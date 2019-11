İlk çağlardan bu yana farklı kültürlere, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan bereketli toprakları, dört mevsimi yaşayan zengin iklimi ile "Türkiye'nin Mandırası" olan, bir anlamda "Türkiye'yi Doyuran İl" unvanını hak eden bir şehirdir memleketim Balıkesir. Et ve süt ürünlerinde markalaşan Balıkesir, her dönem ülke sınırlarını aşan önemli başarılara imza atıyor. Bunun son örneği de '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı...

Bu özel çalışma, UNESCO'nun Gastronomi alanında yaratıcı şehir unvanına sahip Çin'e bağlı Özerk Yönetim Bölgesi Makao'da gerçekleştirilen Dünya Yemek Kitapları Yarışması'nda (Gourmand World Cookbook Awards 2019) Almanya, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 'peynir ve süt' kategorisinde 12 finalist arasından dünyanın en iyisi seçildi ve bizleri gururlandırdı.

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin ve geçmişe ait lezzetlerin kayıt altına alındığı '50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabının tanıtımı önceki akşam Sındırgı Belediyesi'ne ait Kışla Müze Han Butik Otel'de gerçekleştirildi.

Bu bir çalışmayla Balıkesir ilk defa ulusal ve uluslararası platformda yer aldı ve büyük sükse yaptı. Bu markalaşma çalışması bence o meşhur etinde de yapılmalı...

Önümüzdeki günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de uluslararası düzeyde bir peynir festivali yapmayı planlıyor. Bunlar Balıkesir'e değer katacak projeler...

Sındırgı'da bu tür organizasyonun gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Sındırgı Eğridere Mahallesi Yünlü Peyniri'nin de bu kitap aracılığı ile İtalya'da Dünya mirası listesine girmesinin güzel bir hadise olduğunu belirtti.

Şehirlerin markalaşması, öncelikle şehrin cazibesinin artırılması, tarihi ve turistik mekanlarının tanıtılması, yöresel ürün ve hizmetlerin duyurulmasıyla mümkün...

Şehir markası oluşturmak büyük önem taşıdığı için, bütün şehirler markalaşmak üzere çalışmalar yapmaya başladı ve bunda etkili oldu.. Markalaşma çalışmalarının önemli bir kısmını da stratejik pazarlama önemli yer tutuyor.. Çünkü bu sayede markalaşan şehirler ekonomik anlamda canlanıyor, şehrin yaşam kalitesi ve istihdam olanakları artıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle merkez ve ilçeler genelinde araştırmalar yapan iki yazar, Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından hazırlanan kitap, birinci olmasının ardından 'winner' etiketiyle basılmaya hak kazandı. Kitapta, Balıkesir'in süt ürünlerindeki kültür ve gelenekleri, köklü geçmişi ile peynir zenginliği kayıt altına alınırken, özellikle yok olmaya yüz tutan yöresel peynirlere de yer verildi. Kurulan stantlarda üreticiler peynirlerini, peynir tatlıları ve yöresel lezzetlerini sergiledi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gurmelerin, basın mensuplarının katıldığı lansmanda yöresellik ve doğallık ön planda tutuldu.



KIŞLA MÜZE HAN'A ÖDÜL



Doğal şehir Sındırgı'yı değiştiren ve dönüştüren vizyoner Başkan Ekrem Yavaş Sındırgı'da tarihi bina olan askerlik şubesini de restore ederek Sındırgı'ya çok özel bir eser kazandırdı. Tanıtımın gerçekleştiği Sındırgı Kışla Müze Han Butik Otel, Tarihi Kentler Birliğince uygulama ödülüne layık görüldü. Antalya YAPEX Restorasyon Fuarı'nda Kışla Müze Han uygulama ödülü Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'a verildi. Son söz; Marka günü kurtarmak değil yarını inşa etmektir. Marka, kurumların gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Hayallerle başlar her şey...

Çıkarsınız yola ...Gerisi gelir...Hayaller gerçek olur.. Br bakarsınız Türkiye'nin Mandırası. Elli peynirli marka şehir olur.

Bu eserin ortaya çıkmasında Balıkesir'imizin markalaşma sürecinde büyük çaba sarf eden genç, dinamik ve başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.