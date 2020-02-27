İzmir her geçen gün yıldızı parlayan, marka dünya kenti olma yolunda ilerleyen önemli bir şehir. İzmir; sanayi, ticaret, ulaşım, liman, askerî ve üniversite şehri özelliğiyle çok fonksiyona sahip bir kentimizdir. Doğal limanı olması, iyi bir ulaşım ağıyla çevresine bağlanması İzmir'i büyük bir sanayi ve ticaret şehri haline getirmiştir. Bu noktada ayrıca İzmir'e bir lojistik köy kurulması, Çandarlı Limanı'nın ve otoyolların faaliyete geçmesi, Alsancak Limanı'nın yapısal olarak iyileştirilmesi, havayolu trafiğine uygun olması yatırım için en önemli itici güçler olacaktır. Uluslararası firmaların ülkemize yatırım yaparken ilk tercih ettiği şehirdir.

İzmir son dönemde birçok önemli fuar ve organizasyona ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye'de Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde 2021 yılında dünyanın en büyük gıda hareketi olan Terra Madre İzmir'de düzenlenecektir. Geçtiğimiz günlerde uluslararası hotel ekipmanları, ağırlama, konaklama teknolojileri fuarı HORECA İzmir'de gerçekleştirildi. Yurt dışından gelen heyetlerin arasında;

Dünya Turizm Örgütü Başkanı, belediye başkanları, tur operatörleri, yabancı medya temsilcileri, gastronomi ve seyahat blogger'ları ile ilgili davetliler yer aldı.

Fuara 400'den fazla firma katıldı.

HORECA, HOtel, REstoran, CAfe sözcüklerinin ilk iki harfinden oluşan bir kısaltma kullanıyor. İlk kez 2019 yılında gerçekleştirilen fuar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve GL Platform Fuarcılık tarafından projelendirilerek düzenlenmekte.

HORECA Fuarı, İzmir'in yıldızını daha da parlatmıştır. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında Türkiye turizmi büyüme başarısı gösterdi ve bu yıl Ege Bölgesi'ni 6 milyon turistin ziyaret etmesi öngörülmektedir.

İzmir bu organizasyondan en iyi şekilde yararlanmış ve HORECA Fuarı İzmir'e büyük katkı sunmuştur.



DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

HORECA sadece fuar değil, festival tadında bir organizasyon oldu. Bu fuarda yeme, içme, workshoplar, şovlar, yarışmalar, seminerler ve Ege Bölgesi'ne has değerler ortaya konuldu. Bunlarla birlikte turizm sektörünün buluşma noktası oldu.

Bu fuarla İzmirimiz, bölgemiz ve ülkemiz tüm dünyaya tanıtılmıştır.

Büyük ölçekli fuarlardan fonksiyonel ve bölgesel bir fuar anlayışına evrilen uluslararası fuar trendleri gözönüne alındığında HORECA, önümüzdeki yıllarda İzmir'in marka değerine büyük katkılar sağlama noktasında güzel bir örnektir.

Çünkü fuarcılığın doğasında olan yeme, içme ve konaklama unsurlarına odaklanmış durumda. Bilindiği gibi fuarlar stand yapı teknolojisinden nakliye ve gümrük işlemlerine 15 sektörü doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Bunun mikro örneği İzmir'de söz konusu, çünkü diğer kentlerde ticaret ve sanayi odaları inisiyatifi söz konusu iken, yeni fuar alanı İzmir Belediyesi tarafından yapıldı.

HORECA Fair'de yurt dışından Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden alım heyetleri, ziyaretçiler, turizm sektörüne yön veren isimler hem katılımcı hem de düzenlenen panellerde konuşmacı olarak yer aldı.



İZMİR'DE 3 D FORMÜLÜ

Etik Başkanı Mehmet İşler, ikinci kez Fuarİzmir'de düzenlenen fuarın ulaştığı büyüklükten memnun olduklarını söyleyerek, 5 yıl sonrası için olumlu öngörülere sahip olduklarını vurguladı. İzmir'in 3 D formülüne uyduğunu savunan İşler, kentin değişim, dönüşüm ve dinamizm ile özdeşleştiğini ifade etti.

Son söz; "İzmir fuarlar ve kongreler kenti olacaktır." Ahmet Piriştina