Alışılan ismiyle 'Alternatif tıp' Sağlık Bakanlığındaki resmi adıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak anılan tedavi yöntemleri, günümüz tıbbının artık göz ardı edemeyeceği bir konuma gelmiştir. Bunun birebir yaşanmış öyküleri de var. İşte bunlardan biri de Dr. Murat Ünlü. Alternatif tedaviyi bir tıp doktoru olarak modern tıp çalışmalarıyla birleştiren ve geliştirip toplumun hizmetine sunan bir isim Dr. Ünlü. Kendisi, Ar-Ge çalışmaları sonucunda dünyada ilk kez uygulanan yöntemlerle Gaziemir'de inovatif ürünlerin üretildiği uluslararası standartlarda bir üretim tesisi ve AR-GE laboratuvarı ile bir tamamlayıcı tıp kliniğinin kurucusu aynı zamanda. Fitoterapi uzmanı olan, Sağlık Bakanlığı'nın da ilk fitoterapistlerinden olan Dr. Ünlü, 2007'de tıp eğitimi sırasında yakalandığı 'ankilozan spondilit' hastalığı nedeniyle geleneksel tedavi yöntemlerini kendinde uygulamaya başlamış.Sağlıkçı bir aileden gelmesi de araştırmalarında önemli bir etken olmuş.Dr. Ünlü, "Fitoterapi, ozon tedavisi, hacamat, sülük gibi tedavi yöntemlerini kendimde uyguladıktan sonra hastalığımla ilgili müthiş gelişmeler olduğunu gördüm. Ağrılarım azalmaya, hareketlerim düzelmeye, aldığım ağrı kesiciler bile daha iyi tesir etmeye başladı" diyor.Modern tıbbın ve geleneksel tedavi yöntemlerinin birbirinden ayrılmaması gerektiğini ve birlikte hastaya akılcı bir şekilde uygulandığında tedavi anlamında ortaya bir sanat eseri çıktığını ifade ediyor.Bu alandaki araştırmaları sırasında, fitoterapi hekimlerinin tedavilerinde doğru etken maddelerle oluşturulmuş ürünleri bulmakta zorlandığını fark etmiş.Bu amaçla hastalara en doğru ürünü ulaştırmak için 2017 yılında Dr. Henri phytopharma üretim tesisini kuran Dr.Ünlü, şunları söylüyor: "Uluslararası standartlarda ve kalitede bitkisel etken maddelerle üretime başladık. Hastalarımıza verdiğimiz etken maddelerin ne olduğunu biliyoruz. Kliniğimizde; ozon tedavisi, kupa- hacamat tedavisi, proloterapi, sülük tedavisi, mezoterapi ve fizik tedavi uygulamalarını da yapıyoruz. Hastalarımızın tedavilerini yapan hastanedeki hekim arkadaşlarımızı da gerektiğinde uyguladığımız tedavi yöntemleri hakkında bilgilendiriyoruz." Bu amaçla, Dr. Henri markası altında yaklaşık 35 ürün modern tesislerde, bilimsel şartlara uygun üretiliyor. Uluslararası kalite yönetim standartlarına ve gıda güvenliği sistemi belgelerine sahip tesiste, ürünler İyi Üretim Uygulamaları (GMP) kontrolünde yapılıyor.Türkiye'nin bitki florasından elde ettiği etken maddelerle elif ve defne ismindeki kızlarının adından "ELİDEF" markasını yaratan Dr. Ünlü, "Günümüzün en önemli sorunları stres, yanlış beslenme ve zararlı alışkanlıklar nedeniyle bağışıklık sistemimizin zayıflamasıdır. ELİDEF'İ üniversitelerden uzman öğretim üyeleri ile işbirliği yapıp bir Ar-Ge projesi haline getirdik ve KOSGEB'e sunduk. Projemiz Nisan ayı itibarı ile sonuçlanacak ve bu projenin devamı niteliğinde ikinci etap çalışmalara başlayacağız. "ELİDEF" markalı ürünümüz, dünyada alanında ultrasonik (ses dalgası) yöntemiyle üretilmiş ilk bitkisel ürün olma niteliğine sahip" dedi.