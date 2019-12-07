Kuzey Ege'nin incisidir Ayvalık.

İrili ufaklı 22 adası, Cunda'sı, Türkiye'nin en uzun kumsal plajı, mimari ve tarihi dokusuyla bir turizm cennetidir. Türkiye'nin, Ege Denizi kıyılarında yer alan turistik kenti Ayvalık aynı zamanda ülkenin en önemli zeytin/ zeytinyağı merkezlerinden biri. Dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile barışın ve hoşgörünün şehridir.



Ayvalık bu yönüyle markalaşmış bir kent... BM Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri Temsilciliği tarafından Türkiye'de en yaşanabilir 5 yer arasında seçilmesi de bunun kanıtı... Bunun yanı sıra Ayvalık UNESCO'da "Endüstri Peysajı" başlığıyla Dünya Mirası Geçici listesinde yer aldı.

Bir şehrin markalaşması, öncelikle kentin cazibesinin artırılması, tarihi ve turistik mekânlarının tanıtılması, yöresel ürün ve hizmetlerin duyurulmasını amaçlar. Markalaşma şehrin yaşam kalitesini de değiştirmekte, kentsel planlamalar yapılmakta, tanıtım ve marka imajı oluşturma çalışmaları ile birlikte kentin çehresini de değiştirmektedir.



Şimdi Ayvalık'ta partisi tarafından aday gösterilmeyince ilçede teşkilatı dahi olmayan bir partiden adeta bağımsız olarak seçime girip imkânsızı başaran Mesut Ergin Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Mesut Ergin 2009- 2014 yılları arasında Küçükköy Belediye Başkanlığı, 10 yıl Türkiye'nin en büyük holdinginde profesyonel yöneticilik yapmış birikimli, donanımlı, vizyoner bir isim. Bütün gücünü Ayvalık'ın gelişmesi, markalaşması ve farklı bir belediyecilik yapmak yönünde kullanmayı amaçlıyor. Mesut Ergin, mütevazı, saygın, ulaşılabilir bir başkan...

Son yapılan anketlerde belediye hizmetlerinden memnuniyet % 60 Başkan'a ulaşılabilirlik % 75 seviyelerinde çıkmış.

SORUNLARA ÇÖZÜM MASASI

'Temiz, güvenli, huzurlu ve kalkınan bir Ayvalık için projelerimizi uygulamaya başladık' diyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin sözlerini şöyle sürdürüyor: "Mali disiplini sağlayarak, belediyeyi kurumsal hale getireceğiz.

Belediyede 'Bizim Masa' ile vatandaşın sorunu anında çözüm üretiliyor. Mahalle evleri oluşturduk. Gönüllük esasına göre oluşturulan yapılardır. Ayvalık'ın eğitim, sosyal, kültürel hayatına katkı veriyoruz.

Ayvalık'ta her alanda kooperatifleşmeyi sağlayacağız. Küçük üreticilerin ürünlerini aracısız tüketici ile buluşturacağız.

Zeytincilikte kooperatifleşme ile üreticilere güç sağlayacağız. Zeytin hasat şenliklerini geliştireceğiz. Ayrı ayrı kurumlarda yapılan etkinlikleri birleştirmek istiyoruz.

Sokak iyileştirme ve sokak hayvanları için özel çalışmalar yapıyoruz. Kısırlaştırma ve şehir dışında beslenme alanları yaratma projelerimizi hayata geçireceğiz."

AÇIKHAVA MÜZESİ OLACAK

Turizmi çeşitlendirme anlamında tarihi ve kültürel yapıları aslına uygun olarak iyileştirme çalışmaları ile Ayvalık'ı açık hava müzesi yapacaklarını vurgulayan Başkan Ergin, "Ayvalık, zeytinyağlı mutfağı ile sağlıklı bir yaşam kenti. Gastronomi turizmine entegrasyon sağlayarak bunun avantajını kullanacağız. Bu alanda uluslararası bir dernek kuracağız. Sağlık turizmini Ayvalık'ta etkin kılacağız. Markalaşma ve butik üretimle Ayvalık zeytinyağı markalı ürünlerin ihracatını yapmalıyız.

Çünkü Ayvalık turizmi ile zeytinyağı üretimi iç içe geçmiş durumda" diyor.

Son söz; Ayvalık benim sevdam huzur bulduğum nefes aldığım yıllarca tesis müdürü olarak görev yaptığım memleketim.

Ayvalık tarihi, kültürel değerleri, doğası denizi, zeytinyağı ile bir markadır. Önemli olan bu markanın değerinin bilinmesi, hak ettiği yerde olmasıdır. Bu nedenle Ayvalık ismini doğru konumlandırarak artı değerlerini öne çıkarmak gerekmektedir