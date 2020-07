Pandemi süreci bizlere sağlığın önemini, bununla birlikte güvenli ve sağlıklı beslenmenin önceliğini öğretti.

Korona salgını sayesinde sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu yeniden fark ettik. Daha önce hiç karşılaşmadığımız, tüm dünyayı felç eden pandemi günlerinde hepimiz sağlıklı olmanın en önemli şey olduğunu anladık.

Covid-19 salgını ile vücut direnci ve bağışıklık sistemi yeniden önem kazandı. Salgının ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz ancak bugün yaşadıklarımız dünya üzerindeki her insana sağlıklı gıdaya erişimin ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Şirketler, markalar çok zor süreçlerden geçti. Bu süreçte markalaşan, kurumsallaşan, markalaşma süreçlerine emek enerji kaynak ayıran firmalar ayakta kaldılar, daha da büyüdüler. Marka ve iletişim yatırımını gider değil bir yatırım olarak görenler, markaya yatırım yaparak bilinme, tercih edilme ve vazgeçilmeyecek marka olunma yolunda yürüdüler.



İLETİŞİMİ YÖNETMEK

Bilgi çağında küresel rekabetin ön koşullarından biride iletişimi yönetmek. Geçmiş geleceği belirlemez.

Marka günü kurtarmak değil yarını inşa etmektir.

Marka, tüketicinin satın alma davranışlarını etkilemek konusunda en temel etkendir. Her markanın bir kimliği, kişiliği, karakteri vardır. Marka, şirketlere benzer ürünleri daha yüksek fiyatla satabilme şansı sunarken, tüketicilerin fiyat esnekliklerini azaltır. Marka, hukuki korunma sayesinde güvenlik altına alır, rakiplerin ve taklitçilerin önüne geçer. Marka bilinirliğinin ve özellikle imajın oluşturulması kaydıyla, üreticiye talep görme şansı sunar.

Modern pazarlamanın odak noktası müşteridir. Tüm pazarlama kararları müşteri ile başlar, müşteri ile biter. İşte, bu nedenle marka yönetiminin de temel odağı müşteridir. Marka, Ar-Ge ve pazarlama arasında köprü görevini üstlenir. Marka ürüne anlam ve kişilik kazandırmakta, tüketici ile ürün arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Marka pazarlama başarısını artırmak için bir araç olarak kullanılır ve işletmelere rekabet avantajı sağlar.

Marka, ürünlerin konumlandırılmasına yardımcı olur, alıcıların satın alma sürecini kolaylaştırır ve iletişim aracı olarak tutundurma faaliyetlerini destekler.



YERELDEN ULUSALA

Bu süreçte markalaşma ve kurumsallaşma süreçlerine emek, enerji, zaman ve kaynak ayıran İzmir'in markası Tereci ulusal marka olma yolunda ilerliyor. Yıllardır ilmek ilmek dokuyarak bir telkari ustası titizliğinde ülkemizin her bölgesinden yerel üreticilerinden aldığı ürünleri mağazalarında tüketici ile buluşturuyorlar. Tereci, oluşturduğu bu güven ve markalaşma sayesinde pandemi sürecinde başlattığı terecidebulurum. com adresinden tüm Türkiye'ye ürün gönderiyor. Öyle ki, kısıtlamalar olduğu günlerde insanlar İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da oturan anne babasına, ailesine, Tereci'den ürün gönderdi.

Kurumsal itibarı her şeyin üzerinde tutan ve güvene büyük önem veren, İzmir'de 41 yıllık geçmişe sahip Tereci Gıda, ilk günden bu yana insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyor.

Bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Tereci Gıda, ulusal bazda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin en iyi 10 şarküterisi arasına girdi. Bir hayali, rüyayı gerçekleştirmek amacıyla çıkılan bu yolda mesleğini, sevgi, tutku ve emekle yaparak bugün sektöründe ilkleri gerçekleştiren Tereci, ülkemizin en önemli marka değeri olarak öne çıkıyor.

Son söz; Pazarlama gurusu Kotler'e göre marka, üretici ve satıcının, tüketicilere belirli özellik ve yararları sürekli olarak sunacağı bir kalite garantisidir.