Günümüzde bir ülkenin küresel rekabet edebilirlik düzeyi, o ülkenin 'yeni bilgi' üretebilme kapasitesi ve 'teknolojik gelişimi' ile doğru orantılıdır.

2000'li yılların başından beri girişimcilik ve inovasyon kelimeleri hayatımızın her alanına girmiş durumda. Ülkemizde girişimcilik devlet politikalarıyla da destekleniyor, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi pek çok kurum girişimcilere finansman sağlarken, üniversitelerde kurulan Teknoloji Transfer Ofisleri, Girişimcilik Merkezleri ve Kuluçkalar ile de girişimcilik ekosistemleri geliştirilmeye çalışılıyor.



İzmir'deki tüm üniversiteler gençler arasında girişimciliği yaygınlaştırmak için pek çok eğitim, etkinlik ve yarışma düzenliyorlar. TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018 sonuçlarına göre İzmir'den iki üniversitemiz ilk 10 içerisinde yer almayı başardı. Önümüzdeki aylarda İzmir girişimcilik ekosistemine bir paydaş daha katılıyor, İzmir'de bulunan ve ürün ve/veya hizmet geliştirerek pazara sunma aşamasında olan girişimcilerin pazara giriş sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen Maya Girişim, girişimcilere akademik birikimin yanında; sahayı, ürünü ve pazarı bilen önemli mentörler aracılığı ile yol göstermeyi amaçlıyor.



MAYA GİRİŞİM NEDİR?

İş modeli olarak Maya Girişim; fikir aşamasını geçmiş, üretime başlayan girişimlere; ürün geliştirme, tasarım ve pazarlama odağında bir hızlandırma programı olmakla birlikte, girişimlere yatırım ihtiyacı noktasında danışmanlık hizmeti sağlamakta ve girişimcilere öncülük etmektedir. Maya Girişim, uzun yıllardır girişim ekosistemi içerisinde emek veren dört girişimci ortağın Mahir Palabıyık, Fatma Hacıoğlu, Ezgi Ezdar Onur, Erhan Ünlü'nün geleceğe dair hayalleridir. İş fikrinin temelinde, her biri kendi alanında birden fazla girişim deneyimine sahip olan kurucu ortaklar, hem akademik birikimlerini hem de bu sistem içerisindeki kazanımlarını ve tecrübelerini yeni girişimcilere Maya Girişim disiplini kapsamında paylaşması yatmaktadır.



Maya Girişim danışmanları, girişimcileri gibi daha önce birden fazla girişim yapmış; iş yaşamının zorluklarını yaşamış ve girişimci psikolojisini bilen uzmanlardan oluşmaktadır. Maya Girişim, yapılacak olan ilk çağrı ile birlikte seçilen 10 girişimciye coworking alanından reklam ajansı hizmeti, hukuki danışmanlıktan ürün tasarımına kadar birçok alanda hizmet vermeyi planlamaktadır. Yine bu hizmetler için İzmir'in alanında en iyi iş ortaklarından faydalanılacaktır.



ÇEKİRDEKTEN EĞİTİM

Maya Girişim kapsamında yer alan Maya Akademi her sektörden iş insanına farklı disiplinlerde eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Teknolojiden tasarıma, sanattan spora, tarımdan ticarete pek çok farklı konuda seminer ve organizasyonlar düzenlenerek bu akademi içerisinde çekirdekten eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda sektörün önde gelen uzmanları konuşmacı olarak düzenli olarak davet edilecek, Maya ekibinin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili eğitim ve workshoplar gerçekleştirilecektir. Ayrıca Maya Girişim Lab adı altında da Türkiye'nin ilk UX/UI laboratuvarı kurulacak olup sosyal medya tarafındaki girişimciler için de bir Youtube Stüdyosu hizmet verecektir.



Maya Girişim ekibinin en büyük hayali başta İzmir olmak üzere Türkiye için katma değeri yüksek ürünler üretmek ve bu üretilen bu ürünlerin ulusal ve küresel pazarlarda yer almasını sağlamaktır. Bilimsel ve teknolojik faaliyetleri ekonomik veya toplumsal bir faydaya ve pazarlanabilir ürünlere dönüştürmeyi amaçlamaktadır.



Son söz; "Lideri, takipçilerden ayıran inovasyondur." Steve Jobs

