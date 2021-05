COVID-19 sağlığımızı, ekonomiyi, günlük yaşamımızı, kişilerarası ve kendimizle olan ilişkimizi derinden etkiledi. Günlük rutinimizin bir anda değişmesiyle, yetişkinler için süregelen bir iş hayatından, çocuklar ve gençler için ise okul, üniversite yaşamından zorunlu olarak evde kalma sürecimiz başladı.



Dünya tarihindeki tüm pandemilerde olduğu gibi Covid-19 pandemisi de sadece sağlık üzerine değil, aynı zamanda ekonomi, finans, eğitim, ulaştırma, sanayi, kamu hizmetleri ve turizm gibi birçok alanda etkisini göstermektedir. Dünya genelindeki etkileri ile Covid-19 salgını çok sayıda insanın ölümüne neden olmakta, toplumları sürüklediği korku ve panik ile sosyal yaşamı sınırlandırmanın yanında hayatın akışını önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir.



COVID-19 pandemi krizi dünya genelinde insanların tüketim alışkanlıklarını önemli derecede değiştirmiştir. Çünkü salgın hastalıklar insanlık tarihi boyunca yalnızca yaşandıkları dönem değil uzun vadede de köklü toplumsal değişimlere yol açmıştır.

Covid-19'un en önemli etkilerinden bir tanesi de sosyal ve ticari yaşamın büyük oranda dijitalleşmeye zorlamasıdır. İnternet teknolojisinin sürekli bir gelişim halinde olması ve bu gelişimin küresel anlamda hızla yaygınlaşması, tüketicilerin tüketim kültürlerini etkilemiştir. COVID-19 bizi uzaktan erişime dayalı iş ve yaşam modellerine zorladı. Bu süreçte bazı sektörler ve iş modellerinin başarma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gördük. E-ticaret pandemi döneminde büyük bir ivme kazandı.



KÜRESEL SINIR ÖTESİ

COVID-19 pandemi krizinde insanların eve kapanmasından kaynaklanan ve dünya geneline yayılan e- ticaret önemli bir yol katetti. Önceki yıl verileri ile karşılaştırıldığında aynı dönemler baz alındığında Türkiye'de ve dünyada e- ticaret hacminin arttığı görülmektedir. Bununla beraber bu dönemde bazı ürün gruplarının talebinde önemli bir yükselme trendi görülmekteyken, bazı ürünlere ilişkin talepte ise azalmalar meydana gelmiştir. Salgın döneminde tüketiciler özellikle sağlık, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde yönelmiştir.



Giyim ve aksesuar ürünleri ile lüks tüketim ürünlerinin talebinde ise bir azalma söz konusu olmuştur. Her geçen gün hayatı daha yoğun yaşadığımız günümüzde, günün her saatinde alışveriş yapabiliyor olmak, farklı marka ve ürünlerin kalite ve fiyatlarını kolayca karşılaştırma imkanı da yaratmıştır.

Bu süreçte küresel sınır ötesi e-ticaret de ülkeler arasında yaygınlaşmaktadır.



Covid-19 Pandemisi de dijital teknolojileri, internet üzerinden alışverişin önemini daha da ortaya koymuştur. İnsanlar artık zamandan da tasarruf etmek amacıyla, sosyal mesafe ve hijyen nedeniyle internetten alışverişe yönelmişlerdir. Daha önceleri e-ticarete temkinli yaklaşan ve ürünü görüp denemeden alamayan kimseler dahi e-ticaretin konforuna alışmaya başladılar.



Danışmanlık şirketi McKinsey'in bir araştırmasına göre, 2020 yılında Avrupa'da ilk kez online alışveriş yapanların oranı yüzde 13, Türkiye'de ise yüzde 25'tir. Alışkanlıkların değiştiği bir dönemde e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin pandemi sonrasında da e-ticaret yapmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum da e-ticaret ve onun bir ileri adımı olan e-ihracat konusuna hem firmaların hem de devletin eğilmesini ve uygulamada görülen aksaklık ve mevzuat eksikliklerinin bir an önce giderilmesini zorunlu hale getiriyor.