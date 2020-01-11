Körfez Restoran, özgün taş binasıyla Cunda’nın en bilinen ve en sevilen mekanlarından. Cunda’ya gelip de Salih ustanın enfes lezzetlerini tatmadan dönmek olmaz

Bu hafta lezzet durağımız, Ayvalık'ın Alibey (Cunda) Adası'nın simge mekanlarından Cunda Körfez Restoran. 2012 yılında kurulan restoran Cunda'nın vazgeçilmez lezzet duraklarından birisi. Cunda'ya gelip de Salih ustanın enfes lezzetlerini tatmadan gidilmez. Bazı mekanlar vardır, oranın sadık özel müşterileri vardır. Körfez Restoran'ı da Salih'i de bu işi bilenler, iyi bilir. Cunda'ya gelince mutlaka uğrayın, pişman olmazsınız gönül rahatlığı ile tavsiye ederim. Mekan sahibi Salih Doğan, 1985 yılından itibaren bu sektörde faaliyet göstermekte olup, hem mutfakta hem salonda hizmet veriyor. Salih şef, yılların birikimini servise yansıtırken Ada'nın önde gelen ustaları tecrübelerini eşsiz Ege mutfağı mezeleri ve deniz ürünleri ile sizlere sunar.

FERAH VE DİNGİN

"Körfez Restoran" ya da müdavimlerinin daha çok kullandığı ismiyle "Salih'in Yeri" gerek lezzetleri gerek özgün taş binasıyla Cunda'nın simge mekanlarından. Balık çeşitleri hem bol hem de taptaze. Ferah ortamı, özgün yapısı, titiz personeli ile Cunda ziyaretçilerinin vazgeçemeyeceği bir yer. Burası, sahil kenarında bir sıra boyunca yan yana uzanan restoranlardan sadece lezzet farkıyla ayrılmıyor. Dip dibe oturmuyorsunuz yan masayla, bir curcuna içinde değilsiniz, oldukça dingin ve ferah bir mekan... Tarihi bir binada hizmet veren restoran yaz aylarında bahçede hizmet sunarak misafirlerini Cunda'nın eşsiz tarihi dokusuyla baş başa bırakıyor. Salih Usta son dönemde bu enfes lezzetlerinin yanında mekanın dekorasyonunda ve bahçesinde çok özel düzenlemeler yapmış. Çok güzel ferah iç açıcı bir ambiyans oluşmuş.

OTLARI KENDİ TOPLUYOR

'Bu iş benim tutkum, hayat ritmim, her şeyim' diyen Salih usta, yüreğini, sevgisini koyduğu mekanın bütün sebzelerini kendisi yetiştiriyor. Ayvalık'ın meşhur otlarını bizzat kendisi topluyor. Öyle ki masada vazoların içindeki çiçekleri bile kendisi dağdan topladığını söyledi. Deniz börülcesi, brokoli salatası, midye dolma, lakerda, kalamar salatası, karides salatası, ahtapot salatası, gibi zengin deniz ürünlerinden oluşan mezeleri bulabilirsiniz. Midye tava, kalamar tava, karides bademli, kalamar ızgara, kalamar dolma gibi nefis ara sıcaklar, günlük balık çeşitleri en önemli lezzetleri ancak balık yemek istemeyenler için ızgara çeşitleri, küçük misafirler için ise çocuk mönüsünde köfte ve balık köfte sunuluyor. Cunda Körfez Restoran, ailenizle, misafirlerinizle, huzur duyacağınız, birbirinden lezzetli deniz ürünleri yiyebileceğiniz bir mekan. Salih Usta'nın özel salatasının içinde Ayvalık'ın özgün otları bulunuyor.

370 ÇEŞİT LEZZET

370 çeşit farklı ürün sunan mekanın spesiyali Körfez lokumu; Sadece deniz ürünlerinden oluşan balık, ahtapot, karides, kalamar ve özel bir sosla kaplandıktan sonra özel sunumuyla servis edilmekte muhteşem bir tat. Körfez Restoran'da kültür balığı kesinlikle bulunmuyor ve yerli kalamar kullanılıyor. Kalamar, tava yerine ızgarada pişiriliyor. Bütün kızartmalarda zeytinyağı kullanılıyor. 4 çeşit peynir, badem, fındık ve ceviz bulunan Girit ezmesine Ayvalık'ın meşhur zeytinyağı da konulunca lezzetine doyum olmuyor. Isırgan otlu fener kavurma da Salih ustanın özel lezzetlerinden. Balık çeşitleri mevsimine göre değişmekle birlikte levrek sarma, asma yaprağında levrek ızgara, dülger (peygamber balığı) ve safranlı, kekikli dil balığı muhteşem. Tatlılardan taze lordan yapılan Körfez tatlısını mutlaka tatmalısınız. İncir, kabak gibi birçok çeşit tatlı mevcut.