir markalaşmak için bunun arkasında büyük emek çaba disiplin yatmaktadır. Cihan Et gerek kalitesi, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile ulusal bazda marka olacak kapasiteye sahiptir. Bu marka ve lezzet yolculuğunda Cihan Et ailesini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum.