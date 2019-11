Güne güzel bir mola vermek ve dostlarınızı ağırlamak için bir yer arıyorsanız, servis kalitesi ve harika lezzetleri ile adresiniz Gül Sokak’taki Pier’s Brasserie

Bugün lezzet durağımız Alsancak Gül Sokak'ın en güzel köşesindeki günün her saatinde ayrıcalıklı hizmetin sunulduğu keyif ve lezzetin ortak noktası Pier's Brasserie. Sokak konseptli 200 kişilik mekanda hafif lounge müzik eşliğinde, merkezde bulunan barın etrafında dost sohbetlerinin yapıldığı bir yer. Burada İzmirli kendi kültürünü sevgiyi kendisini yaşamaktadır. Akdeniz Mutfağı hakim. Burası yeni bir mekan, İşletme Müdürü Rutkay Yıldıray, "Gül Sokak bir anlamda bizi çağırdı. Biz bu sokakta büyüdük, buradaki kültürü, ruhu, sevgileri, dostlukları, ihtiyaçları iyi biliyoruz. Nort Piers'te bize çok büyük bir teveccüh gösterildi. Kısa sürede kendisini marka olarak konumlandırdı. Elit bir müşteri kitlesi edindi. Nort Piers'in başarısı yatırımcılarımızın bize inanması güvenmesi sonucunda Alsancak Gül Sokak Pier's Barisserie ortaya çıktı" dedi..



ORTAK NOKTA NORTH PIER'S

North Pier's kimileri için aranan bir gastronomi dünyası, kimileri için eğlence durağı veya kaçış noktası... İzmir'in yıllardır aradığı modern simgesi North Pier's. Aşıklara, ayrılıklara, sinemalara ve tarihin yazdıklarına şahitlik yapan İzmir'in tarihin simgesi Konak Pier'de. Konak'ın mavisinin hayat bulduğu İzmir'in en özel manzarasında günün her saati canlı bir atmosferde ayrıcalıklı bir hizmetin verildiği farklı, sıra dışı bir mekan. Dünya mutfağından seçkin lezzetlerle kendini periyodik yenileyen zengin menü... Müzik etkinlikleri, gece gündüz değişen menüsü ve kendine özgü stiliyle İzmir'de misafirlerin sık karşılaşmadığı bir konsept. Nort Pier's 1,5 yıl önce açılmış. Alakart ve taze balık Akdeniz Fine Dining mutfağı olarak tasarlanmış. Dans, müzik, eğlence... Pier'in enfes atmosferinde keyfin zirvesine ulaşabilirsiniz.



YENİLİK DENEMEYE İSTEKLİ

Mutfak; bilim ve sanatın karışımıdır. Yeni fikirler oluşturmak, dolayısı ile risk almaktır. Şef her zaman yeni bir şeyler denemek için istekli olmalıdır Yeni şeyler üretebilme, yeni lezzetlerin anahtarıdır. Pier's Brasserie'de işinin üstadı çok değerli mutfak şefleri ile çalışıyorlar. Caner Tübek; mutfak koordinatörü. İşinin uzmanı bir isim, uzun yıllardır birlikte çalışıyorlar. Ferit Aslanalp ise ekip şefi. Güne Piers kalite ve standardında yöresel ürünlerin kullanıldığı bir kahvaltı ile başlanıyor. Panzorotti; kıymalı çiğ böreğe benziyor, harika bir lezzet.



BAŞLANGIÇLAR

Trüflü levrek, konkase domates, kırmızı soğan Avakado, trüf püresi, marul ve buharda levrek mekanın spesiyallerinden. Kabuklu çıtır karides, acı tatlı sosla servis ediliyor, değişik bir lezzet. Buratta ve steak tartar başlangıçlar için... Soğuk üçleme; somon füme, kinoa kalamar, bebek enginar salatasından oluşan üçleme değişik bir alternatif sunuyor.



SALATALAR

Üç tahıllı kalamar salata; yarma buğday, siyah kinoa, yeşil mercimek, konkase domates, ılık kalamar ve yeşillikten oluşuyor. Tatlı lor salatası; çeri domates, kuzu kulağı, nane dereotu, maydanoz tatlı lor ve çörek otu ile harika bir lezzet. Benim gibi tatlı lor seviyorsanız harika, denemelisiniz. Deniz mahsullü, keçi peynirli, sezar ve somon füme salata çeşitleri bulunuyor.



PİZZALAR

Margarita; domates sos, mozeralla peyniri, roka, çeri domatesi ile bir klasik olan bu pizza çok başarılı. Quattro; dört peynirli pizzada güzel bir altenatif. Alison, calzone ve deniz mahsullü pizza çeşitlerinde mekan iddialı.



MAKARNA

Pesto Geneveze With Chicken; penne, tavuk göğsü fesleğen sos ve parmesan peynirli, ravyoli, linguni di mare, istiridye mantarlı fettucini, deniz mahsullü risotto, quatro risotto



ANA YEMEK

Dana Madalyon; Madalyon bonfile, fırınlanmış bebek patates ve ıspanakla çok güzel sarılmış özel bir lezzet denemenizi tavsiye ederim. Kuzu incik; ağır ateşte pişmiş kuzu incik mantarlı arpa şehriye ile servis ediliyor. Bayıldım lezzetine, muhteşem, çok başarılı. Dana kaburga, dana şiş, dana şinitzel, buharda somon, buharda levrek, bebek patatesli baharatlı piliç but ve tavuk şinitzel çeşitleri bulunmaktadır.



TATLILAR

Krokanlı çikolata bombası, fildişi sufle, kara orman pastası, parça çikolatalı pasta ve vanilyalı cheesecake. Son söz; İzmir'de bir Pier's kültürü, markası oluştu. Bu kültürün içinde lezzet, kalite, sevgi ve standart var. Bu markanın markalaşma süreçleri iyi yönetilirse bu birikim ve değer, ulusal bir marka olur. Mutfak kültürümüze gastronomimize katkılarından dolayı Pier's ailesine teşekkür ediyorum.