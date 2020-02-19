Ekonomik verilerde son günlerde olumlu haberler birbiri ardına geliyor. Merkez Bankası cari işlem verilerini açıkladı: Son 18 yılın en yüksek cari fazlası verildi. Yine konutta, evde 2019 rekorla bitti 2020 rekorla başladı.

Faizdeki düşüş devam etmekte, vadeli mevduatın ortalama faizi geçen yıl haziran ayı sonunda yüzde 23'e dayanmıştı.

Aradan altı ay geçti, 2020'ye geldik ve ortalama faiz artık yüzde 10'un altında.

Son veri 10 Ocak'taki durumu gösteriyor ve faiz yüzde 9.81'e inmiş durumda.

Borsa tüm zamanların rekorunu kırıyor, borsanın piyasa değeri ikiye katlandı.

Ancak tüm bu olumlu verilere karşın piyasada istenilen bir hareketlenme yaşanmamakta, likidite sıkışıklığı devam etmektedir. Bu olumlu veriler henüz vatandaş nezdinde hissedilmemektedir.

Ekonomide kötü günlerin geride kaldığı gelen verilerden anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin potansiyeli çok yüksektir, öncelikle genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye olanakları çok yüksek dinamik bir ülkedir.

Bu dönemde ekonomiye ağırlık verecek, yapısal reformları gerçekleştirecektir.



DEMOKRASİ-EKONOMİ İLİŞKİSİ

Türkiye demokrasi liginde üst sıralara tırmanmalı; çünkü demokrasi ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiler anlamlıdır.

Büyümenin, yatırımın ekonomik kalkınmanın ön koşulu demokrasidir.

Türkiye son dönemde kredi ve inşaata dayalı modelle tüketimle büyümüştür.

Kaliteli olmayan büyüme bir anda sürpriz yaparak zikzak çizmekte ve küçülmeye dönmektedir. Önümüzdeki dönemde yüksek kaliteli ekonomik büyümeye odaklanılması gerekiyor. Doğru büyüme şu üç adımla olur: İstihdam büyümesi, tüm işgücü için ücret büyümesi, sağlık ve eğitime doğru yatırımda bulunmak. Türkiye'nin sorunu sadece üretmemesi ya da üretmeden tüketmesi değildir. Türkiye'nin bu konudaki birinci sorunu; ürettiği malların içinde ithal girdilerin büyük yer tutmasıdır. İkinci sorun, üretiminin düşük teknolojili, markasız ürünlerde yoğunlaşmasıdır.

Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,7'dir.

Orta ve düşük teknolojili mallar ihracatı düşük döviz getirisi sağlamaktadır.



EN YÜKSEK CARİ FAZLA

Türkiye'nin cari işlemler hesabı 2019'da, 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek düzeyde cari fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.



2020 REKORLA BAŞLADI

Düşen konut kredisi faizleri ve mevduat faizlerinin etkisiyle 2019 son çeyreğinde yükselen bir ivme kazanan konut satışları, yeni yıla rekorla başladı. Türkiye'de Ocak ayında satılan 113 bin 615 konut, tüm zamanların en iyi ocak satış rekorunu getirdi.

Ocakta satılan konutlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.8 arttı. Vadeli mevduatın ortalama faizi geçen yıl haziran ayı sonunda yüzde 23'e dayanmıştı.

Aradan altı ay geçti, 2020'ye geldik ve ortalama faiz artık yüzde 10'un altında.

Son veri 10 Ocak'taki durumu gösteriyor ve faiz yüzde 9.81'e inmiş durumda.



BORSANIN DEĞERİ KATLANDI

Borsa İstanbul 2020 yılının ilk günlerinde TL bazında rekorlar kırarken dolar bazında da şirketlerin piyasa değeri 2018 ağustos kur şokundan bu yana ikiye katlandı. Şirketlerin 115 milyar dolar olan piyasa değeri 218 milyar dolara çıktı.

Yabancıların borsadaki payı yüzde 62,80 seviyesinde bulunuyor. Yabancı payının yükselme eğilimi önemli. Özellikle endeks hisselerinde gelecek olan alımlar borsayı yukarı taşımaya devam edecektir.

SON SÖZ; Ekonomi, gelecekteki gelişmeleri karşılamak için bugünden yaptığımız hazırlıklardır. Calvin Coolidge