Fabrikasyon lezzetlerden sıkılanların mekanı Ah Azize, müziğiyle ortamıyla, kalitesiyle sıcaklığıyla zincir restoranlara meydan okuyor

Büyük restoranların, tadı damağımızda kalan lezzetli yemekleriyle hatıralara yerleşen küçük mekanlara kafa tuttuğu günler yaşıyoruz. Ancak samimiyeti yansıtan mekanları sevenler de var. Bu sayede onlar zamana meydan okumaya çalışıyor. Bugünkü lezzet durağımız Ah Azize de böyle bir mekan. En güzel sohbetler hala orada yapılıyor, en unutulmaz anlar hala orada yaşanıyor...





ORTAK TECRÜBE

Canlı müzik eşliğinde muhteşem lezzetlerin sunulduğu mekan genellikle kadınların uğrak adresi. Mekanın dekorasyonu çok özel olarak tasarlanmış. Yaşanmışlıklardan kullanılmış eşyalardan çok farklı bir tasarım ortaya konmuş. Emekçi üç ortağın bugüne kadar bilgi birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek açtıkları bir mekan. Sevdikleri ruhunu verdikleri işlerini misafirlerine kalite ve lezzeti bir arada yaşatmak için yola çıkmışlar. Amaçları sektöre farklı bir bakış açısı lezzet ve kalite getirmek. Bu amaçla işlerini en iyisini yaparak misafirlerini memnun etmek. İzmir'in kalite ve lezzet adresi olmak istiyorlar. Sezai Ercül, Erman Birlik, Çağdaş Kılıç ortaklığında kurulan mekan 200 kişilik kapasiteye sahip. Pazar hariç her gün canlı müzik dinlemek mümkün. Sezai Ercül çocukluğundan itibaren bu sektörün içerisinde her kademede çalışmış. Eti, mezeyi, eğlenceyi seven herkesin keyifle gidebileceği bir yer Ah Azize...



ARANAN LEZZETLER

Henüz 2 yıllık bir geçmişe sahip olan mekanın müdavimi oldukça fazla. Müzikli mekânlardaki düşük servis ve hizmet kalitesi genellemesinin dışında kaldıkları için bir gelen bir daha gelmek istiyor. Çünkü müziğin de mutfağın da usta isimleriyle çalışıyor işini sevgi ve tutku ile yapan işletmeciler. Mutfakta işinin ehli ustalar Ramazan Ekinci ve Hasan Alökmen bulunuyor. Hem keyifli bir ortamda müziğinizi dinleyip, hem de en özel mezeler ve yemekler eşliğinde dostlarınızla güzel bir akşam geçirmek istiyorsanız adresiniz Ah Azize....





SOĞUKLARI SEÇMEK ZOR

37 çeşit bulunan Ah Azize'de soğuk meze çeşitlerini seçmekte zorlanıyorsunuz. Mekana ait gelincik, atlıcan, ceviz, süzme yoğurt, közlenmiş patates ve közlenmiş patlıcan ile yapılıyor. Girit kabağı, havuç, ceviz ve zeytinyağının karışımından oluşan Azize'yi mutlaka denemelisiniz. Köz patlıcan, fava, köpeoğlu, benim sayabildiklerim.



ŞÖLEN GİBİ SOFRALAR



ARA SICAKLARDA, Tereyağlı ciğer harika, deneyin derim. Kaşarlı mantar, kelle söğüş, tereyağlı incik, karides ve kalamar benim favorilerimden.



ANA YEMEKTE, ızgara çeşitlerinin her türlüsünü bulmak mümkün. Et ürünleri ağırlıkta antrikot, lokum bonfile, saray kebabı, şaşlık, kuzu küşleme, kuzu kelebek, kuzu külbastı, kuzu pirzola, köfte çeşitleri ve çöp şişin en lezzetlisini yiyebilirsiniz.



DRY (KURU ET) GRUBUNDA, T- bone ve Dallas'ı deneyebilirsiniz



TAVUKTA, badem kanat, tavuk şiş, tavuk külbastı favorilerden.



TATLI OLARAK, fırın helva, revani, Kemalpaşa tatlısı, peynir tatlısı, ekmek kadayıfı, ayva ve kabak tatlısı harika.



SON SÖZ; Her sektörde olduğu gibi hizmet sektöründe de fark ortaya koyduğunuzda kısa sürede fark ediliyorsunuz. Lezzet tutkunlarının, dost muhabbeti sevenlerinin bunların yanında kaliteli müzik dinlemek isteyenlerin adresi oluyorsunuz. Ah Azize'nin markalaşma süreçleri ve iletişim yönetimi doğru yapılırsa yani bu kalite ve işletmecilik anlayışı hedef kitlelere doğru anlatılırsa, uzun yıllar İzmir'in en iyisi Ah Azize olur.