Koronavirüs salgını hayatımızın her alanına girdiği gibi, özellikle sosyal yaşamın bir parçası olan gastronomi ve yeme içme sektörünü derinden etkiledi. Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir.

Salgın döneminde restoranların. kafelerin önemini yaşamımızdaki yerini daha iyi anladık. Yemek, aynı zamanda kimliği ifade etme aracı, bir toplumdan diğerine hatta bir zaman diliminden diğerine farklılaşabilme veya farklı anlamlar içerebilme kültürüymüş, öncelikle bunu gördük.

Yemek, bireyi tanımlayan ve belirli bir sosyal gruba ait olmasına yardımcı olan unsur gerçekten...

Sektör temsilcileri bu farkındalığı algılayarak restoranların hayatımızdaki yerine göre, konumlandırmalarını yapmalı ona göre kendilerini bu yeni döneme göre dizayn etmelidirler. Yeni trend, gastronomi turizmi ile hedeflenenin yalnızca ekonomik büyüme değil, toplumsal, çevresel ve kültürel boyutlarının da ele alındığı yeni bir yaklaşımdır. Gastronomi turizmi, ziyaretçilerin yalnızca, yemek ve kültür ilişkisini değil, yaşamın farklı boyutlarını içeren kapsamlı harekettir.



MÜŞTERİ ODAKLI HİZMET

Yaşam tarzı disiplinler arası bir kavramdır.

Tüketicilerin daha iyi tanınması ve tüketici ihtiyaç ve isteklerine tatmin edici cevaplar verilebilmesi için yaşam tarzlarının belirlenmesi, pazarlamada önemlidir.

Günümüzde ise yeni yaşam biçimi yeni alışkanlıkları da beraberinde getirdi.

Yaşamımızı, sağlığımızı daha ne kadar süre ile olumsuz etkileyeceği net olarak bilinmeyen yeni koronavirüsün (Kovid-19) önemli etkilerinden birisi de özellikle gıda ürünlerindeki tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi oldu. İnsanlar eve kapanınca yaşam biçimleri, tüketim alışkanlıkları ve tercihleri değişti. Yeniden normalleşme süreçlerinin başladığı bugünlerde bu alışkanlıkların hepsi olmasa da en azından bir bölümünün sürdürüleceği tahmin ediliyor.

İşletmeler yoğun rekabet ortamında uzun dönemde ayakta kalabilmek için çağdaş pazarlama anlayışının gerektirdiği müşteri odaklı hizmete ağırlık vermelidir.

Pazarlamada rekabet üstünlüğünün elde edilmesinin yollarından en önemlisi; tüketicinin dünyasını keşfedebilmek ve o dünyaya nüfus edebilmekten geçmektedir.

Günümüzde yaşanan korona salgınıyla tüketicilerin satın alma davranışı geleneksel satış alanlarından çevrimiçi mecralara doğru bir seyir göstermiştir.



BÖLGELERİ GELİŞTİRECEK GÜÇ

Globalleşen dünyada riskler, mücadeleler, bilgiler ve hastalıklar çok hızlı şekilde yayılıyor. Böyle kriz zamanlarında değişen tüketici davranışlarını öngörebilmek, pazarlama stratejisi geliştirebilmek için büyük önem taşımaktadır. Tüketmek günümüzde elektronik hale gelmiştir.

Yeni medya, akıllı mobil cihazlar ve tablet bilgisayarlar sayesinde tüketim alışkanlıkları hızla online platformlara geçiş yapmıştır. Tüketiciler ürün ve hizmetlerin detaylı bilgilerine anında erişebilmekte ve ürünlere dokunmadan satın alma davranışını kolaylıkla gerçekleştirmektedir.

Tüketicilerin salgın anında en çok tercih ettikleri web sitelerden, salgın sonrası değişmesi beklenen davranışlarına kadar her aşamanın bilinmesi, durumun yönetilmesi gerekmektedir.

Son söz: Günümüzde, gastronomi ve gastronomi turizmi diğer sektör ve kaynakları etkileyen, kent, bölge deneyimini çekici hale getiren ve bunların gelişmesinde itici güç olan sektör olmaya başlamıştır.

Gastronomi, bir bölgenin kültürel ve tarihi mirasını yansıtmaktadır. Süreç, yeni dönemin işte bu gelişmenin ışığında yol alacağını gösteriyor.