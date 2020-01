Bugün insanların sosyal, özel ve iş yaşamında fark yaratması ve başarılı olması için, kişisel marka yönetimi ve kişiye özel gözlük tasarımı çok önemli bir faktör... Günümüzde şirketler ürün ve hizmetleriyle marka oluşturmak ve başarılı markalar haline gelmek için uğraşırken, bireyler de bireysel farkındalıkları geliştirip, kişisel özelliklerini güçlendirerek 'kişisel marka' olmak için çabalıyorlar. Çünkü başarılı ve güçlü kişisel marka; değerinizi dış dünyaya yansıtır. Rekabet içerisinde farklılaştırır, duygusal bağlantılar tesis eder ve daha iyi ücret için kapılar açar. Kötü zamanların kolay atlatılmasını sağlar, sizi takip eden değil takip edilen ve size olan talebi artırır. Kişisel markalaşma, hem ünlüler için hem girişimciler hem de profesyoneller için kullanılmayı bekleyen bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek için en güçlü ve farklı yönlerinizi ortaya çıkararak kişisel marka olmanız mümkün. Bunun içerisinde dış görüntümüzü etkileyenlerden en önemlisi gözlüğümüzdür. İnsan yüzü, eşsiz ve özel. O halde gözlükler de öyle olmalı.

Gözlüklerinizi, ihtiyaç ve beklentilerinize uygun şekilde kişiselleştirebilirsiniz.



YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Kişiye özel gözlük tasarımının İzmir'deki adresi, bu işi sevgi ile profesyonel olarak yapan 30 yıllık optisyen Ahmet Arı... İzmir'in Konak ilçesinde Zafer Optik olarak kişiye özel tasarladığı gözlüklerle optik sektöründe az rastlanan çalışmalara imza atıyor.



Ahmet Arı

"Günümüzde pek kalmamasına rağmen ben kişinin optisyeni olmaya devam ediyorum" diyen Zafer Optik mağazasının sahibi optisyen Ahmet Arı, şöyle devam ediyor: "Kişiye özel farklı tasarımlar yapıyoruz, kişinin yüzüne uygun gözlüğü, protezi yaparken kişinin yüz hatlarına uyumlu burun üzerine oturumunu, çok rahat olmasını ön planda tutuyoruz. Kişinin yüzü ile gözlüğünün uyumu yaşam tarzında önemli. Günlük hayatında kişinin aktif yaşantısını, yaşam kalitesini olumlu yönde geliştirecek şekilde tasarlıyoruz. İşin sırrı püf noktası kişiyi tanımaktan geçiyor. Kişiyi tanıyınca ona göre planlama yapıyoruz. Benim için her müşterimi Zafer Optik ailesinin bir üyesi olarak görüyorum"

YAŞAM TARZI DA ÇOK ÖNEMLİ

Her kişinin gözlüğünün farklı olması gerektiğine dikkat çeken Arı, "Dükkana her gelen kişi ile empati yapabiliyorum. Her müşterimin bendeki yeri ayrıdır ve hepsine özel çalışırım. Yani sizin takmış olduğunuz ürünün bir başkasının yüzünde olmasını istemem. Bu size özeldir. Kişiye özel gözlük yapılır. Almanya'dan, Rusya'dan ve Kıbrıs'tan 20-25 yıllık müşterilerim var. Birçok müşterim de ailecek gelir. Bir gün tek müşterimden şikayet duymadım. Bunun benim için anlamı çok büyük" dedi.

Ahmet Arı'nın bu mesleği seçmesinin özel bir sebebi var, dedesi sağ gözünü kaybetmiş, dedesinin göz sağlığını araştırmak için bu mesleği benimsemiş, onun gözlüklerini yaptırmış. Ona dedesinin gözü çok acı vermiş. Babaanne çocuk yaşta su çiçeğinden gözlerini kaybetmiş. Bu mesleğe merak salmış, lise yıllarında gözlükçüde çırak olarak başlamış. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazanmış. 4. sınıfta bırakmış. Ege'de optisyenlik okumuş.

Babaannesi ve dedesini andıran kişilerden ücret almıyor. Hiçbir şey için benliğinden değerlerinden vazgeçmemiş. İnsanı seviyor, insan odaklı çalışıyor. Zafer Optik'e bilen geliyor, gözlük için referanslı geliyor. Eşi Melahat hanımın hayatında önemli bir yeri var. Başarısının arkasında Melahat hanım yatıyor. Para kazanmayı değil insan olmayı becermiş.

Son söz; Baş+arı: "Baş" olmak için "arı" gibi çalışmak gerekir. Mümin Sekman