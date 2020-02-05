Sevgili okuyucularım kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Bu süreçte doğuştan eksik olan kalp kapakçığımın değiştirilmesi amacıyla açık kalp ameliyatı geçirdim. Ameliyatım da üniversitemiz yani Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahinin değerli hocalarından Prof. Dr. Özalp Karabay tarafından gerçekleştirildi. Çok zor ve yoğun bir ameliyat süreci olmasına rağmen sayın hocalarımın yoğun ilgisiyle kısa sürede taburcu oldum. Ameliyat sürecinde bütün imkânlarını seferber eden Prof. Dr. Özalp Karabay ve ekibine ve anestezi doktorum Prof. Dr. Hasan Hepağuşlar'a yüreklerini verdikleri emekleri için çok teşekkür ediyorum, kendilerine minnet borçluyum.



HAYATA YENİDEN SARILMAK

İnsan hayatının bazı dönemleri çok önemlidir. Hayatı tekrar sorgulamaya başlıyor, yaşama yeniden merhaba demenin ve yaşamın değerini kavramının keyfini yaşıyorsunuz. Yoğun koşuşturmaların içerisinde, hayatın anlamını kavramayı, hissetmeyi, bize sunulmuş bir armağan olarak görmeyi unutuyoruz. Oysa hayatımızın anlamı dünyaya kattığımız değerde saklıdır. İşte, sıra dışı insanla sıradan insanın farkı buradadır. Sıradan insan, yaşamının anlamını sahip olduğu değerde bulur. Sıra dışı insan ise yaşamının anlamını dünyaya kattığı değerde bulur. Mevlânâ, idrak edilen zamanı en ideal biçimde değerlendirmeyi, o zaman açısından sahip olunan fırsat ve imkânları iyi kullanmanın önemini belirtir ve hangi yaşta olursa olsun bu gerçeğin değişmeyeceğini hatırlatarak şöyle der: "Yaşadığın zamanın fırsatını elden kaçırmadıysan, vaktin adamı da, genci de, yaşlısı da sensin."



STEVE JOBS'UN SON SÖZLERİ

Apple'ın dahi çocuğu Steve Jobs da, "Bir insan ameliyathaneye girdiğinde, o ana kadar okumayı bitirmiş olması gereken bir kitabın olduğunu fark ediyor: 'Sağlıklı Hayat Kitabı.' Şu anda nasıl bir hayat sahnesinde olduğumuzla, zaman içinde, perdeler aşağıya inince yüzleşiyoruz. Ailenizin, eşinizin ve dostlarınızın sevgilerine değer verin. Kendinize iyi bakın. Diğer insanlara şefkat gösterin" demiştir. Ben bu duygularla hayatımın çok önemli bir ameliyatına girdim. İşlerini sevgiyle yapan üstat hocalarımızın sayesinde başarılı bir operasyon gerçekleşti. Mesleğini bir telkâri (El sanatları) ustası titizliğinde yapan, işinin aşığı, beyefendi saygın bir bilim insanı Prof. Dr. Özalp Karabay... Doktorluğun nasıl kutsal bir meslek olduğunu, insan hayatının geleceğini nasıl belirlediğini, onun çabalarıyla daha iyi anladım. Hele ki bu çaba, insan hayatının en önemli organı kalp için ise, değeri daha da artıyor. Bu meslek, severek, tutkuyla yüreğinizi koyarak, hayatınız olmuşsa daha değerli oluyor. Prof .Dr. Özalp Karabay işini tutku ile yapan adeta işiyle yaşayan bir bilim insanı. Bilim dünyasında aort kapağında dikişsiz değişim gibi birçok yeniliğe, başarıyLa imza atan Prof. Karabay alanında Türkiye'nin sayılı kalp damar cerrahlarındandır. Prof. Dr. Özalp Karabay ayak atardamarları yüzde 100 tıkalı olan hastalarda cerrahi müdahale (bypass) yapılmadan, şu ana kadar ABD dışında sadece ülkemizde uygulanan yeni bir teknikle damar açılmasını sağlamıştır. Yurt dışından getirilen bio-protez (suni) aort kapağının dikişsiz yöntemle 30-40 dakika yerine, sadece 5 dakikada değiştirilmesi esasına dayalı bu yeni yöntem Türkiye'de bugüne kadar sadece beş kez yapılırken, altıncı ameliyat Prof. Dr. Özalp Karabay tarafından gerçekleştirilmiştir. Son söz; Başarı, içindeki potansiyeli en iyi şekilde işleyip üstün sonuçlara çevirmektir. Büyüklük, kendi hayatından taşıp, dünya ve insanlığa katkıda bulunmaktır.

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