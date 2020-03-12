Yüzyılların kültürel mirasını üzerinde taşıyan hayallerin ilmek ilmek dokunduğu, bir kültürü, bir tarihi yaşatmak insanoğlunun en önemli görevlerinden biri...

Dünyaca ünlü Yağcıbedir halılarını yaşatmak için gösterilen her çaba da...

Bu geleneksel kültürü gelecek nesillere aktarmak maksadıyla başlatılan "Yağcıbedir Kültür Yolu" projesinin ilk çalıştayı Bergama'da gerçekleşti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Yağcıbedir Yörükleri tarafından yaşatılan halılar renk yapısı, desenleri, motifleri ve en çok da hikâyeleriyle zengin bir kültürel mozaiğin önemli bir parçası konumundadır.



YAVAŞ'IN BAŞARISI

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, en büyük hayali olan Yağcıbedir Kültür Yolu projesini, bir kültür ve turizm potansiyeline dönüştürdü.

Kültür şölenine dönen Çalıştay'da Yağcıbedir halılarının gelecek nesillere aktarılması için yapılacak çalışmalar konuşuldu. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bugün kültürlerimiz adına, geleceğe aktarmak adına önemli bir projeye imza atıyoruz. Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a özellikle teşekkür ediyorum.





Projemiz Çalıştay ile süslendi.

Kız evi ile oğlan evi yıllar sonra buluştu" diye konuştu.

Yağcıbedir halıları ve Yörük kültürünü dünyaya tanıtmak ve yaşatmak adına birçok başarılı çalışmaya imza atan Başkan Yavaş ise, "Biz hayaller ile başladık. Hayalimiz dünyada nadir olan Yağcıbedir halılarımızı, kültürünü, yapım aşamalarını, hikayelerini Yağcıbedir Kültür Yolu Projesi ve turizmle birleştirip yaylasından ovasına kadar tanınmasını sağlamak.

Bu halılar bir yaygı, yere atılan bir bez değil. Yağcıbedir halısı her deseninde, motifinde ayrı bir hikayeyi barındırıyor. Bu halılar birer sanat eseri. Halıların aşkını, sevincini, kültürünü göreceli olarak aktarmak adına bu proje önemli. Bergama belediye başkanıma, Büyükşehir belediyemize, katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki ülkemiz adına da örnek ve güzel bir proje olacak.

Kültürümüzü, sanatımızı geleceğe aktarmazsak geçmişin ne kıymeti var? Bu zengin miras Yağcıbedir Kültür Yolu ile geleceğe taşınacak" dedi.

Son söz; Yağcıbedir halılarının hikâyelerini ortaya koyarak, yaşayan bu kültürün tanınmasını sağlamak ve bu kültürü turistik bir çekicilik haline getirmek değerli bir çalışma.

Bu Çalıştay ile unutulmaya yüz tutmuş olan kültürel unsurların varlığına dikkat çekilmesi, değerinin vurgulanması ve öneminin hatırlanması çok önemlidir.