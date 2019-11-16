Balıkesir’in Sındırgı ilçesi hem şifalı hem lezzetli bir yolculuk vadediyor. Eman Termal Otel ise Sındırgı’nın yöresel tatlarını deneyimleyebileceğiniz özel bir mekan

Bu hafta lezzet durağımız şifalı suları ile ünlü memleketimin, doğduğum toprakların doğal şehir Sındırgı'nın keşfedilmemiş harika doğa manzarası eşliğinde yöresel lezzetlerin sunulduğu Eman Termal. Sonbahar renkleriyle bezenen, eşsiz manzaranın, temiz havanın ve termal keyfinin yaşandığı çok özel bir mekan Eman Termal. Butik bir tatil köyü şeklinde yapılan otel, muhteşem bir doğaya sahip. Tüm alanlar, doğa ile tanışmanızı kolaylaştırmak üzere planlanmış olup, doğal çıkışlı termal olarak nehir şeklinde akan suyun etrafındaki yürüyüş yolunda, dinginliğin ve huzurun tadını çıkarmaya doyamayacaksınız. Ailecek çok keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir mekan Eman Termal.





JAPONYA VE SINDIRGI'DA



Doğal güzellikleri, 3 bin yıllık bir geleneği yaşatan Sındırgı, şifalı termal suları ile keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennettir. Kuvayi Milliye ateşinin yakıldığı şehir olan Sındırgı, tarihinde yaşattığı kahramanlık destanını günümüze taşımaktadır. Dünya'da sadece Japonya ve Sındırgı'da bulunan termal suyuyla şifa dağıtmaktadır. Yakın bir zamanda termal turizm bölgesi olarak ilan edilen Sındırgı Hisaralan Termal Turizm Merkezi, ilçeye 17 kilometre uzaklıktadır. Hisaralan'ın ise 3 kilometre güneybatısında kalmaktadır. Sındırgı Hisaralan Termal Turizm Merkezi, yıl içerisinde birçok turiste ev sahipliği yapmaktadır. Termal sular; romatizmaya, nefrit, nevralji ve kadın hastalıklarına şifa olmaktadır. Bölgedeki oteller, rahatsızlığınıza göre tedavi süreçleri belirlemektedir. Eman Termal Otel, Balıkesir il merkezine 60 km, Sındırgı ilçe merkezine ise 7 km mesafededir. 10 dönüm ormanlık arazi üzerine konumlanmış tek katlı bahçe çıkışlı odalardan oluşan otel, 6 blok ve 28 odadan oluşmaktadır. Otelde bulunan termal su, doğal mineralli akratotermal sular grubunda olup kaynağından 33 derece çıkış sıcaklığına sahiptir.





ŞİFALI İÇİLEBİLİR SULAR



Termal su, odalardaki duşlara 50-55 dereceye ısıtılmış olarak verilmektedir. Havuzlara gelen mineralli su ise tesis dışındaki ayrı bir kaynaktan gelmektedir. Bu suyun da havuzlardaki ısısı 28-30 derecedir. İçinde nefesi zorlayacak herhangi bir mineral bulunmadığından kapalı havuzlarda çok rahat yüzülebilir. İçerisinde bulunan yüksek orandaki selenyumun ve çinkonun antioksidan özelliği sayesinde, çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır. Başta sedef hastalığı olmak üzere, iktiyozis hastalığı (balık pulu hastalığı), cilt yaraları, yanıklar, egzama, mantar, sivilce, akne, alerji ve kemik erimesine iyi gelmektedir. Tesiste tüm su termal, içilebilir nitelikte olup PH 7.33 olup mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisine yardımcı olur. Cilt hastası olan misafirleri için 7- 14- 21 günlük özel kürler düzenliyorlar Tesiste, hepsi termal su ile doldurulmuş, birisi ortak kullanımlı açık, diğer ikisi kapalı bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere toplam 3 adet havuz vardır. Kapalı havuzlarda 2 adet de çocuk havuzu olup, havuzlar bölgesinde ayrıca duş, tuvalet ve soyunma kabinleri bulunmaktadır. Havuzdan sonra saunada terleyip toksin atabilir ve yine termal özellikli Türk hamamında hamam keyfi yapabilirsiniz.



HAFTA SONU SEÇENEKLERİ



Restoran, açık büfe - alacarte ve cafebistro konseptleriyle, sadece otel müşterilerine değil, diğer konuklara da hizmet vermektedir. Et ve yöresel yemekleri tadabilir, mutfak şefinin özel tatlılarıyla damağınızı şenlendirebilirsiniz. Hafta sonları muhteşem doğanın eşliğinde el açması yufka ile yapılmış gözleme hizmetinden ve menüden seçeceğiniz farklı yiyeceklerden, alkolsüz sıcak ve soğuk içecek hizmetinden de faydalanabilirsiniz. Ayrıca özel günlerde canlı müzik, yemekli organizasyonlar, doğum günü, özel gün kutlamaları, parti, düğün, kına, nişan gibi çeşitli organizasyonlar da yapılmaktadır. Otelin personeli güler yüzlü, ilgili işini sevgi ile yapmakta, bu ekibin başında işinin uzmanı bir profesyonel İşletme Müdürü Gökhan Bural bulunmaktadır. Tatlı olarak içi cevizle yapılmış kalburabastı muhteşemdi. Mevsimine göre yörenin kabak ve ayvalarından yapılan ayva ve kabak tatlısını tadabilirsiniz.



ÇOK ÖZEL YEMEKLER



Sabahları yöresel çok özel bir kahvaltı sunulmaktadır. Bütün ürünler bölgenin kendi özel yöresel ürünleri alınarak servis edilmektedir.



Akşam yemekleri çok özel menülerinin yanında yöresel yemekleri de sunmaktadır. Çorba olarak memleketimizin meşhur tarhana çorbasını tatmalısınız.



Sebzeli ve sade güveç muhteşem lezzet bayıldım, köylü kadınların yaptığı güveçte etin lezzeti bu kadar mı sebzelerle sarmalar birbirini. Şunu söyleyebilirim güveç konusunda memleketim diye söylemiyorum bizim yöremizden lezzetlisini yemedim.



Mürdük; yabani mercimekten yapılan yöresel bir yemek. Yufka aşı; doğal organik undan yapılan yufkalar pişirildikten sonra saklanmaktadır. Bu yufkalar kışın etin suyu ile ıslatılarak dana eti ile servis edilmektedir.



Çocukluğumda taş fırın önlerinde yediğim kokusunu ve lezzetini unutamadığım otlu pide ısırgan otlu kokusu ve lezzeti beni çocukluğuma götürdü.



Tarhana bezdirmesi; Annelerimizin tarhana suyundan yaptıkları bezdirme olarak pişirdikleri özel yiyeceği mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Bölgemizin dağlarında yetişen kızılcıktan yapılan hoşaf ve üzüm suyu doğal organik.



Son söz; kendinizi ödüllendirmek, doğa ile iç içe şifalı sularda güzelleşmek yöresel lezzetleri tatmak istiyorsanız adresiniz Sındırgı Eman Termal.