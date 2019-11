Bu hafta köşemde ömrünü çok önemli bir kamu hizmetine adayan ve geçen hafta mesleğinden emekli olan İzmir Tapu Kadastro Bölge Müdürü Burhan Usta'yı anlatmak istiyorum sizlere...

Bu tür yazılar genelde göreve yeni gelenler için yazılır. Ancak bir vatandaş olarak, doğrudan hiç sapmadan mesleğini onuruyla yürekten yaşayan, gururla bu aziz millete hizmet veren biri olunca akan sular duruyor.

Burhan Usta 1954 Giresun Görele doğumlu hayatını çalışmakla geçirmiş, memleket sevdalısı hizmet adamı. Yaşamı boyunca, işini seven, işine aşık, işini özveri ile yapan gece gündüz çalışan, devlet tecrübesine sahip bir isim Burhan Usta.

Kamu sektöründe Tapu ve Kadastro gibi çok özel bir kurumda 23 yıl Bölge Müdürü olarak görev yapıp başı dik bir şekilde bu görevi tamamlamak büyük başarı.

Bu görevi, bir de yeniliklerle gittiği her yerde değişimi ve dönüşümü gerçekleştirerek, teknolojiyi en üst seviyeye getirerek yapmak bilgi ve birikim ister. Kamu sektöründe 25 yıl görev yapmış birisi olarak tecrübelerime dayanarak söylüyorum, kamuda başarı kriterleri farklıdır. Sınırlar içerisinde kalmak birimler ve kişiler arasında dengeyi kurma başarı olarak sayılmaktadır.



İŞİNİ SEVEREK YAPIYORDU



Hem devletin mevzuatlarını, kurallarını getirdiği yenilikleri bürokratik teamüllere uyarak Tapuda % 95- 96 memnuniyet oranını yakalayan efsane bir Bölge Müdürü Burhan Usta. O devletin soğuk yüzü değil, bilakis gülen yüzüydü;

Önce işini seviyordu, sonra devletine inandı, sonra inandığı değerler uğrunda aşkla, şevkle azim ve kararlılıkla bu millet, toplum için mücadele etti. Ardından da başarı kendiliğinden geldi.

Tapulama kursu ve Gazi Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği mezunu olan Burhan Usta 1973 yılında Tapu Kadastro Teknisyeni olarak göreve başlamış. Kurumu çok iyi biliyor, her kademesinde çalışmış, yurdun değişik bölgelerinde teknisyen, teknisyen fen memuru, tapu sicil muhafızı, tapu sicil müdürlüğü yapmış. 1996 yılında başlayan Bölge Müdürlüğü, 2002 Samsun, 2004 Kastamonu ve 2009'da başlayan İzmir Bölge Müdürlüğü'nde bir rekora imza atmış. En uzun süre görev yapan Bölge Müdürü unvanı ile bu görevini tamamlamış.

Bu süreçte kadastro çalışmalarında bir milyon 500 bin parselin 22/A sayısallaştırmalarını yapmış. Kalanlarda de ihale süreci devam etmektedir.

Burhan Usta "İlk işimiz devletimizin çıkarmış olduğu kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaşa hizmet etmek ve mal güvenliğini en iyi şekilde sağlamak.

Bütün bu hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasında takbis sayesinde başarılı olduk.

Vatandaşımızın sorunları bizzat Bölge Müdürü tarafından yönlendirilip takip edilerek çözümlenmiştir. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayırım yapmadık, adaleti azami sağlamaya özen gösterdik. İzmir'de göreve başladığımızda 64 tapu müdürlüğünden 30 tanesi takbise geçmiş 34 tanesi eski sistem 18 tanesi kendi imkanları ile 16 tanesi ihale suretiyle takbise geçmişti. 2010 yılı itibari ile teknolojiyi tamamlamış Genel Müdürlüğümüzün modernizasyon kapsamında Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin tamamının yerleşim yerleri düzenlenmiş 30.000 metrekare kuruma yer tahsis ettirilmiştir" diyor.



VATANDAŞ MEMNUNİYETİ



Burhan Usta İzmir Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve bağlı müdürlüklerde % 90-96 aralığında vatandaş memnuniyetini yakalamayı başardı. Tüm yazışmalar KEP (Kamu Elektronik Sistem) üzerinden yapılıyor. Tüm müdürlüklerin arşivleri companct dolaplarda güvenle korunuyor. Tapu Müdürlükleri'nde son dönemde yapılan yenilikler sonucunda, 'Online randevu' ile artık vatandaşın tapu dairelerinde kuyruğa girmesine gerek yok.

Evinde tkgm.gov.tr adresinden istediği saatte randevusunu alabilmektedir. Son söz; Sayın Burhan Usta'ya yeni yaşamında sağlık, huzur, mutluluk ve güzel yıllar diliyorum.