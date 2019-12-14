Erzurum mutfak kültürünün en önemli geleneksel ürünü, Erzurumlular için bağımlılık derecesinde sevilen, misafirlere ikramının bir şölen havasında yapıldığı, cağ kebabını yemek için Erzurum’a gitmeye gerek yok

Bugün lezzet durağımız, bir coğrafyada gelenek haline gelmiş, kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün tutulan, Erzurum'un kimliği ile özdeşleşen coğrafi işaretli ürünü Oltu cağ kebabının İzmir'deki adresi 25 Mart Oltu Çağ Kebabı. 25 Mart Oltu Cağ Kebabı, 2013 yılında Forum Bornova'da ve 2018 yılında Mavibahçe'de hizmete giren 2 şubesi ile hizmet veriyor. Eğer, bu yöresel yemeği ve kültürü bilen bu işin içinde doğan, Erzurum Oltu doğumlu et ve cağ sevdası 5 yaşında başlayan bir isim Necmettin Uçar tarafından yapılırsa o cağ kebabı yenir. Uçar, "Erzurum'a kadar gitmenize gerek yok, orijinal yöresel cağ kebabını burada yapıyoruz" diyor. Şiş yokken Erzurum'da dağda köyde ağaç dalını cağ kebabının şişi yapıyorlarmış. Erzurum'da kısır koyundan yapılıyormuş cağ kebap. Koyunun maksimum iki yaşında olması gerekiyormuş. Burada İzmir'de sadece süt kuzudan yapılmakta, cağ kebabı aslında bir sokak lezzetidir.

AÇILIŞ VE DAVETLERDE

Açılış ve davetlere özel gün ve gecelerinizde, festivallerde, cağ lezzetini yaşamak tatmak isteyenlere cağ şişi takılarak bu lezzet sunuluyor. Bütün et çeşitleri döner olarak da catering hizmeti 25 Mart Oltu Cağ Kebap kalite ve güvencesinde sunuluyor. Mekan, bu cağ kebabındaki kaliteyi bilgi birikim ve tecrübeyi tüm İzmir'e, Türkiye'ye tattırmak ulusal bir marka olmayı hedefliyor. Bu konuda franchaise vermeyi düşünüyorlar. Porsiyonların büyüklüğü, etlerin kalitesi, kendi suyunda yapılan çorbaların lezzeti ve bol köpüklü yayık ayranı ile İzmirlilerin lezzet durağı olmuş bir mekan. 25 Mart Oltu Cağ Kebabı Forum Bornova'da 400-450 kişilik mekanda şık, otantik olarak dekore edilmiş ferah keyifli bir mekan. Mavibahçe yemek katındaki mekan 250 kişiye hizmet veriyor. Necmettin Uçar işletmesini ve ürünlerini şu sözlerle anlatıyor:"Biz burada kuzuyu cerrah gibi işliyoruz. Cağ kebabı için kullandığımız süt kuzuları özenle seçiyoruz ve çok ince detaylarıyla bütün sinirlerini alarak marine ediyoruz. Günlük marinelenen et asla ertesi gün takılmaz. Yani bizdeki bütün etler aynı gün işlenir ve aynı gün tüketilir. Kuzu kesildikten sonra 1 gün dinlendiriyoruz. Karkas gelen 20 kg kuzudan 8,5 - 9 kg cağ eti elde ediyoruz. Bunu hiç kimse yapmıyor. Kıvırcığın dışında hiçbir kuzu kullanmıyoruz. Meşe odununda pişiriyoruz. Pişirme tekniği çok önemli suyunda vermek gerekiyor. Marinasyonda tuz, karabiber, soğan kullanılıyor. Cağ dönerimiz de normal dönerimiz de meşe odun ateşinde pişirilir. Önem verdiğimiz bir diğer konu ise hijyendir. Bütün personel ekibimiz hijyen konusunda son derece dikkatlidir. "Öğle ve akşam servislerinin bulunduğu restoranlarda sıcak sıcak balon ekmek ve lavaş eşliğinde 6 çeşit ikramla servis başlıyor. Orijinal Antep ezme, haydari, kavrulmuş soğan, közlenmiş biber, maydanozlu sumaklı soğan, domates söğüş ve roka ve maydanozla lezzet şöleni yaşatıyor.



ŞİFALI ÇORBALAR

Kendi suyunda pişirilen kelle paçayı mutlaka denemelisiniz. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Erzurum'a ait ayranaşı çorbası sıcak servis ediliyor. Kesme Aşı Çorbası; erişte, kırmızı fasulye, tereyağı, pul biber ve soğan karışımı ile servis ediliyor. Enfes bir lezzet tavsiye ederim. Çorba olarak mercimek çorbası çeşidi de bulunmaktadır.

ET VE KÖFTE ÇEŞİTLERİ

Dana bonfile, dana antrikot, dana pirzola, T- Bone, her yerde bulamayacağınız kuzu küşleme, kuzu ciğer ve pirzola çeşitleri köfte olarak ise kasap köfte, baharatlı köfte, çedarlı, kaşar peynirli köfte yiyebilirsiniz.



PİDE VE LAHMACUN

Pide ve Lahmacun çeşitleri Kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı olmak üzere tüm pide çeşitlerininin en lezzetlisini yapıyorlar. Cağ kebabından da pide yapılıyor. Lahmacun gerçekten tam bir efsane, mutlaka lahmacununu denemelisiniz.

YÖRESEL TATLILAR

Erzurum'un meşhur kadayıf dolması, Antep katmeri, fırın sütlacına bayıldım. Antep yöresine özel fıstıklı baklava çeşitleri ve havuç dilim bulunuyor.



SON SÖZ: Bir anekdot... Adamın biri yeni zengin. Kendisine kırmızı bir smokin diktirmiş, önemli kişilerin bulunduğu bir davette ilgi çekmeye çalışıyormuş. Ama nafile herkes üzerinde eski bir smokin olan beyefendiye ilgi gösteriyor dikkatle dinliyor. Bir iki... Kırmızı smokinli kendisine alaka gösterilmediğini anlayınca çareyi beyefendiye sataşmakta buluyor "Aman! Smokininiz ne kadar eski" Herkesin ilgi odağı olan diplomat beyefendinin cevabı anlamlı "Elbette eski çünkü ben eskiden beri simokin giyerim"