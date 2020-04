Korona virüs salgını nedeniyle geçirdiğimiz bu zor günlerde acılarımıza, dertlerimize, çocuklarımıza sahip çıkan bir el var 41 yıldır; Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı... Vakıf, hakları risk altında olan tüm çocukların karşılaşabileceği olumsuz sosyal etkileri en aza indirmek için faaliyette bulunmakta; bu amaçla önleyici, koruyucu ve iyileştirici çalışmalar yürütmektedir. Korona virüsün daha yeni başladığı günlerde Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Özbek ve Başkan Yardımcısı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyi yaşanan süreçlerden dolayı bugün yayınlayabiliyorum.

Türkiye'de alanında markalaşmış bir kurum olan Koruncuk Vakfı, içinde bulunduğumuz zor günlerde en ön safta büyük emekler veren, canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında yer almış bir kurum... Bu kapsamda Koruncukköy Bolluca'daki tesislerini, Arnavutköy Devlet Hastanesi doktor ve hemşirelerinin hizmetine açmışlar.

Evinizden sağlık ve iyilik eksik olmasın!

Vakıf, Koruncukköy'de her türlü ihtiyacı karşılanan çocukların, salgın nedeniyle tedbir amaçlı güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıyor. Ancak evde kalınması gereken bu dönemi, onlar ve aileleri açısından sağlıklı kılmak için temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bunun için Koruncuklarımız ve ailelerine temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerini içeren Koruncuk İyilik Kolisi'ni hazırlamışlar.

Siz de Koruncuk İyilik Kolisi'ne katkıda bulunarak evlere sağlık ve iyilik ulaştırmamıza destek olabilirsiniz.



YENİ BİR YAPILANMA

1979 yılında Uluslararası bir vakıf tarafından kurulmuş Koruncuk Vakfı.

Dünyanın ilk çocuk köylerini oluşturan vakıf aile içerisinde çocuk yetiştirmek amacıyla çocuk köyü gerçekleştirmiş. 30 dönümlük arazide Bolluca'da kurulan köyde, Koruncuk Vakfı 1979'dan bu yana 500 kimsesiz ve koruma muhtaç çocuğu aile ortamında hayata hazırlıyor.

Yeni bir yapılanma ile şu an Urla'da 41 çocuğa umut veriyorlar. Temel amaçları tüm Türkiye'deki çocuklara, tüm gelir gruplarına ulaşmayı amaçlamak...

Vakıf 2019 yılında içerisinde sosyal tesisler ve akıl oyunları atölyesi de olan ideal bir köy ortaya çıkardı.

İzmir projeyi çok iyi sahiplendi, kimsesiz çocuk arama çalışmaları sürdü.

Koruncuk Vakfı Başkan Yardımcısı ve İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli "Köyümüz eğitim hayatı risk altında olan ve yaşam desteğine gerek duyan ilköğretim ilk 4. Sınıfı bitirmiş çocuklara ev sahipliği yapıyor. Dezevantajlı kızlarımız Türkiye'nin her yerinden geldi. Çok iyi uyum sağladılar. Uzman belletmenler tarafından eğitim hayatına devam ederken mutlaka hem akademik hem mesleki yeteneklerine göre mesleklerine kültürel olarak çeşitli atölyeler resim, spor müzik gibi eğitimleri vermeye gayret gösteriyoruz.

Hayata tutunan donanımlı bireyler yetiştirmek istiyoruz" dedi.



VAKFIN GELECEĞİ PARLAK

Koruncuk Vakfı bu yıldan itibaren çeşitli devlet kurumları ile iletişim halinde olacak. İlk olarak Adalet Bakanlığı ile bir proje imzalanacak. Bu anlaşma ile hapishanede 40 çocuğa vakıf tarafından özel eğitim verilecek. Cezaevlerinde hem eğitimcilere hem çocuklara hedef odaklı eğitim imkanı tanınacak. Amaç topluma kazandırmak. Aileye dönüş programı önemli bir proje, Belçikalı ortakla yapılan AB projesi koruması kaldırılmış çocukların Avrupa'daki sivil toplum örgütlerinin çalışmasını sivil toplumla aile arasında koordinasyonu sağlayacak bir çalışma. Vakfın kurduğu çocuk hakları platformunun başkanlığını Figen Özbek yapmakta, 29 sivil toplum örgütü var. 2020 Çocuk hakları Platformu İzmir'de gerçekleştirilecek. Son söz; ülkemize çocuklarımıza daha iyi bir dünya hayaliyle 41 yıllık bir rüyayı gerçekleştiren Koruncuk Vakfı'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kutluyorum.