Dünyada artan sağlık bilinci ve doğal yollarla üretilmiş gıdalara olan talep nedeniyle, dünya ticaretinde zeytin ve zeytinyağının önemi son yıllarda sürekli artıyor. Çünkü artık temel amaç bilinçli üretici ve bilinçli tüketiciyle sağlıklı besin elde edebilmek, sağlıklı topluma ulaşabilmek, aracısız yani "Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği" anlayışını yerleştirebilmektir.

Kutsal kitapların meyvesi zeytin artık dünyanın gözdesidir.

Tüm dinlerde zeytin, bereket, barış, akıl, uzun ömür ve olgunluk gibi simgesel anlamları taşıyor. Zeytin tarih öncesi çağlardan bu yana Anadolu Medeniyetleri için çok önemli bir kültür bitkisi olmuştur.

Zeytin hasadı tüm hızıyla devam ederken, İzmir'de de zeytin ve zeytinyağı sektör buluşması gerçekleştirildi, sorunlar ele alındı.

Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada önemli bir yere sahiptir, bu kesin...

Ayrıca Türkiye'nin zeytinyağında yurt dışı pazarlama tekniklerinin geliştirilerek markalı ihracatın artırılması gerektiğini bu işe gönül vermiş herkes tarafından söylendiği de bilinen bir gerçek.



TECRÜBESİ DEDEDEN



Ulusal ve uluslararası alanda yurt dışında kendi markası ile satış yapan bölgemizin önemli markası Goldenia 008 kısa sürede büyük başarılara imza atıyor.

Goldenia 008 markasının gücünü dünya ikincisi Kaz Dağları oksijeni ve poyraz rüzgârıyla Gömeç toprağının dokusuyla Ege Denizi'nin tuzundan almaktadır.

"Üretmek ve yaşatmak, yönetmek ve yaşamaktan daha değerlidir" mottosu ile zeytinyağı sektörüne adımını atan, dededen kalan topraklarda zeytinyağında marka yaratan Erdal Yaşar da dünyaya Türk zeytinyağını tanıtmayı amaçlayan vizyoner bir isim...



HEDEF DÜNYA MARKASI



2017 yılında, yarbay rütbesinde askerliği bırakan Yaşa,r "Asırlık ağaçlarımızın ürünlerinden elde ettiğimiz zeytin ve zeytinyağlarımızı Goldenia 008 ile sizlere ve torunlarınıza ulaştıracağız. Amacımız Goldenia'yı dünya markası yapmak" dedi.

Goldenia 008 olarak zeytinyağındaki kalitenin tat ve aromanın nedenini işin içerisinde olmaya bağlayan Yaşar "İşimizin başındayız sahadan hiç ayrılmıyoruz, zeytinimize zeytin ağaçlarımıza iyi bakıyoruz. En iyi zeytini biz yetiştiriyoruz. En iyi zeytinyağı en iyi zeytinden elde edilir. Saklama koşullarını geliştirdik. Yazın serin kışın sıcak ortamda krom tanklarda azot gazı korumalı klimalı ortamlarda saklıyoruz. Bu da bize yeni müşteri olarak geri dönüyor. Amacımız aracısız mutfaklara girmek' diye konuştu.

Bu yıl sızma zeytinyağı çok çıkmadığını, özellikle Ayvalık bölgesinin iyi olduğunu belirten Erdal Yaşar "Goldenia 008 olarak bu yıl zeytinyağındaki dizemi yakaladık. 2 yıllık bir marka olmamıza rağmen mutfağına girdiğimiz evler her yıl artıyor. Kaliteli zeytinyağı arayan müşteriye ulaşmak en büyük amacımız. Şu anda Türkiye'de kaliteli zeytinyağından çok ucuz zeytinyağı talep edilmekte. Bunun için çiftçimizin de amacı daha çok zeytinyağı elde etmek.

Ulusal ve uluslararası bir marka olup bütün Türkiye'ye farklı özel iyi bir kaliteli zeytinyağı tattırmak istiyoruz" dedi.

Goldenia 008 uluslararası piyasada yer edinebilmek için Hollanda ve İngiltere'de kurdukları şirket kanalıyla kendi markası ile satış yapıyor. Bu arada yarattıkları yeni markalarıyla da satış yapmayı planlıyorlar.

Son söz olarak İtalyan bilim ve tıp adamı Prof. Dr. Publio Viola'nın literatüre giren sözü ile kapanışı yapalım: "Eğer olmasaydı, zeytinyağını icat etmek zorunda kalırdık."