Tüm dünyanın tanıdığı bir marka olan Hilton, İzmir’in ilk gökdeleni... 31. katından sunduğu manzara eşliğinde dünya mutfağından lezzetleri tatmak da çok keyifli

Bu hafta lezzet durağımız, İzmir'in simge mekanlarından, şehrin merkezinde uluslararası bir marka olan Hilton İzmir mutfağı. Eşsiz körfez ve Ege Denizi eşliğinde, şehrin en iyi manzarasına sahip 31. katındaki Windows on the Bay Restoran'da yenilenen menüleri ile sevenlerine lezzet şöleni yaşatıyorlar. Hilton İzmir mutfağında uluslararası bir menü yapılmış. Turistlere, yurt dışından gelen misafir- lere Türk mutfağını ve kültürünü tanıtıyorlar. Hilton İzmir mutfağı hem ulusal hem de uluslararası bir mutfak. Ustaların ustası Şef Hüseyin Yılmaz, yılların imbiğinden süzülerek bugüne kadar biriktirdiği tecrübelerini, sevgisini ve ruhunu katarak hazırladığı enfes menüleri ile harikalar yaratıyor. Akdeniz mutfağının hakim olduğu menüde, "Aşkla yapılan her yemek lezzetli olur" diyen Hüseyin Usta'nın lezzetleri, Hilton kalite ve güvencesi ve muhteşem İzmir manzarası eşliğinde dostlarınızla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bütün bu kalite, lezzet ve ambiyansı bilinenin aksine uygun fiyata alabiliyorsunuz.





MEVSİME ÖZEL MENÜLER



Hilton İzmir mutfağında mevsimsel menüler yapıldığı için şuan kış menüsü bulunuyor. Gastrofest İzmir Gurme Guide seçici kurulunun yemeği Hilton İzmir'de yapılmış. Tüm Türkiye'deki Hilton mutfaklarının şefi Andreas Scheuregger atık yiyeceklerden hazırladığı menü ile özel bir sunum yapmış. Hilton İzmir mutfağında israftan kaçınılıyor. Mesela balığın kabuğundan ve karın boşluğundan özel bir sos yapılıyor. 100.yaşını kutlayan Hilton markası, İzmir'de 27 yıllık hizmet tecrübesine sahip oteli Hilton İzmir ile şehrin kalbinde hizmet veriyor. Yeniden dekore edilmiş Executive odaları, aynı anda 750 kişiye hizmet veren toplantı salonları ile İzmir'deki gücüne her geçen gün güç katıyor. "Yine yeniden Hilton Catering" sloganıyla Hilton Catering hizmeti yeniden başlamış. Hilton Catering 3000- 4000 kişiye İzmir'e ve tüm Ege'ye Hilton kalitesi, güvencesi ve standardında hizmet veriyor.



BİR ZİNCİR MARKA



Çokuluslu otel zincirlerinin temel özelliği, tüm bağlı birimlerinde tutarlılığı olan kaliteli ürün ve hizmet sunabilmeleridir. Zincirlerin sahip oldukları ve kolay taklit edilemez üstünlükleri arasında marka imajı, tanınmışlık, yönetim bilgi ve becerileri sayılabilir. Zincirler, strateji seçimlerinde rekabet üstünlüklerini, büyüme hedeflerini ve ev sahibi ülke çevresi ile ilgili değişkenleri, bu arada yerel dinamikleri o ülkenin değerlerini mutfak kültürünü iyi tanımaları gerekir. Hilton İzmir yönetimi son dönemde şehrin değerlerine mutfak kültürüne dinamiklerine önem veriyor, iş insanları, kanaat önderleri ile ilişki içerisinde bulunuyor. Bunun da başında bir İzmirli, İzmir sevdalısı Hilton kurum kültürünü özümsemiş hayatında bu kurumun her kademesinde görev yapmış işini sevgi ve tutku ile yapan Genel Müdür Hakan Yılmaz ve ekibi bulunuyor.





YORGUNLUK ATMAK İÇİN



Günün yorgunluğunu en iyi şekilde atarak dilediğiniz içeceği yudumlayıp rahatlayabileceğiniz The Lounge ve terası Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği hizmeti veren Level 9 Restoran ve körfez manzaralı teras alanı executive odalarda konaklayan misafirler için özel check-in ve check-out imkanının yanı sıra; ücretsiz kahvaltı, gün boyu hafif atıştırmalıklar, 18.00-20.00 arası ordövr ve alkollü/ alkolsüz içecekler, tatlılar sunan Executive Lounge Konferans, toplantı veya özel davetleriniz için kullanabileceğiniz, İzmir'in en yüksek tavanına sahip, üçe bölünebilen sütunsuz balo salonu ve toplam 16 toplantı odası bulunuyor. İş seyahatleriniz sırasında kullanabileceğiniz, tam donanımı ile kusursuz bir ofis ortamı sunan iş merkezi ve helikopter pisti bulunuyor. İzmir Hilton, restoran, toplantı yemekleri, nişan- düğündoğumgünü kutlamaları içi en çok tercih edilen mekan. İzmir'de körfez manzarası eşliğinde keyifli güzel bir akşam geçirmek isteyenlerin, doğum günü özel günlerini kutlamak, muhteşem manzara eşliğinde enfes lezzetleri tatmak isteyenlerin adresi Hilton İzmir Restoran'dır.



USTA ELİ FARK EDİLİYOR



25 yılı aşkın Hilton deneyimine sahip Şef Hüseyin Yılmaz'ın yeniden Hilton İzmir'e göreve gelmesi ile değişen menülerde, usta eli olduğu hemen fark ediliyor. Restoranın yenilenmiş menüsündeki favori lezzetler arasında "kurutulmuş dana eti" var. "patates ve kırmızı köz biber çorbası", "patlıcanlı tortellini", "somon carpaccio", "karides ve ahtapot şiş", "Bozbağ kebabı" benim tadabildiklerim, tatlı olarak karamelli sabayona bayıldım doğrusu. Bu lezzetleri deneyimlemek isteyenler Pazar hariç her gün saat 18.30-23.00 saatleri arasında Hilton'un tadına varabilir.