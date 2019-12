Cunda’da kurulan ilk oteller arasında bulunan Nisi Otel’in bahçesinde fotoğraf çektirmek bir gelenek olmuş... Fatoş hanımın kahvaltısı ve özel ikramlı kahve saatleri ise muhteşem

Bugün lezzet durağımız Ayvalık'ın mistik adası Cunda'daki Nisi Otel. Nisi, Ayvalık ve Cunda'nın ilk kurulan 6. otelidir, bugün 480 otel hizmet vermektedir. Ayvalık ve Cunda turizminin, otel kültürünün gelişmesinde ve marka değerinin yükselmesinde çok büyük katkısı vardır. Bu gelişmede ise hiç kuşkusuz Nisi Oteli'yle yoktan var eden pozitif enerjisi, hayata bakışı ve üretkenliği ile herkesin sevgisini kazanan girişimci yatırımcı iş insanı Fatma Ayaz nam-ı diğer Ayvalık'ın Fatoş ablasının rolü büyüktür. Tam bir Ayvalık fanatiği olan Ankaralı Fatma Ayaz bu butik oteli uzun ve yorucu bir sürecin sonunda hayata geçirmiş.





KÜRKTEN OTELE



Nisi'yi kelimelerle anlatmak yetmez, gidip yaşanması gerekir. Otelin dekorasyonu dinginlik ve güzellik, huzur vadediyor. Aynı şekilde bahçede harika bir keyif ortamı mevcut. Yaz- kış bahçesi bakımlı. Kışın ayrı çiçekler, begonviller, Arap yasemini, 400 yıllık zeytin bonzailer, 100 yıllık ağaçlar ve petunyalarla farklı bir bahçe düzenlemesi dizayn edilmiş. Gelin ve damatların düğün fotoğraflarını çekmek için sıraya girdiği bir bahçe. Nisi'nin Türkçe anlamı ada. Cunda'daki bu şirin otel adını "Mis Nisi"den almış artık mis gibi kokan ada pek kalmadığı için sahipleri otele Nisi adını vermişler. Rahmi Koç Denizcilik Müzesinin (Eski Taksiyarhis Kilisesi) hemen yanındaki bu otel, sizlere yemyeşil ve çiçekli bahçesinden tarihi manzaralar sunuyor. 2012 yılında açılan otel 17 oda ile hizmet veriyor. Nisi Otel'e gidince bir otelde kalmıyorsunuz, pozitif enerjisiyle sizi etkileyen Fatoş Hanım'ın güzel, sıcacık evine misafir oluyorsunuz. Odalarından, dekoruna, bahçe peyzajından, sabah ikram edilen kahvaltıya varıncaya kadar her şey kusursuz. Çalışanlar profesyonel, güler yüzlü işlerini sevgi ile yapıyorlar. Nisi Otel'de mimariden bahçe düzenlemesine, dekorasyondan mutfağa değin her detay, kendisi de aslen modacı olan Fatoş Hanım'ın ince zevkinin ürünü... Ama daha önemlisi, tabii ki tatlı dilleri ve güler yüzleri. Hikâye 70'li ve 80'li yıllar Ankara'sını bilenler As Kürk'ü hatırlayacaklardır. Bir efsaneydi. Yıllarca karı-koca yarattıkları markaları için gece gündüz çalıştıktan sonra Fatoş hanım artık enerjisini biraz bölmek istediğini ve vaktinin büyük bir bölümünü âşığı olduğu Cunda'da geçirmek istediğini söylüyor eşine. Beşiktaş Spor Kulübü'nde yöneticilik yapan Latif bey yıllarca peşinden koştukları eski bir mezbelelik olan 2 küçük taş evi almakla işe başlıyor. İnce eleyip sık dokuyarak yaptıkları inşaatın ardından, sıra geliyor iç mekânlara ve dekorasyona. Kestane ağacına oyulmuş dolap kapakları, ipek kadife döşemeleri hatta antika balkon iskemleleri ile pahalı ve farklı bir şıklıkta odalar. Bu şıklık otelin tüm iç ve dış mekânlarında hâkim. İspanya'dan getirilmiş zeytin ağaçları ile kaplı bahçesi öyle meşhur olmuş ki Cunda'da, evlenen çiftlerin Nisi Otel'in bahçesinde fotoğraf çektirmesi artık bir ritüel olmuş. Yolunuz Cunda'ya düşerse, konaklamasanız bile mutlaka bir Türk kahvesi içmeye ve Fatoş hanımla sohbet etmeye uğrayın derim.





EV YAPIMI REÇELLER



Nisi Otel'de her sabah harika bir serpme kahvaltı sunuluyor. Ev yapımı reçeller, soslar, hamur işi yiyecekler, yöresel peynirler, otelin kendi çiftliğinden toplanan zeytin çeşitleri, zeytinyağı, yumurtalar ve organik sebzeler, serpme kahvaltıda sunulanlardan sadece bir kısmı. Nisi Otelde kahvenin yanında gelen likörler Fatoş hanımın müşterilerine özel ikramı. Güneşte karanfil, çubuk tarçın ve şekerli vişne 1 yıl fermante edilerek hazırlanıyor. Nisi Otel, Cunda Adasının tam merkezinde bulunmaktadır. Şehrin içinde merkezinde ama bir o kadar da sessizliğin sakinliğin huzurun adresi. Sahile yalnızca 1 dakikalık yürüme mesafesindedir. Dilerseniz, sahilde bulunan restoranlarda, kafelerde ve barlarda vakit de geçirebilirsiniz. Nisi Otel, Ayvalık merkeze 7 kilometre uzaklıktadır ve en yakın havalimanı olan Edremit Körfez Havalimanı ile arasında 46 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Son söz; Nisi otel Ayvalık'ın Cunda'nın marka değeridir. Ayvalık ve Cunda turizminin otel kültürünün gelişmesinde markalaşmasında Nisi otel ve Fatoş hanımın yeri ayrıdır. Bu marka değerin ortaya çıkmasında büyük emeği çabası olan işini sevgi ile tutku yapan Fatoş hanımı kutluyorum.