Bilgi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte işletmelerin yönetim anlayışlarında da değişimler yaşanmaktadır.

Bilgi ve teknolojinin yaygınlaşması, işletmelerin ekonomik yaşamda rekabet üstünlüğünü devam ettirebilmesi önemli hale gelmiştir. Üretim bilgiye bağımlı duruma gelmekte ve nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Bilgi, kişisel anlamda düzenlenmiş enformasyondur. Öğrenme ve deneyim yoluyla kazanılmış olan önceki bilgilerle bütünleşmiş ve özümlenmiştir. Kararlarda ve davranışlarda etkilidir.

Bilgi, insanların tüm yaşamı boyunca öğrendiklerinin ve deneyim yoluyla kazandıklarının toplamıdır. İnançlar ve değerlere de dayanmaktadır. İnsanlar arasında iletişim yoluyla enformasyon akışı bilginin oluşmasını sağlar. Eğer alınan enformasyon bir değer taşıyorsa onu alan kişinin varolan bilgi birikimiyle bütünleştirilir ve bilgi deposuna eklenir.

Eğer bir değer taşımıyorsa reddedilir ve silinir. Bilgi düşüncelerin, deneyimlerin, öngörü ve sezgilerin, amaca yönelik enformasyonla bir araya getirilip birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir.



EN STRATEJİK KAYNAKTIR

Bilgi tarih boyunca "güç" olarak algılanan bir kavram olmuştur. Bunun sebebi ise bilginin yaşamın temeline yerleşmiş olmasıdır. Yani insanlık, yaşamını bilgiye borçludur. Bilgiyi edinme ve aktarma, insanı insan yapan hatta yaşamının devam etmesini sağlayan en belirgin özellikleridir. Bilgi insanların, örgütlerin ve devletlerin sahip olabilecekleri en stratejik kaynaktır. Çünkü bilgi rekabet avantajı sağlayan en önemli güçtür. Değişime ayak uydurabilmek ve değişimi yönetebilmek bilgiye sahip olmak ve bilgiyi yönetmekle eşdeğerdir.

Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ile tüm dünyada işletmeler üzerinde önemli etkiler yaratılmaktadır. İşletmeler yeni pazarlara ulaşabilmede, bilgi ve teknolojinin öngördüğü değişim dinamiklerini yakalama çabası içine girmektedir.

Evrensel değerlerin üretime katkı sağlayacak insan kaynağının niteliğinde de değişimler yaratmıştır. Bilgi ve teknolojinin gelişimi insan kaynağının eğitimi yanında küresel değerlerin anlamlaştırılmasında, bilgiden bilgi üreten yaratıcı kimliğini de ön plana çıkarmaktadır.



KÜRESEL DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Bilgi yönetimi, bir firmanın çalışanlarının know-how uygulamalarından elde edilen değer sürecidir. Şirketler bilgiyi yaratmalı, edinmeli, transfer etmeli ve yeni görüşler doğrultusunda davranışlarını değiştirmelidir.

21. yüzyılın başarılı şirketlerinin işlerindeki başarıda dayandıkları en önemli unsurlar işbirliği ve yaratıcılık olacaktır.

Gelecekte bilgi yönetimi her şeyin başı olacak; yöneticiler organizasyonel iş birliğini, yaratıcılığı, yenilikçiliği yaratacak ortamlar oluşturarak birer orkestra şefi görevi üstlenecekler. Bilgi toplumu olanakları sayesinde, küçük yerleşim yerlerinde üretilen değerler küresel metropollere kolaylıkla aktarılmakta, her anlamda büyük bir küresel etkileşim yaşanmaktadır.

Son söz; "Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan en iyi bilgiye sahip olandır."



BENJAMİN DİSRAELİ DÜZELTME

