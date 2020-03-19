Bugün köşemde İzmir'in marka değeri Folkart'tan ve Folkart Gallery'deki Fikret Mualla sergisinden söz etmek istiyorum sizlere... Folkart Gallery, 2020 yılının ilk sergisinde Paris Ekolü'nün özgür ve özgün paleti Fikret Muallâ'ya ev sahipliği yapıyor. "Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Muallâ" isimli sergi daha şimdiden Folkart Gallery'de ziyaretçi akınına uğradı. 55 eserin yer aldığı sergide sanatçıya ait mektup, kitap ve kişisel eşyalar; kişisel ve kurumsal koleksiyonlardan derlenen çalışmalar buluşuyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "İzmir'de 15. sergimizi açtık. 15 sergide 600 bin sanatseveri ağırladık.

İzmir'in kültür sanat şehri olma hedefine katkı sağladığımız için mutluyuz" dedi.

Konuşmasında "İzmir'e tersine beyin göçü başladı, bu süreçten en karlı çıkacak şehir yine İzmir olacak" diyen Sancak, "Biz kendimize, güzel ve büyük Türkiye'ye, İzmir'e ve bunların toplam gücüne inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye'nin, tüm kurumları ve stratejileriyle, hızlı ve güçlü politikalarıyla, ekonomik hedeflerinde ilerleyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



KENTE KATKILARI ÖNEMLİ

Sancak Ailesi, ticari yolculuğuna 1950'li yıllarda baba Abdülkerim Sancak öncülüğünde başlamış. Folkart da, 2006 yılında Saya Grup tarafından kuruldu. Bu süreçte, Folkart'ın, özgün, değerli, prestijli, dikkat çeken projeleri ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ödüllere layık görüldü.

Folkart, Avrupa'nın en yüksek ikiz kulelerinden biri olan Folkart Towers ve Türkiye'nin en büyük ilaç fabrikalarından Pharmactive'in inşası gibi, dünya standartlarında çok sayıda projeye imza attı.

Öncelikle İzmir'de yaşayan İzmir sevdalısı birisi olarak Folkart'ın İzmirliye ve İzmir markasına yaptığı katkıları çok önemsiyorum.

Biliyorsunuz, Ekonomist ve Capital dergileri tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gayrimenkulün Liderleri (Real Estate Stars) Ödülleri sahiplerini buldu. Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketlerin yarıştığı etkinlikte, dört ayrı kategoride ilk beşe giren şirketler düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Folkart'ta ilk üçte yerini aldı.

İzmir'de yapılan bir araştırmada, Folkart; aynı zamanda "güvenin" adresi oldu.

Bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından, 1000 kişi ile doğrudan yapılan görüşmeler ışığında hazırlanan, "Marka Bilinirliği ve Algısı Araştırması'na göre; Folkart'ın marka bilinirliği yüzde 98.6, marka güven oranı yüzde 87.1, tavsiye etme düzeyi ise yüzde 98 olarak belirlendi.



SOSYAL PROJELERDE LİDER

Bir marka, toplumsal sorunlara getirdiği çözümler ile yaşadığı kentin imajını geliştirebilmekte ve ürettiği ürün ve hizmetlere kattığı ek değer sayesinde benzerleri arasında fark edilebilir hale gelmekte ve daha fazla tercih edilebilir olmaktadır.

Her işletmenin kendi iç kültürü vardır.

Folkart, hayata geçirdiği sosyal, kültürel, sanatsal projeleriyle de adından övgüyle söz edilen bir markadır. Sancak Ailesi 70 yıllık ticaret geleneklerinde, her zaman çevrelerine ve topluma değer katmayı hedeflemişlerdir.

Folkart karının net yüzde 20'sini, kazandığı bu şehirde hayır işlerine, kültür sanat alanına destek vermeye, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ayırmaktadır. Türkiye'de çok az şirket, bu yüksek sorumluluk anlayışına sahiptir.

Son söz; Folkart İzmir'in markası olarak doğmuş, ulusal bir marka haline gelmiştir.

İzmir'le bütünleşmiştir. İzmir'e kattığı değerler için Saya Group ve Folkart Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum.